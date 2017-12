Die Amazon Prime Video-App ist ab jetzt auch auf Apple TV verfügbar

München (ots) - Durch die integrierte Universal Search- und die Siri Remote-Funktion in der Apple TV-App ist das Suchen von Amazon Prime Video-Inhalten noch einfacher.

- Die Prime Video-App ist pünktlich zur Premiere von The Grand Tour Staffel zwei am 8. Dezember verfügbar.

Amazon hat heute angekündigt, dass die Prime Video-App ab sofort in über 100 Ländern auf Apple TV 4K und den vorherigen Generationen von Apple TV erhältlich ist. Prime-Mitglieder haben ab morgen neben der App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets und Online noch mehr Möglichkeiten, ihre Lieblingsinhalte auf Amazon Prime Video zu streamen. Zum Angebot gehören in Deutschland und Österreich über 20.000 Filme und Serien-Episoden mit Amazon Prime Video - darunter zahlreiche preisgekrönte und von der Kritik gefeierte Amazon Prime Original Serien, Hollywood-Blockbuster und -Serien - sowie über 30 Amazon Channels individuell buchbar als Zusatz zu einer Prime-Mitgliedschaft.

Prime-Mitglieder können über Apple TV 4K auf das gesamte Angebot an Inhalten in 4K High Dynamic Range (HDR) auf Amazon Prime Video zugreifen. Durch die integrierte Universal Search- und die Siri Remote-Funktion in ausgewählten Ländern ist für Nutzer der Apple TV-App das Suchen von Inhalten noch einfacher.

"Es freut uns immer sehr, unseren Kunden etwas Neues, Aufregendes zu bieten. Wir sind daher begeistert, dass wir ihnen nun ermöglichen können, Amazon Prime Video über Apple TV zu streamen", sagt Mark Eamer, Vice President of Prime Video. "Die App ist pünktlich zu der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von The Grand Tour verfügbar, die am 8. Dezember Premiere feiert. Prime-Mitglieder, die über Apple TV 4K die neuen Folgen streamen, können sich auf ein außergewöhnliches Fernseherlebnis in 4K HDR freuen."

Apple TV-Besitzer auf der ganzen Welt haben ab sofort Zugriff auf Amazon Prime Original Serien wie The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel und The Tick sowie auf die bevorstehende Premiere von Jean-Claude Van Johnson am 15. Dezember und von Philip K. Dick's Electric Dreams am 12. Januar 2018. Teil des Angebots auf Amazon Prime Video ist zudem eine große Auswahl preisgekrönter Inhalte für Kinder, darunter Tumble Leaf, Das geheimnisvolle Kochbuch und Creative Galaxy. Außerdem können sich Prime-Mitglieder jeden Monat auf zahlreiche lizenzierte Titel freuen, die neu auf dem Service verfügbar sind.

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Marcel-Breuer-Str. 12

80807 München

Telefon: 089 35803-530

Telefax: 089 35803-481

E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell