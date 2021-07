Diageo Reserve World Class

Drei große Cocktail-Trends, die 2021 und darüber hinaus verändern werden, wie wir Cocktails trinken

Diageo enthüllt Top-Trends, mit der Ihre Drinks zur Spitzenklasse gehören werden

- Digitale Plattformen, die Ihren Lieblingscocktail vorhersagen: Pinterest startet eine Partnerschaft - die erste dieser Art - mit Diageo World Class, um Menschen anzuregen, sich durch ihre persönlichen Interessen zu ihrem nächsten Cocktail inspirieren zu lassen.

- Nachhaltige Geselligkeit wird eine Priorität für Cocktail-Enthusiasten sein: Menschen verlangen zunehmend nach hervorragend schmeckenden Drinks, die auch gut für den Planeten sind.

- Heimwerker-Mixologen sind auf dem Vormarsch: Durch den Lockdown inspirierte Barkeeper in den eigenen vier Wänden streben danach, ihre Fertigkeiten mit neuen Technologien weiterzuentwickeln.

Während die 50 der weltbesten Barkeeper darum kämpfen, zum besten Barkeeper der Welt gekürt zu werden, bringt Diageo, der weltweit führende Anbieter von alkoholischen Getränken, einige der führenden Branchenvertreter zusammen, um die Trends und Erfahrungen zu enthüllen, von denen angenommen wird, dass sie weltweit die Zukunft von Trinkerlebnissen gestalten werden.

Von Partnerschaften mit Pinterest, die Ihnen Ideen für Ihren nächsten Cocktail geben wollen, bis zum Einsatz der neusten ER-Technologie, um erstklassige Drinks in den eigenen vier Wänden zu kredenzen - die Zukunft der Geselligkeit ist voller neuer Ideen und möchte Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, besser zu trinken. Um die Trends zum Leben zu erwecken, hat Diageo die virtuellen Türen zu dem Erlebnis "Taste of the Future" geöffnet: https://www.diageo.com/tasteofthefuture/.

Simon Earley, Head of Diageo World Class, kommentierte: "Jedes Jahr arbeiten wir mit den weltweit besten Barkeepern und Innovatoren zusammen, um die Zukunft von Drinks der Spitzenklasse zu entdecken. Das vergangene Jahr hat außergewöhnliche Innovationen und Kreativität in der Cocktail-Kultur hervorgebracht; wir wollen das feiern und jedem einen Vorgeschmack auf das geben, was als Nächstes kommt. 'A Taste of the Future' ist ein vollständig interaktiver virtueller Raum, der es jedem ermöglicht, einige der in naher Zukunft bestehenden Partnerschaften, die zu Hause oder in einer Bar in seiner Nähe erscheinen werden, selbst zu erkunden."

Unter anderem können Besucher im virtuellen Raum mit Pinterest eine Reihe von trendbasierten Fragen beantworten und damit eine Pinnwand finden. Dazu erhalten sie einen Cocktail, der genau auf ihren Geschmack abgestimmt ist. Sie können mit moderner Technologie für erweiterte Realität über Smartphone oder Tablet einen perfekt abgemessenen Johnnie-Walker-Longdrink kreieren und die nächste Generation von Drink-Personalisierung auf einem Ketel One Espresso Martini mit einem einzigartigen Selfie entsperren, was die Ripples-Technologie für gedruckte Cocktails möglich macht.

Doch nehmen Sie uns nicht einfach beim Wort. Fans von Drinks können sich auch anhören, wie führende Getränkeinnovatoren wie Ryan Chetiyawardana (Mr. Lyan), Tim Philips-Johansson (World-Class-Gewinner 2012 / globaler Markenbotschafter von Johnnie Walker), Benni Lickfett (Diageos Global Head of Digital Innovation) und Anna Sudbury (Senior Partner Manager bei Pinterest) darüber diskutieren, wie Elemente wie Technologie und Nachhaltigkeit bei unseren Drinks-Erlebnissen der Zukunft im Mittelpunkt stehen werden. Dazu findet das exklusive Podiumsgespräch von "Taste of the Future" und Johnnie Walker mit dem Titel "The Future of Social Culture" (Die Zukunft geselliger Kultur) statt.

Benni Lickfett, Diageos Global Head of Digital Innovation, sagte: "Es gibt viel Leidenschaft in unserer Branche und am Schnittpunkt von Getränken, Speisen, Gastgewerbe, Technologie und Medien geschehen zauberhafte Dinge. Bei Diageo arbeiten wir mit verschiedenen Partnern wie Pinterest zusammen, um deren Einblicke und Perspektiven im Hinblick darauf zu verstehen, wie sich das Verbraucherverhalten verändert, sodass wir uns darauf konzentrieren können, zu experimentieren, Dinge auf den Markt zu bringen und wirklich einen Schritt voraus zu sein."

Ryan Chetiyawardana, Pionier im Bereich Nachhaltigkeit und Partner von Johnnie Walker, kommentierte zur Rolle der Nachhaltigkeit bei zukünftigen Bar-Erlebnissen wie folgt: "Die letzten 18 Monate haben der Branche Anlass zu einer echten Reflexion gegeben, sei es in Bezug auf die Verbindungen mit den Verbrauchern oder einfach nur, was betriebliche Veränderungen betrifft. Der Gedanke an die menschlichen Verbindung ist so wichtig geworden - die Leute haben nach etwas Neuem gesucht und neue Horizonte erkundet. Das hat ihnen dabei geholfen, wichtige und drängende Probleme wie Nachhaltigkeit neu zu bewerten. Da Menschen zunehmend das Gleichgewicht zwischen einem Luxuserlebnis und dem Schutz des Planeten suchen, gibt es viel Anlass zu Optimismus."

ÜBERBLICK ÜBER DEN VIRTUELLEN RAUM "TASTE OF THE FUTURE" VON WORLD CLASS

DER PINTEREST COCKTAIL PALATE

Diageo hat sich an Pinterest, die Plattform für visuelle Entdeckung, gewendet, auf der Leute nach Inspiration suchen. Nutzern soll mithilfe der Plattform geholfen werden, bei ihrer Drinks-Wahl frische Ideen zum Zuge kommen zu lassen. Besucher eines Pinterest Cocktail Palate können eine Reihe von trendorientierten Fragen beantworten und ihre bevorzugte Cocktail-Ästhetik auswählen, und Pinterest generiert eine Pinnwand, einschließlich eines passenden Cocktails, die vollständig auf den Nutzer zugeschnitten ist.

Anna Sudbury, Senior Partner Manager bei Pinterest, kommentierte: "Wir sind begeistert, uns mit Diageo in dieser ersten Partnerschaft ihrer Art zusammenzuschließen. Pinterest ist der Ort, an dem Menschen sich inspirieren lassen und neue Ideen entdecken können, und es überrascht nicht, dass Menschen es kaum erwarten können, Gäste einzuladen, mit Freunden auf sichere Art und Weise zusammenzukommen und köstliche Speisen und Getränke zu genießen! Wir haben in den letzten Monaten eine Zunahme von Leuten verzeichnet, die nach Ideen für Cocktail-Partys suchen, daher wissen wir, dass Pinnern die Möglichkeit gefallen wird, personalisierte Cocktail-Empfehlungen und Rezepte basierend auf ihrem individuellen Geschmack zu erhalten."

PERSONALISIERTE COCKTAILS NEHMEN WEITERHIN AN BELIEBTHEIT ZU

Personalisierung ist nach wie vor ein Megatrend in der Getränkebranche, und die israelischen Innovatoren von Ripples (die die Idee zu gedruckten Cocktails hatten) kehren mit ihrer neuesten Technologie, der Plattform Ripples 2.0, zu World Class zurück. Neben einer Reihe von Updates hat Ripples einen Drucker der zweiten Generation sowie einen verbesserten Weg auf den Markt gebracht, um benutzerdefinierte Web-Apps zu bauen und das Erlebnis zu maximieren. Und weiterhin hat das Unternehmen "Glow"-Drucke mit natürlichem Extrakt entwickelt, die jedem Getränk ein Überraschungselement verleihen, da es unter UV-Licht leuchtet.

ER-COCKTAILS MACHEN HAUS-MIXOLOGEN ZU WORLD-CLASS-BARKEEPERN

Eine Partnerschaft mit Verizon und Yahoo Ryot Lab liefert eine unglaubliche Technologie für erweiterte Realität, die die nächste Generation von Mixologen inspiriert. Nutzen Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons oder Tablets und lassen Sie sich Schritt für Schritt bei der Zubereitung des perfekten Johnnie-Walker-Longdrink-Cocktails anleiten - angefangen beim Hinzufügen des Eises bis hin zum Eingießen der perfekten Menge Johnnie Walker. Die ER-Technologie in der Betaversion stellt das Endprodukt, einen perfekten Longdrink, sicher.

IN DIE FLASCHE HINEIN

Die zukunftsorientierte Technologie von ThreeDium bietet die Möglichkeit, Flaschen Ihrer Lieblingsmarken mit immersiver und interaktiver 3D-Technologie online zu sehen und zu erkunden - Sie können sie sogar in Ihrem eigenen Zuhause platzieren und sich dazu inspirieren lassen, etwas Neues auszuprobieren.

ENTDECKEN SIE IHREN LIEBLINGS-WHISKY

"What's Your Whisky?" ist ein innovatives digitales Erlebnis, das künstliche Intelligenz (KI) verwendet, um Ihre Geschmackspräferenzen zu analysieren und sie dann mit Ihrem perfekten Whisky abzugleichen. Lassen Sie sich inspirieren, etwas Neues auszuprobieren, und lernen Sie auf dem Weg noch viel mehr über Whisky.

SPRACHGEFÜHRTE VERKOSTUNG

Das immersive Erlebnis "Talisker Tasting", das durch Alexa/Google möglich gemacht wird, entführt Nutzer auf die Isle of Skye, um sich dort der berühmten Verkostungstour anzuschließen - alles bequem von zu Hause aus.

Besuchen Sie https://www.diageo.com/tasteofthefuture/, um den Raum von "World Class Taste of the Future" zu erkunden, und folgen Sie @WorldClass auf Instagram, um mehr über die neuesten Drinks, Trends, Cocktail-Rezepte und Erlebnisse zu erfahren.

