You Are Wanted: Prime Video veröffentlicht ersten Trailer zur zweiten Staffel

München (ots) - You Are Wanted geht in die zweite Runde: Heute veröffentlicht Prime Video, der Streaming-Service von Amazon, den ersten Trailer zur zweiten Staffel des Prime Originals von und mit Matthias Schweighöfer.

Sehen Sie den Trailer hier: https://youtu.be/878Wq-FW-7E

Die sechs neuen Episoden der Thriller-Serie feiern im Mai 2018 Premiere bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service. You Are Wanted ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich und hält in Deutschland den Rekord für die meisten 5-Sterne-Kundenrezensionen. Das sagen Prime-Mitglieder zur ersten Staffel:

- "Die beste Serie seit langem." - "Ich musste alle sechs Episoden direkt nacheinander anschauen und ich fand es klasse. Also bitte mehr davon!" - "Eine tolle Serie mit vielen Wendungen, sehr guten Schauspielern und einem hochaktuellen Thema. Sehr empfehlenswert!" - "Sehr spannend erzählt und dramaturgisch verdichtet, irre gut fotografiert und geschnitten, hervorragend besetzt, Production Design, Musik, die Locations und das ganze Konzept aus einem Guss - ein Genuss sowas auch mal 'Made in Germany' zu sehen."

Alle Folgen der ersten Staffel sind für Prime-Mitglieder sofort verfügbar und können unbegrenzt auf Mobilgeräte und Tablet-PCs heruntergeladen werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Darum geht es in der zweiten Staffel von You Are Wanted: Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm "Burning Man" schien Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. "Burning Man": verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen "Burning Man" in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden.

Neu zum hochkarätig besetzten Ensemble um Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer stoßen Jessica Schwarz (Das Lied in mir), Hannah Hoekstra (App) und Michael Landes (Burlesque). Auch in der zweiten Staffel gehören Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), Catrin Striebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeind assistiert ...), Aleksandar Jovanovic (Tempel) und Jörg Pintsch (Rote Rosen) zum Cast des Prime Originals.

Die zweite Staffel von You Are Wanted wird produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Produzenten der Serie sind Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann und Willi Geike. Regie führen Matthias Schweighöfer und Bernhard Jasper. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Gefördert wird You Are Wanted vom German Motion Picture Fund.

