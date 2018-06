Repräsentative YouGov-Umfrage: Lieber nackt und mit Sonnenbrand als ohne Smartphone - ohne Technik geht bei den Deutschen auch im Urlaub nichts © 2017 Amazon.com Inc., or its affiliates Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8337 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - 'Ich packe meinen Koffer und nehme mit' - Im Auftrag von Amazons Streaming-Services Prime Video und Amazon Music hat das internationale Forschungsinstitut YouGov (1) eine repräsentative Umfrage zu den Urlaubs-Gewohnheiten der Deutschen im digitalen Zeitalter durchgeführt: Welche Gadgets dürfen auf keinen Fall fehlen? Wer entscheidet über die Serien- und Musikauswahl für den Urlaub? Und welcher Promi dürfte mit auf Reisen?

Zu Hause ist es doch am Schönsten: Das denken sich wahrscheinlich 36 Prozent der Befragten, die in diesem Jahr Urlaub auf Balkonien einer Reise bevorzugen, 6 Prozent sind kurzentschlossen und konnten zum Umfrage-Zeitpunkt noch keine Angabe machen. Die reisewütigen 58 Prozent der Befragten gaben im Rahmen der Umfrage ein paar spannende Einblicke in ihr Urlaubsverhalten:

Lieber nackt und mit Sonnenbrand als ohne Smartphone: Bei mehr als der Hälfte der Interviewten (52 Prozent), die einen Sommerurlaub planen, steht das Handy ganz oben auf der Packliste - noch vor Badehose, Sonnencreme und Co. Die Deutschen scheinen viel Wert auf die perfekte Reiseunterhaltung zu legen - so gaben 28 Prozent der Befragten, die die Downloadfunktion ihres Musik- oder Video-Streamingservices nutzen, an, dass sie eher den Reiseführer daheimlassen, als auf heruntergeladene Musik, Serien und Filme zu verzichten. Bei der Auswahl der Musik für die Reise geht es bei den Deutschen harmonisch zu - 50 Prozent der Befragten entscheiden gemeinsam mit ihrem Partner, was sie im Auto auf dem Weg in den Urlaub anhören. Nur 18 Prozent beanspruchen die alleinige Kontrolle über die Reise-Playlist.

Playlist und Watchlist für die Reise wird in der Mehrheit eine Woche vor dem Urlaub zusammengestellt

Beim Streaming auf Reisen sind selbst die Deutschen spontan: Playlists und Watchlists für den Urlaub werden von knapp der Hälfte der Befragten, die ihre Musik- und Film-/Serienauswahl für die Reise vorbereiten, erst eine Woche vor Abreise zusammengestellt, jeder Dritte 18- bis 24-jährigen (33 Prozent) wartet damit sogar bis zum Tag vor der Abreise.

Promi-Urlaubsbegleitung: Matthias Schweighöfer und Helene Fischer top, Angela Merkel gleichauf mit George Clooney

Übrigens: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit 7 Prozent bei den Deutschen, die gerne einen Promi mit auf Reisen nehmen würden, als Urlaubsbegleitung genauso beliebt wie Hollywood-Schwarm George Clooney. Insbesondere bei den Männern beansprucht aber hier eine Andere ganz klar den ersten Platz: Der Schlagerstar Helene Fischer wäre bei 17 Prozent ein gerngesehener Gast im Urlaub. Frauen hätten am liebsten Matthias Schweighöfer (17 Prozent) neben sich auf dem Strandtuch.

Diesen Wunsch erfüllen Prime Video und Prime Music mit ihrem Angebot: Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können Musik, Serien und Filme ohne zusätzliche Kosten herunterladen und offline auch auf Reisen auf mobilen Endgeräten anschauen. Und so geht's: Prime-Mitglieder müssen einfach nur sicherstellen, dass sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, den Prime-Titel suchen, den sie herunterladen möchten, und auf das Download-Symbol klicken. Schon steht die Episode, der Musiktitel oder Film auch offline zum Streamen bereit. Sei es der Soundtrack zum Sommer mit Farbenspiel von Helene Fischer oder die erste und zweite Staffel des Prime Originals You Are Wanted von und mit Matthias Schweighöfer - mit Prime Music und Prime Video geht der Lieblingsstar mit auf Reisen. Prime Music sorgt schon jetzt für das Urlaubs-Feeling: Mit den Playlisten "Endlich Sommer!" und "Endlich Urlaub!" können sich Prime-Mitglieder auf den Strand einstimmen.

(1) Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 08.06.2018 und dem 11.06.2018 nahmen 2.027 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewertet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).

