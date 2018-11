Global Entrepreneurship Monitor: Unternehmertum von Frauen floriert weltweit, aber gezielte Unterstützung ist nötig

Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld des Women's Entrepreneurship Day (Tag des Unternehmertums von Frauen) zeigen Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018, dass weibliches Unternehmertum auf Hochtouren läuft und die Geschlechterparität sich verbessert. Zugleich werden Schwerpunktbereiche zur Verbesserung der Unterstützung von Unternehmerinnen beleuchtet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/655228/GEM_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783329/GEM_Global_Report_2017_18_Infographic.jpg )

Am diesjährigen Women's Entrepreneurship Day (19. November) gibt es viel zu feiern, aber er bietet auch eine Gelegenheit, um sich anzusehen, wie Frauen besser unterstützt werden können, um Erfolg mit Kleinunternehmen zu haben.

Gemäß dem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017/18 ist anhand eines Vergleichs der gleichen Gruppe von 50 Ländern, die bereits 2016 und 2017 an der Umfrage teilgenommen haben, die Unternehmerquote von Frauen um 6,6 % gestiegen. Im Vergleich dazu stieg die Männerquote um 0,7 Prozent. Zuvor zeigte ein GEM-Bericht von 2017, der sich mit Frauen befasste, auf, dass unternehmerische Tätigkeit von Frauen im Zeitraum von 2014 bis 2016 weltweit um 10 % gestiegen ist.

GEM wurde mittlerweile in 19 aufeinanderfolgenden Jahren durchgeführt und hat weitreichende Anerkennung als maßgeblichste Längsschnittstudie über Unternehmertum in der Welt erlangt. Die Studie bietet wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Forschung und für politische Entscheidungen sowie für die Gestaltung von Einflussnahmen, die das Unternehmertum von Frauen fördern können.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des globalen Berichts von 2017/18 gehören:

- Die leistungsstärkste Region für Unternehmerinnen ist Lateinamerika und die Karibik mit einer durchschnittlichen Rate von weiblicher Gesamtunternehmenstätigkeit (Total Entrepreneurial Activity, TEA) von 16,7 %, gefolgt von Nordamerika mit 12,8 %. - Europa verzeichnet die niedrigste durchschnittliche weibliche Beteiligung an unternehmerischen Aktivitäten in der Frühphase (6,1 %). - Die Gleichstellung der Geschlechter ist in der lateinamerikanischen und karibischen Region mit 8 weiblichen pro 10 männlichen Unternehmern am höchsten. Der niedrigste Wert findet sich in Europa mit 6 weiblichen pro 10 männlichen Unternehmern. - Auch in der afrikanischen Region (0,6) und Nordamerika (0,65) ist die Gleichstellung der Geschlechter gering - bei Frauen in diesen Regionen neigen um etwa zwei Drittel weniger dazu als ihre männlichen Kollegen, unternehmerisch tätig zu werden. - Die Ebene des Unternehmertums von Frauen sinkt, je mehr sich die Ebene der wirtschaftlichen Entwicklung verbessert. Die Quoten sind bei Frauen in den Entwicklungsländern am höchsten (13,3 %) und in den Industrieländern am niedrigsten (7 %). - Frauen sind in den Entwicklungsländern um 28 % häufiger als Männer durch Notwendigkeit motiviert. Während die Beteiligung der Frauen am Unternehmertum in innovationsbasierten Volkswirtschaften am niedrigsten ist, sind dort Frauen im Schnitt nur um 19 % wahrscheinlicher als Männer durch Notwendigkeit motiviert.

Laut Mike Herrington, Executive Director von GEM, leisten Unternehmerinnen einen wichtigen Beitrag zum Wachstum und Wohlbefinden ihrer Gesellschaften, und ein Angebot von gezielterer Unterstützung würde sich für die wirtschaftliche Entwicklung jedes Landes auszahlen.

Er wies jedoch auch warnend darauf hin, dass Unternehmerinnen auf der ganzen Welt in Bezug auf ihre persönlichen Demografien, Haltungen und die Art von Unternehmen, die sie führen, mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten aufweisen, und dass die Initiativen zur Unterstützung von Unternehmerinnen jeweils auf die Wirtschaft zugeschnitten und angepasst werden müssen - und sich nicht auf einen einheitlichen Ansatz verlassen dürfen.

"Das Verhältnis von männlicher zu weiblicher Beteiligung an unternehmerischer Tätigkeit in der Frühphase ist in der Gesamtwertung der GEM-Länder sehr unterschiedlich, was die Unterschiede in der Kultur und den Bedingungen in Bezug auf die Beteiligung von Frauen an der Wirtschaft widerspiegelt", sagte er.

"GEM-Daten weisen darauf hin, dass mit einer Verbesserung von Entwicklung und Bildung die unternehmerische Beteiligung von Frauen sinkt und die Kluft zwischen den Geschlechtern sich vergrößert; gleichzeitig sinkt aber auch die Quote der Unternehmen, die nicht fortgeführt werden. Während in den Entwicklungsländern mehr Frauen als Männer ihre unternehmerische Tätigkeit aufgeben, tun dies weniger Frauen in den hoch entwickelten Volkswirtschaften, wenngleich es nur 10 % weniger sind; das entspricht nur zwei Dritteln der Quote bei Männern."

Zu den politischen Empfehlungen aus dem GEM-Bericht 2017/18 zur Verbesserung des Unternehmertums von Frauen gehört die Hervorhebung der Notwendigkeit, mehr soziale und Support-Netzwerke zu schaffen, die als Mentoren-, Beratungs- oder Selbsthilfegruppen zur Unterstützung von Unternehmerinnen dienen. Desweiteren sollte man an einer Beseitigung der Stereotypisierung arbeiten, die Unternehmerinnen in bestimmten Regionen behindern kann.

Zum Download einer Kopie des GEM Global Report 2017/18 mit Details zu den einzelnen Wirtschaftsstatistiken und regionalen Durchschnittswerten klicken Sie hier.

Über den Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) wurde 1999 als Joint Venture zwischen dem Babson College und der London Business School eingeführt. Das Projekt begann mit 10 teilnehmenden Volkswirtschaften und wurde in der Umfrage 2014 auf 73 Volkswirtschaften ausgeweitet. GEM ist einzigartig, weil GEM im Gegensatz zu den meisten Unternehmensdatensätzen, die neuere und kleinere Unternehmen bewerten, das Verhalten von Personen in Bezug auf die Gründung und Verwaltung von Unternehmen untersucht. Folgen Sie GEM auf Twitter.

Herausgegeben von Rothko im Auftrag des Global Entrepreneurship Monitor.

Michelle Ford, Media Liaison Manager, Tel.: +27-21-448-9457, E-Mail: michelle@rothko.co.za

Original-Content von: Global Entrepreneurship Monitor, übermittelt durch news aktuell