Sungrow erreicht 100-GW-Meilenstein für die weltweite Auslieferung von Wechselrichtern

Sungrow, der führende Anbieter von Wechselrichterlösungen im Bereich Erneuerbare Energien hat als erstes Unternehmen weltweit die 100-GW-Marke geknackt. Damit demonstriert das Unternehmen abermals sein Engagement in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung und verstärkt seine Bemühungen zur Unterstützung einer weltweiten Dekarbonisierung.

Das letzte Megawatt wurde für ein 200-MW-Projekt in Südostchina ausgeliefert, das voraussichtlich Ende 2019 mit dem 1500-Vdc-Strangwechselrichter SG225HX in Betrieb gehen soll. Sungrow liegt sowohl mit einem umfangreichen Produktportfolio als auch einem hochprofessionellen Team aus technischem Support, Vertrieb und Service weit über dem Industriestandard. Als erstes Unternehmen, das die Rekordmarke von 100 GW durchbrochen hat, kann Sungrow auf eine beträchtliche Erfolgsbilanz im Projektgeschäft zurückblicken, darunter ein 10-MW-Projekt in Dunhuang, China, das seit über 10 Jahren hocheffizient und störungsfrei in Betrieb ist.

Angetrieben von seinem globalen Engagement im Bereich Nachhaltigkeit hat Sungrow seine internationale Präsenz verstärkt und in wichtigen Solarmärkten wie den USA, Lateinamerika und Europa weiter ausgebaut. Sungrow ist heute der größte Anbieter von Strang- und Zentralwechselrichtern in den USA und Lateinamerika und belegt mehr als 15 % Marktanteil im Eigenheimsegment in Australien, sowie über 30 % Marktanteil in Südostasien. Sungrow ist nicht nur in China, sondern auch weltweit Vorreiter auf dem Weg zur Netzparität.

"Sungrow nimmt derzeit eine Spitzenposition im Bereich Bankfähigkeit ein. Daher freuen wir uns, mit diesem profitablen Unternehmen eine strategische und langfristige Partnerschaft eingegangen zu sein, nicht nur aufgrund der herausragenden Produkte und Dienstleistungen, sondern auch in Bezug auf die Finanzierbarkeit", so der Sprecher eines renommierten US-amerikanischen Unternehmens im Bereich Engineering, Procurement, Construction (EPC).

"Das Fundament unseres Erfolgs basiert auf unserer 22-jährigen Erfolgsgeschichte innerhalb der Branche und dem Aufbau solider, langfristiger Partnerschaften. Als Innovationsführer brennen wir für innovative Produkte und Lösungen und setzen uns im Bereich der internationalen Zusammenarbeit ein, damit in Zukunft mehr Menschen mit sauberer Energie versorgt werden können", so Cao Renxian, CEO und Gründer des Unternehmens.

Sungrow ist der weltweit führende Technologieanbieter, der sich auf PV-Wechselrichter und Energiespeicher für PV-Kraftwerke im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Kraftwerksbereich spezialisiert hat. Das Unternehmen erhielt kürzlich eine Spitzenbewertung (100% Bankfähigkeit) vom renommierten Marktforschungsinstitut Bloomberg New Energy Finance (BNEF) und erreichte im Dezember 2019 die Rekordmarke von 100 GW. 1997 von Hochschulprofessor Cao Renxian gegründet, versorgen die Produkte von Sungrow PV-Installationen in über 60 Ländern mit Energie und halten dabei einen weltweiten Marktanteil von rund 15 %. Mehr zu Sungrow erfahren Sie unter www.sungrowpower.com.

