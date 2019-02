Amazon.de

Exklusives Foto zur Berlinale: Jennifer Salke, Kevin MacLellan, Jeff Wachtel und die Darsteller und Schöpfer des Prime Originals HANNA am Brandenburger Tor in Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Unter folgendem Link finden Sie ein exklusives Foto, das Sie im Rahmen Ihrer redaktionellen Berichterstattung nutzen können: https://we.tl/t-JN7GaXrRGt

Bildunterschrift: Bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen in Berlin feierten die ersten beiden Episoden des neuen Prime Originals HANNA am 11. Februar exklusiv Premiere. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können sich auf den Start der ersten Staffel im März 2019 bei Amazons Video-Streaming-Service freuen. Auf dem Foto von links nach rechts: Jennifer Salke (Head of Amazon Studios), Rhianne Barreto ("Sophie Quatri"), Mireille Enos ("Marissa"), David Farr (Autor & Executive Producer), Esmé Creed-Miles ("Hanna"), Sarah Adina Smith (Director), Kevin MacLellan (Chairman, Global Distribution and International, NBCUniversal) und Jeff Wachtel (President, NBCUniversal International Studios) am Brandenburger Tor in Berlin, Deutschland.

Über HANNA:

Hanna (Esmé Creed-Miles) ist in völliger Abgeschiedenheit in den Wäldern von Osteuropa aufgewachsen. Ihre komplette Kindheit hat sie damit verbracht, für den Kampf gegen die zu trainieren, die sie und ihren Söldnervater Erik Heller (Joel Kinnaman) jagen. Als die abtrünnige CIA-Agentin Marissa Wiegler (Mireille Enos) und ihr Team die Beiden aufspüren, werden Hannas Überlebenskünste erstmals auf die Probe gestellt: Sie und Erik werden voneinander getrennt. Hanna hat keine andere Wahl, als sich alleine auf eine riskante Reise durch Europa zu begeben. Sie versucht, ihren Vater wiederzufinden und gleichzeitig den gefährlichen Agenten zu entkommen, die auf der Suche nach ihr sind - und das Team endgültig auszuschalten. Ihre isolierte Erziehung stellt Hanna sowohl vor enorme körperliche als auch emotionale Herausforderungen und sie muss sich in einer für sie neuen Welt zurechtfinden, in der eine tiefgreifende Verschwörung ihr Leben bedroht.

HANNA basiert auf dem Kinofilm WHO IS HANNA aus dem Jahr 2011. Autor der ersten Staffel (acht Episoden) ist David Farr (The Night Manager), der bereits am Kinofilm mitwirkte.

Produziert wurde die Serie von NBCUniversal International Studios, Working Title Television und Amazon Studios.

Regisseurin Sarah Adina Smith (Legion, Room 104) drehte die ersten beiden Episoden der Serie. HANNA wurde in Berlin, Ungarn, der Slowakei, Marokko, Spanien und dem Vereinigten Königreich gedreht.

In ihrer ersten großen Rolle spielt die britische Schauspielerin Esmé Creed-Miles neben Joel Kinnaman (Altered Carbon, Suicide Squad, Robocop) und Mireille Enos (The Catch, Prime Original Good Omens).

HANNA startet exklusiv bei Amazon Prime Video Weltweite Veröffentlichung: März 2019

HANNA - Staffel 1: Ab März 2019 bei Amazon Prime Video Cast: Esmé Creed-Miles ("Hanna"), Joel Kinnaman ("Erik Heller"), Mireille Enos ("Marissa"), Joanna Kulig ("Johanna"), Rhianne Barreto ("Sophie Quatri"), Stefan Rudolf ("Rudi"), Peter Ferdinando ("Lukas"), Katharina Heyer ("Elsa"), Benno Fürmann ("Dieter"), Felicien Juttner ("Olivier"), Gamba Cole ("Anton"), Justin Salinger ("Meisner"), Khalid Abdalla ("Sawyer"), Yasmine Monet Prince ("Clara"), Noah Taylor ("Dr. Roland Kunek") Buch: David Farr (Epsioden 1-4, 6-8) Anna Ingeborg Topsoe (Episode 5) Executive Producers: David Farr, Tom Coan, JoAnn Alfano, Andrew Woodhead, Tim Bevan, Eric Fellner, Marty Adelstein, Becky Clements, Scott Nemes Regie: Sarah Adina Smith (Episoden 1 & 2), Jon Jones (Episoden 3 & 4), Amy Neil (Episoden 5 & 6), Anders Engstrom (Episoden 7 & 8)

Website: www.amazon.de/dp/B07N7TH9HY YouTube: Prime Video Facebook: /HannaOnPrime | Twitter: @HannaOnPrime | Instagram: @HannaOnPrime | #HannaTV

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Marcel-Breuer-Str. 12

80807 München

Telefon: 089 35803-530

Telefax: 089 35803-481

E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell