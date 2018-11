Amazon #HomeOfChristmas: Heute eröffnet weihnachtlicher Pop-up-Store am Berliner Ku'damm. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8337 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Amazon.de" Bild-Infos Download

München (ots) - Amazon eröffnet heute das #HomeOfChristmas Pop-up-Weihnachtserlebnis am Berliner Ku'damm. Vom 22. bis zum 27. November (Sonntag geschlossen) können sich Besucher mit Familie und Freunden auf die festliche Jahreszeit einstimmen, Geschenkideen entdecken, neue Produkte beliebter Marken testen und Cyber-Monday Angebote über die Amazon App shoppen. Dazu gibt es ein weihnachtliches Programm: Workshops, Events. Konzerte und Lesungen. Gäste können sich außerdem von Geschenk-Experten beraten lassen und erhalten Inspiration für alle Phasen ihrer Weihnachtsvorbereitung.

Eine Übersicht aller Aktivitäten und Informationen zur Anmeldung für Workshops stehen hier zur Verfügung: blog.aboutamazon.de/homeofchristmas

Zu den Highlights zählen: - Über 500 von Amazon Geschenkexperten ausgesuchte Geschenke - von Unterhaltungselektronik über Beauty bis hin zu Spielzeug - Smartphones, Tablets und Wearables von Samsung, winterlicher Kaffeegenuss von Nespresso - Weitere Produkttrends von Huawei, Lego, Warner und L'Oréal - Lesung mit SZ-Magazin Journalist Lorenz Wagner und Talk mit FAZ-Journalist Jörg Seewald (22. November): www.eventbrite.de/e/sz -magazin-journalist-und-autor-lorenz-wagn er-spricht-mit-faz-autor- jorg-seewald-uber-autismus-tickets-52480781430 - Instagram Foto-Workshop mit Schauspielerin, Moderatorin und Influencerin Joyce Ilg (22. November): www.eventbrite.de/e/mit-joy ce-ilg-und-samsung-zum-perfekten-ins tagram-foto-tickets-5252167073 1 - Bisher unveröffentlichte Audible Weihnachtsgeschichten, gelesen von den Synchronsprechern von Angelina Jolie und Brad Pitt (24. November): www.eventbrite.de/e/hollywood-liest-in-berlin-erklingen -die-syn chron-stimmen-von-weltstars-mit-audible-tickets-5248239726 3 - Wohnzimmer-Konzert von Lions Head (26. November): www.eventbrite .de/e/pop-im-amazon-homeofchristmas-mit-singer-songwriter-lions- he ad-tickets-52483302972 - Glamouröses Weihnachts-Make-up mit Boris Entrup (26. November): www.eventbrite.de/e/exklusives-styling-von-make-up-artist-boris- en trup-tickets-52488805430 - Winter-Workout-Tipps mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26. November): www.eventbrite.de/e/fit-in-den-winter-mit-fitness-influ encerin-sophia-thiel-tickets-52481267885 - Exklusives Konzert von Superstar Rea Garvey für Prime Mitglieder (27. November): www.eventbrite.de/e/konzert-von-rea-garvey-exklusi v-fur-prime-mitglieder-tickets-52481401284 - Amazon Spendenaktion "Ein Lächeln für das Deutsche Rote Kreuz" im Rahmen des Programms Smile.amazon.de: smile.amazon.de

Erlebniswelten für Groß und Klein sowie ein buntes Workshop-Angebot mit Koch- und Back-Sessions, Kaffee- und Porridge-Tastings runden das Programm ab.

Online finden Kunden auf www.amazon.de vom 19. bis 26. November im Rahmen der Cyber-Monday-Woche zehntausende Angebote für Weihnachtsgeschenke aus nahezu allen Kategorien mit bis zu 50 Prozent Rabatt - von Tablet-PCs über Haushaltsgeräte bis hin zu Spielzeug und Adventskalendern. Bis zum 24. Dezember können sie zudem Geschenketrends, den Amazon Geschenke-Finder sowie Last-Minute-Geschenke entdecken. Informationen zu den Lieferfristen stehen in Kürze zur Verfügung.

Das Amazon #HomeOfChristmas Pop-up-Erlebnis am Kurfürstendamm 26a in 10719 Berlin ist vom 22. bis 27. November, von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet (Sonntag geschlossen) - der Eintritt ist kostenlos und es gilt: "first come, first serve".

Weitere Informationen stehen außerdem im Amazon Newsroom unter amazon-presse.de zur Verfügung.

Pressekontakt:

Zucker. Kommunikation GmbH

Torstraße 107, 10119 Berlin

Fon +49 (30) 247 587 - 0

amazon@zucker-kommunikation.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell