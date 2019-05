Amazon.de

Amazon Prime Video präsentiert neue Sport-Dokuserie über die spannungsgeladene Saison 2018/2019 von Borussia Dortmund - exklusiv auf Prime Video weltweit

Der preisgekrönte Filmemacher und Fußball-Dokumentarist Aljoscha Pause (u.a. "Being Mario Götze") wirft einen hautnahen und authentischen Blick auf den Traditionsverein, seine Protagonisten, wichtige Meilensteine und die wegweisende und spannungsgeladene Saison 2018/2019

- Prime-Mitglieder werden die neue Amazon Sport-Dokuserie ab 9. August 2019 sehen können, noch vor dem Start der neuen Bundesligasaison - exklusiv auf Amazon Prime Video in über 200 Ländern und Territorien weltweit

Gefeierter Zweiter im Herzschlag-Saisonfinale: Gerade erst ging für Borussia Dortmund eine der spannendsten Saisons der vergangenen Jahre zu Ende, in der sich das Team aus dem Herzen Deutschlands zurück an die Spitze der Bundesliga katapultiert hat. Amazon verkündet heute, dass der BVB und Prime Video den Fans der Schwarzgelben und allen Fußball-Begeisterten weltweit in dieser neuen Amazon Sport-Dokuserie einen noch nie dagewesenen Einblick hinter die Kulissen eines deutschen Spitzenklubs gewähren und zugleich einen emotionalen Rückblick auf eine Saison der Extraklasse geben. Die vierteilige Dokuserie entsteht derzeit unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Aljoscha Pause (Being Mario Götze; Tom Meets Zizou: Kein Sommermärchen; Trainer!) und wird ab 9. August 2019, kurz vor dem Start der neuen Bundesligasaison, weltweit exklusiv auf Amazon Prime Video zur Verfügung stehen.

Im Amazon Original kommen Publikumslieblinge und Stars wie Marco Reus, Axel Witsel oder Jadon Sancho ebenso zu Wort wie Protagonisten aus der Vereinsführung, darunter Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, Sportdirektor Michael Zorc und Cheftrainer Lucien Favre. Die Kamera war so nah wie nie zuvor überall dabei, in der Kabine, beim Mannschaftsarzt und auch außerhalb des Stadions bei den Spielern privat. In der Sport-Dokuserie spielt die aktuelle Saison die Hauptrolle, aber auch die großen Erfolge und Niederlagen der Vergangenheit des BVB werden thematisiert - unter anderem von Legenden des Clubs wie Jürgen Klopp, Ottmar Hitzfeld, Matthias Sammer und vielen anderen.

"Wir sind begeistert über die Möglichkeit, mit dem BVB zusammenzuarbeiten, um Sportfans auf der ganzen Welt einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen eines der traditionsreichsten und international populärsten deutschen Fußballklubs gewähren zu können", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Deutschland. "Wir freuen uns darauf, diese aufregende neue Serie unter der Regie des ausgezeichneten Filmemachers Aljoscha Pause unserem Angebot an preisgekrönten Dokuserien und Live-Sportprogrammen hinzuzufügen und sie einem weltweiten Publikum exklusiv auf Prime Video zu zeigen."

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sagt: "In einer bis zum Schluss spannenden Saison haben wir alle selbst gesteckten Erwartungen übertroffen - darauf und damit auch auf das, was wir den Nutzern von Amazon Prime Video ab Mitte August über die nun zu Ende gegangene Saison und die Historie von Borussia Dortmund werden zeigen können, dürfen wir zurecht stolz sein. Aljoscha Pause hat abermals sein großes filmisches Talent unter Beweis gestellt und auf sehr diskrete Weise nicht nur faszinierende Einblicke in das Alltagsleben einer Fußballmannschaft festgehalten, sondern insgesamt den BVB so dargestellt, wie er ist: authentisch und unverstellt, manchmal aus vollem Herzen jubelnd, manchmal auch zutiefst enttäuscht, aber immer im nächsten Moment schon wieder bereit, neu anzugreifen. Ein Kompliment aber auch an das Team und alle Protagonisten, die diese zuvor ungewohnte Nähe vom ersten Tag an zugelassen haben."

Für BVB-Kapitän Marco Reus eine Selbstverständlichkeit: "Ich spreche auch im Namen meiner Mitspieler, wenn ich sage, dass es eine spannende Erfahrung war, Teil einer solchen Langzeitbetrachtung zu sein. Das Team um Aljoscha Pause hat sich sehr schnell als ein Teil unserer Mannschaft angefühlt, das mit uns zusammen Siege gefeiert und Niederlagen verdaut hat. Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft am Ende knapp nicht haben erfüllen können, bin ich dennoch schon sehr gespannt auf das finale Ergebnis der Dokuserie."

Prime-Mitglieder können alle vier Folgen der noch unbetitelten Sport-Dokuserie noch vor dem Start der neuen Bundesligasaison im August 2019 über die Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV und Online streamen. Sie können alle Folgen ohne zusätzliche Kosten über die Prime Video-App auf ihre Mobilgeräte und Tablets downloaden und offline unterwegs anschauen.

Bundesligafußball bei Prime Video: Prime-Mitglieder können den Eurosportplayer zu ihrer Mitgliedschaft hinzufügen und so alle Freitags- und Montagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga sowie ausgewählte Sonntagsspiele sehen, monatlich kündbar für nur 4,99 Euro. Weitere Informationen online unter amazon.de/channels.

