"Machen Sie's So!" - Amazon Prime Video und CBS schließen exklusiven Deal zur neuen Star Trek-Serie über Jean-Luc Picard mit Sir Patrick Stewart

München (ots)

Die Episoden starten jeweils nur 24 Stunden nach der US-Premiere bei CBS All Access exklusiv bei Prime Video in über 200 Ländern und Gebieten

- Die noch unbetitelte Star Trek-Serie folgt dem ikonischen Charakter Jean-Luc Picard im nächsten Kapitel seines Lebens

Amazon Prime Video und CBS schalten auf Warp-Geschwindigkeit: Die neue, noch unbetitelte Star Trek-Serie über Jean-Luc Picard findet in über 200 Ländern und Gebieten bei Prime Video ein neues Zuhause. Im Rahmen des mehrjährigen Deals mit CBS ist jede Episode nur einen Tag nach der US-Premiere bei Amazons Videostreaming-Service exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

In der neuen Star Trek-Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens.

"Es gibt nur ein Wort, dass Sir Patrick Stewart in seiner Rolle als Kommandant Jean-Luc Picard zumindest ansatzweise gerecht wird - und das ist 'legendär'", sagt der Executive Producer der Serie, Alex Kurtzman. "Wir freuen uns enorm, dass er wieder das Kommando übernimmt und die hoffnungsvollen Botschaften von Star Trek einem weltweiten Publikum nahebringt."

"Die Partnerschaft mit CBS freut uns sehr. Sie gibt uns die Möglichkeit, die neueste Fassung des legendären Star Trek-Franchise unseren Prime-Mitgliedern weltweit anzubieten", sagt Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Licensing for Amazon Prime Video. "Sowohl alteingesessene als auch neue Fans können sich auf die Rückkehr des unglaublich talentierten Sir Patrick Stewart in seiner beliebten Rolle als Jean-Luc Picard freuen. Es ist eine grandiose Ergänzung für unseren bereits sehr umfangreichen Katalog an exklusiven Amazon Prime Video-Inhalten."

"Die Star Trek-Reihe hat für 50 Jahre ein weltweites Publikum über Generationen hinweg fasziniert. Es ist uns eine Ehre, dass wir Sir Patrick Stewart wieder an Bord begrüßen dürfen, bei einer Serie, die sicherlich erneut eine Weltklasseergänzung des legendären Franchises wird", sagt Armando Nuñez, President and Chief Executive Officer, CBS Global Distribution Group. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Amazon Prime Video das neue Kapitel der unglaublichen Star Trek-Geschichte der begeisterten Fangemeine weltweit präsentieren zu können."

Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora sowie Michelle Hurd (Blindspot) den hochkarätigen Cast. Die Serie wird von CBS Television Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Als Executive Producer fungieren Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Sir Patrick Stewart , Heather Kadin, Rod Roddenberry und Trevor Roth. Aaron Baiers von Secret Hideout ist der Co-Executive Producer, Kirsten Beyer fungiert als Supervising Producer.

