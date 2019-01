Spin Master

Spin Master präsentiert das technologisch fortschrittlichste RC-Motorrad seiner Art

Toronto (ots/PRNewswire)

In Zusammenarbeit mit Ducati bringt das Upriser RC-Motorrad den Nervenkitzel des Rennsports auf eine kleinere Dimension

Spin Master Corp. (TSX: TOY) (http://www.spinmaster.com) stellte heute das revolutionäre Motorrad Upriser Ducati Panigale V4 vor, um Motorradfans, Hobbyisten und Fans auf der ganzen Welt zu begeistern. Das Upriser Ducati Panigale V4 wurde als das bisher technologisch fortschrittlichste RC-Bike entwickelt. Entworfen wurde es von den Herstellern von Air Hogs, der innovativen Marke, die sich der Schwerkraft entzieht.

"Die Partnerschaft mit einer etablierten Premium-Marke wie Ducati, die für ihren Stil, ihre Raffinesse und ihre Leistung bekannt ist, bringt dieses RC-Motorrad auf die nächste Stufe", so Ben Gadbois, Präsident und COO von Spin Master. "Das Upriser Ducati Panigale V4-Motorrad ist der Inbegriff dessen, wofür Spin Master bekannt ist - Innovation und Zusammenarbeit. Was als interne Idee begann, wurde dann durch diese einzigartige Partnerschaft mit Ducati in Zusammenarbeit mit dem Air Hogs-Entwicklungsteam umgesetzt. Das Ergebnis: eleganter Stil, überlegene Leistung und außergewöhnliche Innovation."

"Die Begeisterung zu sehen, die das Spin Master-Team diesem innovativen RC-Motorradprojekt gewidmet hat, war unglaublich, weil wir bei der Entwicklung unserer Motorräder genauso leidenschaftlich sind", sagte Alessandro Cicognani, Licensing and Corporate Partnership Director bei Ducati. "Wir waren von Anfang von diesem Produkt hingerissen und setzen nur zu gerne unseren Namen darauf. Mit seinem hohen Maß an Authentizität, Technologie und Innovation ist das Upriser Ducati Panigale V4 eine echte Kleinversion seines Namensgebers!"

Der Upriser Ducati Panigale V4 verfügt über eine Reihe von beeindruckenden Eigenschaften, darunter eine überlegene Hinterradtechnologie, die es ihm ermöglicht, bei jeder Geschwindigkeit zu balancieren, selbst im Stillstand. Es kann aus dem Stillstand auf dem Hinterrad fahren und von dort aus - immer noch auf dem Hinterrad - in alle Richtungen fahren. Die in über vier Jahren entwickelte "True Balance and Omni Wheel"-Technologie verleiht dem Motorrad beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometern pro Stunde - das entspricht 180 Kilometern pro Stunde für seine Größe. Meistern Sie erstaunliche Drifts und Stunts genau wie mit dem echten Motorrad, dank der stoßdämpfenden Federung und der hochpräzisen digitalen Lenkungstechnologie, die es dem Motorrad ermöglicht, sich in jede Richtung zu bewegen, auch rückwärts.

Das Upriser Ducati-Motorrad wird ab Sommeranfang weltweit in ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich sein. Altersempfehlung: ab 14 Jahren; unverbindlicher Verkaufspreis des Herstellers 149,99 US-Dollar.

Informationen zu Spin Master

Spin Master (TSX: TOY) (http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizenziert und vermarktet. Am bekanntesten ist Spin Master für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2000 wurde Spin Master 103-mal für den Toy of the Year Award (TOTY) nominiert und hat diesen Preis in verschiedenen Produktkategorien 28-mal gewonnen, darunter 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres. Bislang hat Spin Master acht TV-Serien inklusive der kürzlich wiedereingeführten Serie Bakugan Battle Brawlers und die aktuell in über 160 Ländern und Regionen ausgestrahlte Erfolgsserie PAW Patrol produziert. Spin Master beschäftigt weltweit über 1.700 Mitarbeiter in seinen 28 Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, Holland, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.

Informationen zu Ducati

Ducati Motor Holding S.p.A. - Eine Alleinaktionärsgesellschaft - Eine Gesellschaft, die den Führungs- und Koordinierungsaufgaben der AUDI AG unterliegt

1926 gegründet, fertigt Ducati seit 1946 vom Sport inspirierte Motorräder, die durch hochleistungsfähige desmodromische Motoren, innovatives Design und bahnbrechende Technologie hervorstechen. Im Werk im Bologneser Stadtteil Borgo Panigale feierte Ducati 2016 sein 90-jähriges Jubiläum. Die Modellpalette deckt mehrere Marktsegmente ab und umfasst folgende Modellfamilien: Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport und Panigale. 2015 wurde Ducati Scrambler vorgestellt: eine neue Marke mit Motorrädern, Zubehör und Kleidung. Die Marke ist das Nonplusultra an Kreativität und Selbstentfaltung. Die legendären Motorräder von Ducati werden zusammen mit einem umfangreichen Sortiment an Fahrradzubehör sowie technischer und Lifestyle-Bekleidung in 90 Ländern weltweit vertrieben. Im Jahr 2018 lieferte Ducati 53.004 Motorräder an Kunden aus und konsolidierte damit im vierten Jahr in Folge den Absatz über die 50.000er Marke. Ducati tritt sowohl bei der Superbike- als auch bei der MotoGP-Weltmeisterschaft an. Bei den Superbike-Weltmeisterschaften hat Ducati schon 17 Herstellertitel und 14 Fahrertitel gewonnen. An der MotoGP-WM nimmt Ducati seit 2003 teil und hat 2007 sowohl den Hersteller- als auch den Fahrertitel geholt.

