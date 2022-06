Moët Hennessy Deutschland GmbH

Hennessy und die NBA: Wenn der Berliner Szene-Pool zum Basketball Court wird

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Hennessy, der weltweit meistverkaufte Cognac und die offizielle Spirituose der National Basketball Association (NBA) eröffnete Dienstagabend einen Pop-up Basketball Court im Haubentaucher Berlin zu Ehren der 75. Jubiläumssaison der NBA und den 2022 NBA Finals.

Ungewöhnliche Orte in stylische Basketball Courts zu verwandeln ist Teil von "Courts Beyond Limits" - Basketballplätze ohne Grenzen von Hennessy. Berlin steht diese Woche im Mittelpunkt und schließt sich der Reihe spektakulärer Locations weltweit an, wie zuvor der Hafen von Sydney oder die Themse in London.

Zur Feier der 75. NBA Jubiläumssaison und den 2022 NBA Finals wurde der Pool des Haubentaucher Berlin zum stylischen, temporären Basketball Court umgebaut. Beim Opening sahen Gäste der Berliner Szene spektakuläre Dunks von Dunk Elite, ein spannendes Show Game von Der Stamm, den viermaligen deutschen Streetball Champions, und feierten zu Beats von Dipped in Colors. Exklusiv und nur für diesen Abend in Berlin konnten die Gäste die Larry O'Brien NBA Championship Trophy bewundern, die in wenigen Tagen der NBA Champion 2021-22 erhalten wird.

Drinks des Abends waren u.a. The Slam Jam mit Hennessy Very Special und Ginger Ale oder The Playmaker mit Hennessy Very Special und Cranberry Juice. Deutschlandpremiere feierte zudem die neue Hennessy V.S x NBA Edition, die exklusiv für die Partnerschaft aufgelegt wurde.

Die NBA-Finals 2022 werden am Freitag, 17. Juni, fortgesetzt, wenn die Boston Celtics die Golden State Warriors zum sechsten Spiel empfangen, live in Deutschland auf DAZN um 3:00 Uhr MESZ. Die Golden State Warriors führen in der Best-of-7-Serie mit 3:2.

Über die NBA

Die National Basketball Association (NBA) ist ein globaler Sport- und Medienkonzern mit dem Ziel, Menschen auf der ganzen Welt durch die Kraft des Basketballsports zu inspirieren und zu verbinden. Sie besteht aus fünf professionellen Sportligen: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League und Basketball Africa League. Die NBA hat durch Basketballspiele und Sportprogramme eine starke internationale Präsenz in 215 Ländern und Regionen in mehr als 50 Sprachen erlangt und vertreibt NBA-Merchandise in mehr als 200 Ländern auf allen sieben Kontinenten. Zu Beginn der Saison 2021/2022 gehörten 121 internationale Spieler aus 40 Ländern und Regionen zu den Teams der NBA. NBA TV, NBA.com, die NBA App und der NBA LEAGUE PASS werden von NBA Digital verwaltet. Die NBA hat eine der größten Social Media Communities der Welt mit mehr als 2,1 Mrd. Likes und Followern weltweit auf sämtlichen Liga-, Team- und Spielerkanälen geschaffen. Über "NBA Cares" befasst sich die Liga mit wichtigen sozialen Themen durch die Zusammenarbeit mit international anerkannten Jugendhilfeorganisationen, die sich für Bildung, die Entwicklung von Jugendlichen und Familien sowie Gesundheit einsetzen.

Über Hennessy

Als Marktführer für Cognac feiert Hennessy seit über 250 Jahren auf der ganzen Welt herausragende Abenteuer. Entstanden durch den Eroberungsgeist des Gründers Richard Hennessy, ist die Marke heute in über 160 Ländern vertreten. Mit Sitz im Herzen der Charante-Region ist Hennessy ein Fels in der lokalen Wirtschaft und der Vorreiter für eine fachwissenstarke Branche. Der langlebige Erfolg des Hauses ist begründet in der herausragenden Qualität der Cognacs, die in einem einzigartigen Herstellungsprozess entstehen, der generationsübergreifend weitergegeben wurde. Als erstes Wein- und Spirituosenhaus, das nach ISO 14 001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Innovationskraft und die Unterstützung aller Partner, um dieses außergewöhnliche Gebiet zu schützen. Mit einem Exportanteil von 99% der Produktion trägt Hennessy maßgeblich zum internationalen Handel Frankreichs bei und ist ein weltweiter Botschafter für die französische Art de Vivre.

Hennessy empfiehlt massvoll-geniessen.de

+++

Hinweis für die Presse - weiteres Bildmaterial unter https://t1p.de/hennessynbaberlin

Original-Content von: Moët Hennessy Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell