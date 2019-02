Amazon.de

Amazon bestätigt Pastewka X: Kult-Comedyserie geht 2020 bei Prime Video in die zehnte und finale Runde

München (ots)

Amazon bestätigt Fortsetzung und Finale: Die zehnte Staffel von Pastewka wird 2020 bei Prime Video zu sehen sein und den Abschluss der Kult-Comedyserie bilden

- Die aktuelle, neunte Staffel von Pastewka ist momentan die meistgesehene Comedyserie bei Prime Video in Deutschland und Österreich

Eine deutsche Comedy-Institution startet in ihr letztes Abenteuer. Kurz nach dem erfolgreichen Start der neunten Staffel Pastewka bestätigt Prime Video: Das Chaos um Bastian Pastewka geht weiter. 2020 folgt die zehnte Staffel. Es wird zugleich das Finale der Kult-Comedyserie sein.

Bastian Pastewka: "Nach 15 Jahren, 10 Staffeln und knapp 100 Folgen heißt es im nächsten Jahr 'FLUPPE AUS!'. Und zum guten Schluss gibt's eine große Abschiedsrunde. Alle Lieblingsfiguren werden noch einmal auftauchen, und ein letztes Mal erleben wir mit Anne, Kim, Regine, Svenja, Hagen und Volker, was sich der bescheuerte Bastian so alles erlaubt.

Wir freuen uns auf Überraschungsgäste und liebgewonnene Figuren aus vergangenen Staffeln. Und ich weiß, dass uns dieser Abschied nicht leichtfallen wird.

Pastewka hat uns, dem Ensemble, zu allen Zeiten Glück gebracht. Und unsere treuen Zuschauer belustigt, überrascht, irritiert, versöhnt, veralbert und wertgeschätzt! Und natürlich wird unsere letzte Season diese Tradition fortsetzen: Regine hat schon alles klargemacht, noch dieses Jahr wird gedreht, und im kommenden Jahr feiern wir ein fröhliches Finale. Alle zusammen, auf der Terrasse, mit Nudelsalat!!! Anne! Ich hol' schon mal die rote Schachtel mit den Ringen..."

"Nach dem sensationellen Comeback vor einem Jahr stellt Pastewka erneut einen Rekord auf Prime Video auf", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland. "Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die kommende Staffel: Als Fan bin ich traurig, aber ich habe großen Respekt vor Bastian Pastewka, der auf dem Höhepunkt des Erfolgs entschieden hat, die zehnte Staffel zur finalen zu machen. Es wird ein großartiges Finale, das kein Pastewka-Fan verpassen sollte."

Tobi Baumann, Geschäftsführer Brainpool Pictures: "Das überwältigende Feedback zur aktuellen Staffel beflügelt uns, noch einmal alle Register zu ziehen und den Fans das beste Pastewka zu bieten, das es jemals gab. Wir sind stolz, Teil dieser großartigen Geschichte zu sein und danken Amazon Prime Video für das Vertrauen und den Fans für ihre stets kritische Treue. Jetzt holen wir sofort den roten Saab aus der Werkstatt und machen uns an die Arbeit!"

Pastewka zählt zu den beliebtesten und renommiertesten Comedyserien des deutschen Fernsehens. Seit dem ersten Tag versammelt Pastewka eine treue Fan-Gemeinschaft hinter sich, die Bastian nicht nur bei den großen und kleinen Dramen seines Lebens, sondern auch beim Schritt vom linearen Fernsehen zu Deutschlands beliebtestem Video-Streamingdienst begleitet hat. Die Serie startete 2005 im linearen Fernsehen und in 4:3, bevor sie 2018 nach vier Jahren Pause ein grandioses Comeback feierte - auf Prime Video in 16:9 und UHD. Nachdem die Comeback-Staffel der erfolgreichste Comedy-Start in der Geschichte von Prime Video in Deutschland war, stellen die neuen Folgen erneut einen Rekord auf: Die neunte Staffel von Pastewka ist die derzeit meistgesehene Comedyserie auf Prime Video in Deutschland und Österreich und überholt dabei weltweite Erfolgsshows wie The Big Bang Theory und Lucifer.

Das sagen Amazon-Kunden zu den neuen Folgen:

- TH meint: "Der Spagat zwischen alt und neu in Perfektion." - Lukas: "Klasse Staffel mit vielen großartigen Charakterentwicklungen." - Frank: "Tolle Darsteller, gute Story und ein gelungener Spagat zwischen (grandiosem!) Humor und auch ein paar nachdenklichen Momenten! Bitte weiter so."

Prime-Mitglieder können alle neun Staffeln der Serie über die Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV und Online streamen. Sie können alle Folgen ohne zusätzliche Kosten über die Prime Video-App auf ihre Mobilgeräte und Tablets downloaden und offline unterwegs anschauen.

Pastewka ist ein Prime Original und wird von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV produziert.

