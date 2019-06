Amazon.de

Entspannt in den Sommerurlaub - Mit kindgerechter Technik halten Sie die Kleinen bei Laune

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Jedes Jahr stehen Eltern vor derselben Situation: Die Fahrt in den Sommerurlaub steht an und irgendwie muss man sein Kind im Auto oder im Flugzeug bei Laune halten. Immer häufiger setzen Eltern auf Smartphones oder Tablets, um die Kleinen unterwegs zu beschäftigen. Doch welches Gerät ist das richtige für ein Kind? Und worauf sollte man beim Kauf achten? Oliver Heinze berichtet.

Sprecher: Egal, ob Smartphone oder Tablet - Eltern stehen hier immer wieder vor einer großen Herausforderung: Einerseits sollen ihre Kinder die digitale Welt und deren Inhalte natürlich selbst erkunden,...

O-Ton 1 (Sonja Gatzke, 11 Sek.): "Auf der anderen Seite muss man aber irgendwie sicherstellen, dass sie wirklich nur Inhalte sehen, die geeignet sind für Kinder. Und das am besten auch ohne Werbung. Und die Eltern wollen ja auch immer die Kontrolle behalten, dass die Kinder sich sicher in der digitalen Welt bewegen."

Sprecher: Erklärt Sonja Gatzke von Amazon. Hardware und Software sollen also kindgerecht sein. Konkret heißt das: Ein Tablet muss auch mal einen Sturz aushalten, gut für Kinderhände greifbar sein, eine altersgerechte Benutzeroberfläche und eine leistungsfähige Kindersicherung haben.

O-Ton 2 (Sonja Gatzke, 18 Sek.): "Und ein Tablet ohne Inhalte ist natürlich nicht interessant. Das heißt, ein altersgerechtes und ein spannendes Angebot für Kinder an Inhalten, wie man das zum Beispiel in unserer 'FreeTime Unlimited'-Medienbibliothek findet, ist entscheidend. Von Spielen und Lern-Apps, von Videos, Hörspiele bis hin zu Büchern ist alles dabei - und das wird auch laufend aktualisiert."

Sprecher: Außerdem kann man in der Kindersicherung auch Lernziele einstellen, die das Kind erreichen muss. Erst dann sind wieder alle Funktionen freigeschaltet.

O-Ton 3 (Sonja Gatzke, 9 Sek.): "Ich nutze das bei meinem Sohn, er muss erst 15 Minuten lesen, dann gibt das Tablet die Spiele frei. Und ich muss sagen, seitdem gibt es auch deutlich weniger Diskussionen - und gelesen wird auch viel mehr."

Sprecher: Ein weiterer Tipp der Expertin: Das Kindertablet sollte einen Offline-Modus haben. Der ist nämlich vor allem auf Reisen sinnvoll.

O-Ton 4 (Sonja Gatzke, 15 Sek.): "Bei unseren 'Fire Kids Edition Tablets' ist das ja der Fall - und dann kann man Inhalte für die Kinder runterladen und unterwegs ohne Internet nutzen. Außerdem haben unsere Tablets auch den Vorteil, dass es eine Rundum-Sorglos-Garantie gibt. Das heißt, wenn das Tablet mal kaputt gehen sollte, kann man es einfach an Amazon zurückschicken und wir ersetzen es."

Abmoderationsvorschlag: Für eine entspannte Reise in den Urlaub kommt es also nicht nur auf das Tablet an, sondern auch auf die Software. Genau auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnittene Modelle wie die Fire Kids Edition Tablets finden Sie unter anderem auf Amazon.de.

