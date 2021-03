Changzhou National Hi-Tech District

Chinesische High-Tech-Zone in Changzhou baut in diesem Jahr 70 neue Produktions- und Serviceanlagen

Changzhou, China (ots/PRNewswire)

Die Projekte basieren auf Investitionen in Höhe von 8,9 Milliarden USD und decken zahlreiche Schlüsselindustrien ab

Am Morgen des 27. Februar fand in der chinesischen High-Tech-Zone in Changzhou der Spatenstich für die Phase II der neuen Anlage von Intersurgical Medical Device (Changzhou) Co., Ltd. statt. Die Zeremonie ist die erste aus einer Reihe solcher Veranstaltungen für die 70 geplanten Produktionsanlagen der Industrie-Zone, deren Bau 2021 beginnen soll. Die 70 Projekte repräsentieren eine Gesamtinvestition von 8,9 Milliarden USD. 3,3 Milliarden USD davon sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Projekte umfassen 47 Produktionsstätten mit einer Gesamtinvestition von 4,6 Milliarden USD, von denen 1,6 Milliarden USD für das Jahr 2021 vorgesehen sind. Mehr als 80 % der Produktion in den neuen Anlagen entfallen auf aufstrebende und hoch spezialisierte Branchen. Die Projekte umfassen 17 Projekte auf kommunaler Ebene, 51 Projekte auf Stadtbezirksebene und 2 Projekte, die als Schlüssel zur Unterstützung der Verkehrsinfrastruktur eingestuft werden. Zu den von den neuen Projekten abgedeckten Sektoren gehören intelligente Energie, neue Materialien, Elektrofahrzeuge, Kernautoteile, neue Arzneimittel und medizinische Geräte sowie hochmoderne Informationstechnologie sowie moderne Dienstleistungssektoren, die Wissenschafts- und Innovationsplattformen bereitstellen. Die Anlagen sind darauf ausgelegt, das ökologische Umfeld, die industriellen Kapazitäten zu verbessern und den Lebensunterhalt der Bevölkerung zu verbessern.

Die Veranstaltung fand auf dem Gelände statt, auf dem das Phase-II-Projekt der Anlage von Intersurgical Medical Device gebaut wird. Beamte aus zehn Unterbezirken hielten kurze Vorträge über die Anzahl, den Wert und die Struktur der Investitionsprojekte in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten.

Intersurgical Medical Device (Changzhou) Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Intersurgical, dem größten Hersteller von medizinischen Geräten für Atemwege und Anästhesie in Europa. 2014 hat das Unternehmen in sein Phase-I-Projekt im Industriegebiet für Leben und Gesundheit der High-Tech-Zone von Changzhou investiert. Das Phase-II-Projekt umfasst eine Gesamtinvestition in Höhe von 36 Millionen UKP (ca. 49 Millionen USD) sowie eine geplante jährliche Produktionskapazität von 110 Millionen Einheiten medizinischer Geräte wie Atemtherapiegeräte, Atemfiltergeräte und Anästhesiemasken sowie 100 Sätze an Trimmformen.

