BYD stellt erstes Commercial "Plug-and-Play" Speichersystem auf der EES vor

BYD Co. Ltd., der weltweit führende Hersteller aufladbarer Lithium-Batterien, stellt auf der EES und Intersolar Europe neue Energiespeicherlösungen vor, die die erfolgreiche Battery-Box Serie ergänzen. Zu den Highlights des diesjährigen Messeauftritts gehören die Vorstellung des neuen europäischen Partnerprogramms sowie der Launch der ersten "Plug-and-Play-Lösung" für gewerbliche und industrielle Anwendungen - Battery-Box Commercial. Die neue Speicherlösung wird am 15. Mai ab 11:00 Uhr am Stand 420 in Halle B1 vorgestellt.

BYD sieht eine wachsende Nachfrage nach Energiespeichersystemen für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Als Antwort auf diese Marktnachfrage wird das Unternehmen auf der Intersolar / EES Europe die neue BYD "Battery-Box Commercial"vorstellen, die speziell auf kommerzielle und industrielle Anwendungen (C&I) ausgerichtet ist. Das kompakte Speichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat wird in drei Versionen verfügbar sein: 57Kwh, 154kwh und 233kwh, bei je ca. 770 V. Alle Versionen sind CE - IEC62619 zertifiziert und beinhalten einen 88K REFU Hybrid-Wechselrichter sowie ein EMS, das intelligente Energiemanagement-Anwendungen unterstützt.

Neben einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis, ist das System die erste "Plug-and-Play-Lösung" mit vorinstallierten Komponenten für den Bereich Commercial. Dies macht die Installation vor Ort für alle Installationspartner und Endkunden besonders schnell, einfach und problemlos. Der Energiespeicher unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen - darunter Eigenverbrauch, Peak-Shaving, Notstrom, Frequenzregulierung sowie das intelligente Einbinden von Elektrofahrzeugen - was dazu beiträgt, die Amortisationszeit auf ein Minimum zu reduzieren.

"Die Battery-Box Commercial bietet alle Funktionen nach denen Kunden aus dem Bereich Commercial und Industrie heute suchen - und macht die Anwendung dabei so einfach wie noch nie", erklärt Julia Chen, Global Sales Director von BYD Batteries. "Die neue Lösung ist das erste System für den C&I-Markt, das die Features zur Verfügung stellt, die unsere Battery-Box-Serie in Europa und weltweit so erfolgreich gemacht hat: das einfach anwendbare Plug-and-Play Design, die extrem sichere chemische Basis der Batterien sowie die mehrfach ausgezeichnete Performance. Weitere Vorteile sind die kurze Amortisationszeit sowie die sehr schnellen Lieferzeiten durch unser Lager in Europa."

Neues Europäisches Partnerprogramm für Installateure

BYD ist sich bewusst, dass die gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement seiner Partner entscheidend zum Erfolg der Battery-Box-Speicherlösungen in Europa beigetragen haben. Da sich das Partnernetzwerk über die letzten beiden Jahre sehr stark weiterentwickelt hat, lanciert BYD auf der EES ein offizielles "Installer Loyalty" Programm, mit dem die Partner noch gezielter in Bereichen wie Training, Zertifizierungen, erweiterte Serviceleistungen, Marketing und mit weiteren Anreizen unterstützt werden sollen.

"Der Erfolg unseres Battery-Box-Speichersystems in Europa hätte ohne die Unterstützung unseres starken Partnernetzwerks in dieser Region nicht erreicht werden können", betont Julia Chen. "Wir freuen uns daher, unser neues Europäisches Partnerprogramm vorstellen zu können, das Installateuren noch mehr Unterstützung und zusätzliche Anreize bietet."

Über BYD

Die BYD Company Ltd. ist eines der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen in China. Seit der Gründung 1995 hat BYD fundiertes Fachwissen im Bereich wiederaufladbarer Batterien aufgebaut und wurde zu einem unermüdlichen Vorsprecher für nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen hat mit seinen Lösungen für erneuerbare Energien erfolgreich global expandiert und verfügt über Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Regionen. Der Aufbau eines Zero Emissions Energy Ecosystem - mit kosteneffizienter Solarenergieerzeugung, zuverlässiger Energiespeicherung und hochmoderner Elektromobilität- hat BYD als führendes Unternehmen im nachhaltigen Energie- und Transportbereich etabliert. BYD ist an den Börsen von Hong Kong und Shenzhen notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.byd.com

