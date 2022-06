Wooga GmbH

Gamer kämpfen gegen den Klimawandel - Wooga pflanzt 200.000 Bäume nach erfolgreicher Baumpflanzaktion im Spiel mit den Spielern von June's Journey

Nach einer erfolgreichen Baumpflanzaktion in June's Journey®, dem weltweit umsatzstärksten Mobilspiel* des Playtika®-Studios und des Handyspielentwicklers Wooga®, hat sich Wooga verpflichtet, im Jahr 2022 200.000 Bäume zu pflanzen.

Dies ist das Ergebnis der Teilnahme von June's Journey am Green Game Jam 2022, einer von Spielern getragenen Initiative, die die wichtige Rolle hervorhebt, die wir alle beim Schutz der Welt, in der wir leben, spielen können. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Wooga am Green Game Jam teilnimmt. In diesem Jahr hat sich Wooga dazu verpflichtet, achtmal mehr Bäume zu pflanzen als 2021, da Wooga beschlossen hat, die Initiative nach dem Erfolg des letzten Jahres, als es den Spielern von June's Journey gelang, die angestrebte Anzahl an gepflanzten Bäumen innerhalb von nur 90 Minuten zu erreichen, deutlich auszuweiten.

Vom 5. bis 6. Juni wurden bei Wooga in Zusammenarbeit mit der Suchmaschine Ecosia und als Teil des diesjährigen Green Game Jam virtuell Bäume gepflanzt, indem die Spieler von June's Journey dazu beitrugen. Das beliebte Free-to-Play-Mobilspiel bot den Spielern die Möglichkeit, den Wald im Spiel wiederaufzuforsten, während sie sich gleichzeitig für den Klimaschutz einsetzen konnten, in dem sie durch ihre Aktion das Pflanzen von Bäumen an Orten auf der ganzen Welt in Auftrag geben - dort, wo sie am dringendsten benötigt werden. Ecosia, das die Baumpflanzungen in der realen Welt koordiniert, unterstützt über 60 Baumpflanzprojekte in mehr als 30 Ländern weltweit, wobei Biodiversitäts-Hotspots - Gebiete mit einer besonders großen Anzahl seltener Arten - Priorität haben.

Der Green Game Jam ist eine Initiative der Playing for the Planet Alliance, die vom UN-Umweltprogramm (UNEP) unterstützt wird. Sie zielt darauf ab, die Spielerbasis der Teilnehmer zu nutzen, um die Menschen zu inspirieren, durch grüne Aktivitäten in Spielen zu lernen und sich für die Umwelt einzusetzen. Die Themen des Jam 2022 sind Ernährung, Wälder und unsere Zukunft, und das gemeinsame Ziel der teilnehmenden Spielestudios ist es, eine Million Spieler dazu zu bewegen, sich umweltfreundlicher zu ernähren und eine Million Bäume zu pflanzen und zu schützen. In diesem Jahr fand die bisher größte Ausgabe des Green Game Jam statt, an der rund 40 Studios weltweit teilnahmen.

Nai Chang, Geschäftsführer von Wooga, sagte: "Angesichts des überwältigenden Enthusiasmus und der Leidenschaft, die unsere Spieler während unserer Green Game Jam-Initiative 2021 an den Tag legten, war uns klar, dass wir uns für 2022 noch viel mehr vornehmen können und sollten. Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben, die Anzahl der in diesem Jahr zu pflanzenden Bäume zu verachtfachen! Dies entspricht unserer Überzeugung bei Wooga, dass es wichtig ist, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen; das ist das Mindeste, was wir alle als Einzelpersonen, Verbraucher und verantwortungsvolle Unternehmen tun sollten."

Sam Barratt, Leiter der Abteilung Jugend, Bildung und Advocacy in der Abteilung Ökosysteme des UNEP, sagte: "Es ist großartig zu sehen, dass Wooga durch den Green Game Jam einen wachsenden Beitrag zur Wiederherstellung von Landschaften leistet. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was Wooga® in den kommenden Jahren noch alles zur Wiederherstellung von Landschaften durch die Kraft des Spiels beitragen kann."

Jon Marks, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Ecosia, sagte: "Wir freuen uns, dass wir den Spielern von June's Journey eine einfache Möglichkeit bieten können, sich für das Klima zu engagieren, wenn sie zum Green Game Jam zusammenkommen. Die Partnerschaft mit bewussten Unternehmen wie Wooga ermöglicht es uns, die Wiederaufforstung in Biodiversitätsprojekten auf der ganzen Welt zu finanzieren und zu schützen, um unseren Planeten zukunftssicher zu machen."

Neben der diesjährigen Baumpflanzaktion macht Wooga weiterhin mit Aktivitäten in den sozialen Medien auf den diesjährigen Green Game Jam aufmerksam, führt Umfragen vor und nach der Kampagne durch, um die Meinung der Spieler zu umweltfreundlichen Aktivitäten in Spielen besser zu verstehen, und lädt die Spielergemeinschaft ein, an einem Quiz zum Thema Wald teilzunehmen, bei dem es spannende In-Game-Boni zu gewinnen gibt.

Dies folgt auf die erfolgreiche Teilnahme von Wooga am Green Game Jam im letzten Jahr, bei dem für den Kauf von Baumdekorationen im Spiel bei June's Journey bis zu 25.000 Bäume in der realen Welt gepflanzt wurden - diese Wooga-Initiative erhielt 2021 die Auszeichnung 'Player's Choice'. Dies geschah zusätzlich zu Woogas In-Game-Fundraising-Kampagne, die zusammen mit TreeSisters am Earth Day 2021 organisiert wurde, als ~116.000 Bäume als Teil der Wohltätigkeitskampagne Root to Rise gepflanzt wurden.

Wooga hat in den letzten Jahren seine Bemühungen um soziale Nachhaltigkeit (CSR) ausgebaut und ist seit 2020 ein klimaneutraler Entwickler von Handyspielen. Das Unternehmen fördert zunehmend umweltfreundliche und klimaaktive Botschaften in seinen Spielen und setzt in seinem Berliner Studio kleine, aber bedeutsame Maßnahmen um, wie z.B. den Verzicht auf abgefülltes Wasser und die Umstellung auf vollständig grüne Energie.

June's Journey steht im App Store und bei Google Play zum kostenlosen Download bereit.

* Zwischen Januar 2020 und April 2022 war June's Journey laut Data.ai die Nummer 1 bei den Verbraucherausgaben im Subgenre Wimmelbild (Puzzle) auf iOS und Google Play weltweit.

Über Wooga®

Die Wooga GmbH, der in Berlin ansässige Entwickler von Handyspielen, wurde 2009 gegründet und hat erfolgreiche und einzigartige Handy-App-Spiele entwickelt, darunter June's Journey®, Pearl's Peril® und Switchcraft®. Im Jahr 2018 wurde Wooga® von dem Social-Games-Unternehmen Playtika® übernommen.

Über June's Journey®

June's Journey lädt die Spieler ein, sich bei einer Geschichte voller Romantik, Intrigen und Geheimnisse in einem glamourösen Wimmelbildspiel direkt aus den wilden 20er Jahren zu entspannen. Die Spieler haben die Möglichkeit, in die Rolle der Amateurdetektivin June Parker zu schlüpfen und sich auf eine Reise in eine vergangene Zeit zu begeben, während sie in den Salons von New York und auf den Bürgersteigen von Paris nach Hinweisen auf versteckte Objekte suchen.

Über Playtika®

Playtika Holding Corp. (NASDAQ: PLTK) ist ein Marktführer im Bereich der mobilen Spieleunterhaltung und -technologie mit einem Portfolio von zahlreichen Spieletiteln. Playtika wurde 2010 gegründet und war eines der ersten Unternehmen, das Free-to-Play-Spiele in sozialen Netzwerken und kurz darauf auch auf mobilen Plattformen anbot. Playtika® hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel, und wird von der Mission geleitet, die Welt durch unendliche Spielmöglichkeiten zu unterhalten. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter.

Über den Green Game Jam

Der erste Green Game Jam entstand aus den Verpflichtungen der Spieleindustrie auf dem Climate Action Summit 2019, nach dem viele Mitglieder der Playing for the Planet Alliance mehr tun wollten, um die Kraft des Spiels zu nutzen. Die Playing for the Planet Alliance wurde gegründet, um die Videospielindustrie dabei zu unterstützen, die folgenden Kernziele zu erreichen: 1. Die Branche dazu zu bringen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und sicherzustellen, dass sie über die Instrumente verfügt, um den Kohlenstoffausstoß zu messen, zu reduzieren und Ziele für die Dekarbonisierung festzulegen. 2. Anregung von Umweltaktionen durch grüne Aktivitäten in Spielen. 3. Weitergabe der Erkenntnisse aus der Initiative, damit andere in der Branche ihrem Beispiel folgen können. 4. Erforschung neuer Strategien für die Zukunft im Zusammenhang mit neuen Spielen und Ansätzen zum Geschichtenerzählen.

Über Ecosia

Ecosia ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, und zwar in mehr als 30 Ländern in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen. Ecosia stellt die biologische Vielfalt wieder her und schützt sie. Anstelle von Monokulturen pflanzt Ecosia über 500 verschiedene einheimische Arten dort an, wo sie am meisten gebraucht werden - immer im Schulterschluss mit lokalen Gemeinschaften.

