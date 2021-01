The Mobility House

Staffelübergabe bei The Mobility House: Robert Hienz wird neuer CEO

München/Zürich

- Robert Hienz, aktueller COO, wird ab 15. Januar 2021 CEO von The Mobility House, dem führenden Technologieunternehmen für Lade- und Energielösungen. - Hienz will das Unternehmen deutlicher innerhalb der Geschäftsbereiche Ladelösungen und Technologie aufstellen und weiter voranbringen. - Gründer Thomas Raffeiner bleibt in seiner Rolle als Delegierter des Verwaltungsrats Teil der Geschäftsleitung.

In enger Abstimmung mit Gründer und CEO Thomas Raffeiner hat der Verwaltungsrat von The Mobility House den erfahrenen Manager und gegenwärtigen COO, Robert Hienz, zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Hienz wird ab 15. Januar 2021 als CEO und Vorsitzender des Management-Teams die Geschäfte von The Mobility House leiten. Seiner Vision der Kopplung von Energie- und Automobilwirtschaft folgend fokussiert sich Gründer Thomas Raffeiner als Vordenker von nun an noch stärker auf die strategische Entwicklungsrichtung des Unternehmens. Darüber hinaus kommt er seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats nach und bleibt damit, gemäß dem Schweizer Obligationenrecht, sowohl Mitglied des Verwaltungsrats als auch der Geschäftsleitung.

"Mit voller Überzeugung und der Vision einer emissionsfreien Zukunft habe ich vor elf Jahren The Mobility House gegründet. Gemeinsam mit einem einzigartigen Team haben wir trotz vieler Hürden The Mobility House zu dem internationalen Pionier der Elektromobilität gemacht. Mit viel Freude übergebe ich die Leitung an Robert Hienz. Er ist der perfekte Mann, um The Mobility House als CEO in neue Dimensionen zu führen", bekräftigt Thomas Raffeiner.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das Thomas Raffeiner und der Verwaltungsrat in mich setzen. Mit The Mobility House und dem Spitzenteam den gigantischen und mit Abstand spannendsten Markt zu erobern, ist für mich als CEO großartig", betont Robert Hienz. Vor seiner Tätigkeit bei The Mobility House war Hienz viele Jahre in diversen Executive-Funktionen in der deutschen und europäischen Energiewirtschaft tätig, zuletzt als CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH. Im Juni 2019 kam Robert Hienz zu The Mobility House, wo er seitdem als COO die Strukturen und den Erfolg des Unternehmens entscheidend mitbestimmt und dessen Ausrichtung bereits weiter geschärft hat.

Diese Aktivitäten will Hienz in seiner neuen Funktion nun konsequent weiter vorantreiben und die zwei etablierten Geschäftsbereiche noch stärker auf die jeweiligen Märkte und Kunden einstellen. Das betrifft zum einen die Rolle von The Mobility House als Lösungsanbieter rund um das Ökosystem "Laden von Elektrofahrzeugen". Diese reicht von der Planung über den Aufbau bis zum Betrieb von intelligenten Ladelösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Zum anderen und parallel dazu hat sich Hienz zum Ziel gesetzt, den erfolgreich begonnenen Weg des Unternehmens zur führenden Technologieplattform zwischen Elektrofahrzeugen und der Energiewirtschaft konsequent weiter zu beschreiten. Mit dem etablierten und eigens entwickelten Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot sind die Grundlagen für die netzdienliche Integration von Elektroautos ins Energiesystem gelegt. Die darüberliegende herstellerneutrale Aggregationsplattform, mit der bereits mehrere tausend Elektroautos bzw. Elektroautobatterien sowohl uni- als auch bidirektional geladen werden, soll bei weiteren Automobilherstellern, Energieversorgern und E-Mobilitätsanbietern zum Einsatz kommen. "Bei The Mobility House begleiten wir unsere Kunden auf ihrem Weg in die Elektromobilität - heute mit der richtigen Ladelösung und morgen mit der Integration ihrer Fahrzeugbatterie in den Energiemarkt der Zukunft", erläutert Hienz.

Das 2009 gegründete Unternehmen hat sich in den vergangenen elf Jahren von einem Start-Up zum international führenden Experten für Energie- und Ladelösungen entwickelt. Das Spektrum reicht von der Elektrifizierung großer Unternehmensflotten, wie zum Beispiel bei Infineon und Bechtle, über Busbetreiber wie Transdev/Connexxion oder New Flyer in den USA, bis hin zu Immobilienprojekten unterschiedlichster Größenordnung. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit über zehn bedeutenden Partnern der Automobilbranche darunter Audi, Daimler, Nissan, Renault, SEAT, Skoda und Volkswagen/Elli.

Erst in Q3/2020 hatte The Mobility House eine erfolgreiche Finanzierungsrunde durchlaufen. Sowohl die Europäische Investitionsbank als auch SP Power, ein führender Energieversorgungskonzern im asiatisch-pazifischen Raum, wurden kürzlich als neue Investoren bekanntgegeben. Mit der Beteiligung der SP Group ist somit parallel zum stark wachsenden Geschäft in den USA ein weiteres internationales Standbein etabliert. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert das Technologieunternehmen mit seinen über 140 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, der Schweiz und den USA die Fortsetzung des rasanten Umsatzanstiegs.

Über The Mobility House

Eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten - das ist das Ziel von The Mobility House. Unsere Technologie verbindet die Automobil- und Energiebranche. Wir integrieren durch intelligente Lade- und Energielösungen Fahrzeugbatterien ins Stromnetz. Damit fördern wir den Ausbau erneuerbarer Energien, stabilisieren das Stromnetz und machen Elektromobilität günstiger.

Das Technologieunternehmen The Mobility House wurde 2009 gegründet und ist von den Standorten Zürich, München und Belmont (CA) weltweit aktiv. Unsere Privat- und Geschäftskunden begleiten wir bei ihrem Einstieg in die Elektromobilität durch die Planung, den Aufbau und den Betrieb einer individuellen Ladeinfrastruktur. Dabei arbeiten wir als neutraler Anbieter mit vielen Partnern wie Ladeinfrastrukturherstellern, Installationsbetrieben, Backendsystemen, Energieversorgern und Automobilherstellern zusammen. Für weitere Informationen: mobilityhouse.com.

