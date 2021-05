BÄRO Clean Air Technologies

Sicherer Schulbetrieb in der Pandemie: Stadt Schwelm setzt gegen Coronaviren auf UV-C-Luftreiniger

Die aktuell hohen Corona-Inzidenzzahlen stellen Schulen vor besondere Herausforderungen. Der Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht ist für alle eine enorme Belastung. Um den Unterricht langfristig in Präsenz fortsetzen zu können, setzen Schulen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie daher immer häufiger auch auf die Installation von UV-C-Luftreinigern. Einer der Vorreiter ist die Stadt Schwelm, die in Schulen und anderen Gebäuden auf diese innovative Technik setzt.

UV-C-Luftreiniger sind eine effiziente und breit verfügbare Möglichkeit, in Schulen und anderen Einrichtungen integrierte Lösungen zur Luftentkeimung zu installieren und das Risiko von luftgetragenen Infektionen sofort und dauerhaft nachhaltig zu senken. Die Stadt Schwelm setzt daher auf UV-C-Luftreinigung und kooperiert gleich für eine ganze Reihe von Projekten mit dem führenden mittelständischen Unternehmen BÄRO aus Leichlingen.

Über 140 Millionen Liter saubere Luft pro Stunde

Die Stadt Schwelm setzt auf die Effizienz von UV-C gegen Coronaviren und andere Keime und hat mittlerweile die vorhandenen Lüftungsanlagen der Grundschulen, der Realschule und des Gymnasiums in Schwelm mit UV-C-Modulen ausgestattet. Ziel ist es, den Präsenzunterricht auch langfristig sicher zu machen. Für eine optimale Umsetzung hat die Stadt Schwelm neben der Integration in bestehende Lüftungssysteme in der Musikschule auch auf die Nutzung mobiler Geräte gesetzt. Die mobil und fest installierten Geräte in den Schulgebäuden und dem Jugendzentrum der Stadt Schwelm erreichen einen Luftdurchsatz von 145.500 Kubikmeter pro Stunde - mehr als 140 Millionen Liter saubere Luft.

"Mit UV-C-Luftreinigern können wir jetzt Raumluft nachhaltig desinfizieren - gegen Corona-Viren und alle anderen Keime, die über Aerosole übertragen werden", erklärt BÄRO Geschäftsführerin Dr. Sandra von Möller. "Unser Ziel ist es, Schulen sicherer zu machen. Die UV-C-Technologie hat sich bewährt, ist sicher und lässt sich ganz individuell integrieren - vom flexiblen Einstieg mit mobilen oder deckenmontierten UV-C-Geräten bis zu vollständig in die Raumluft-Anlage integrierten Entkeimungs-Modulen. Damit verhindern Schulen nicht nur eine Schließung in der aktuellen Situation, sondern schützen Schüler:innen und Lehrerschaft nachhaltig vor diversen Erkrankungen."

UV-C-Leuchten für Sicherheit im Präsenzunterricht

Mit dem AirCom Pro bietet BÄRO Schulen eine Lösung, die einfach an der Decke installiert werden kann. Im abgeschirmten Metallgehäuse des AirCom Pro wird die Raumluft angesaugt und im Inneren zerstört UV-C-Strahlung Viren und Bakterien sicher und nachhaltig - das wurde durch ein unabhängiges Hygieneinstitut* bestätigt. Entsprechend verringert sich das Risiko einer Ansteckung mit infektiösen Erregern in Aerosolen wie SARS-CoV-2. Neben mobilen UV-C-Luftreinigern und fest montierbaren UVC-Lampen bietet BÄRO ein AirStream Luftentkeimungsmodul, welches in bereits bestehende Klimaanlagen oder andere Lüftungseinrichtungen integriert werden kann. Das AirStream Modul bietet den Vorteil, dass es durch die Integration in bestehende Lüftungsanlagen Viren und Bakterien in gesamten Gebäudekomplexen zerstört und der Wartungsaufwand dabei gering bleibt. Die Nachrüstung bestehender RLT-Anlagen wird zusätzlich mit einem Förderbetrag bis zu 200.000EUR pro Anlage von der BAFA unterstützt.

Maske tragen und Abstand halten ist aktuell natürlich noch weiter Pflicht, denn die UV-C-Luftreinigung ist eine effektive und sinnvolle Ergänzung zu den geltenden Corona-Maßnahmen.

* geprüft durch: Hygieneinstitut biotec GmbH, Gütersloh

