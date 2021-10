junge Welt

Erstkontakt im Einzelhandel

Tageszeitung junge Welt startet bundesweite Kampagne für den Kauf im Pressehandel

Berlin (ots)

Der Berliner Verlag 8. Mai GmbH, in dem die überregionale Tageszeitung junge Welt erscheint, bewirbt im Oktober verstärkt den Kauf der Zeitung im Pressehandel. Mit dem Slogan "Teste die beste linke, überregionale Tageszeitung junge Welt - jetzt an deinem Kiosk" wird zum Kauf der gedruckten Ausgabe der Zeitung animiert. "Während andere Verlagshäuser für die Papierversion keinen großen Aufwand mehr betreiben, setzt sich der Verlag 8. Mai für das Weiterbestehen dieses wichtigen Kulturgutes ein", teilt Verlagsleiter Andreas Hüllinghorst (am Freitag) in Berlin mit. Für die crossmedial konzipierte Kampagne steht ein Werbebudget von über 140.000 Euro zur Verfügung, umgesetzt wird sie von der verlagseigenen Kampagnenabteilung.

Die Werbeaktion wird bundesweit, aber auch in Österreich und der Schweiz, mit Anzeigenschaltungen in überregionalen und regionalen Zeitungen und zielgruppenspezifischen Zeitschriften geführt. Darüber hinaus wird verstärkt online und mit diversen Mailings geworben. In Berlin, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Köln, Dresden, Jena, Potsdam, Zürich, Basel und Wien wird die Anzeigenwerbung zudem mit Großflächen, A1-Plakaten und Stadtbannern unterstützt. Außerdem laufen in den Schwerpunktstädten Radio- und Kinowerbespots. Plakate in den Filialen der Handelskette Valora im Bahnhofshandel weisen darauf hin, dass die Zeitung dort erhältlich ist. Dem Einzelhandel stehen auffällige Werbemittel zur Verfügung. Zusätzlich findet ein Präsentationswettbewerb für Einzelhändlerinnen und -händler statt.

Die Kampagne soll der gedruckten Zeitung neue Leserinnen und Leser zuführen, die die junge Welt bisher noch nicht oder nur als Onlineprodukt kennen. Gerade junge Menschen sollen von den Vorteilen gedruckter Lesemittel überzeugt werden. "Das geschieht heute am besten durch den ersten Kontakt im Presseeinzelhandel", meint Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer des Verlags 8. Mai. Junge Menschen würden das Zeitunglesen immer seltener von ihren Eltern lernen. Auch deshalb lanciere der Verlag regelmäßig Werbeaktionen für den Kauf im Pressehandel, so Koschmieder.

Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell