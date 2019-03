Startschuss für den Aufbau von 35 Schlüsselprojekten im chinesischen Changzhou National Hi-Tech District dank Investitionen in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar

Changzhou National Hi-Tech District

Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd., ein innovativer, weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für den Nahverkehr und Service-Roboter, hat am 1. März im Changzhou National Hi-Tech District (CND) die Grundsteinlegung für sein Projekt für intelligente Elektrofahrzeuge gefeiert. Am selben Tag feierten in dem Distrikt verschiedene weitere Projekte, deren Start für 2019 geplant ist, gemeinsam eine "große Eröffnungszeremonie". Mit einer Anstoßfinanzierung in Höhe von insgesamt 19 Milliarden Yuan (rund 2,8 Milliarden US-Dollar) und gefolgt von Investitionen, die laut Plan bei jährlich 9 Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden US-Dollar) liegen sollen, wurde gleichzeitig mit dem Bau von 35 Betriebsanlagen, in denen die Projekte angesiedelt sein werden, begonnen. Damit wird vonseiten des CND ein deutliches Signal für die konzertierten Anstrengungen des Distrikts gegeben, dass die an 182 Schlüsselprojekte gekoppelten Produktionsanlagen den Vorgaben des Distrikts entsprechen oder diese sogar übertreffen und dass sie noch vor Ende des Jahres ihren Betrieb aufnehmen können.

Die 35 Projekte zielen auf neue und aufstrebende Branchen ab, beispielsweise für intelligente Energielösungen mit Photovoltaik, Kohlefaserprodukte, Verbundstoffe, Elektrofahrzeuge, Kernkomponenten für die Automobilherstellung, neue Medikamente, Medizintechnik oder auch IT-Ausrüstung der nächsten Generation. Daneben geht es auch um High-End-Services, Infrastruktur-Projekte sowie Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Zu den genannten Projekten gehört auch das Ninebot-Projekt für intelligente Elektrofahrzeuge, das bei den Investitionen mit einem Betrag von 3 Milliarden Yuan (rund 450 Millionen US-Dollar) dabei ist. Dieses Projekt ist derzeit auf dem besten Weg, die für die Zukunft angestrebte Kapazität von einer Million Fahrzeugen, die jährlich vom Band laufen sollen, zu erreichen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Distrikt darauf konzentriert, größere Projekte anzulocken, und konnte das Niveau der Investitionen, die in diesem Rahmen gewonnen werden konnten, recht erfolgreich anheben. Im Januar dieses Jahres konnte die erste Reihe von Projekten - das waren insgesamt sieben, die mit Investitionsmitteln in Höhe von 10,45 Milliarden Yuan (rund 1,56 Milliarden US-Dollar) gestützt wurden - unter Dach und Fach gebracht werden. Damit wurde im Hinblick auf die Fähigkeit, noch mehr Projekte mit einer vergleichbaren Größe anzuziehen, ein positives Zeichen gesetzt.

Der CND blickt aber auch weiter in die Zukunft und will sich auf solche Bereiche konzentrieren, die mit neuen und innovativen Technologien, Branchen und Geschäftsmodellen zu tun haben. Damit soll die Position des Distrikts als Region, in der Unternehmen gerne investieren, weiter gestärkt werden, wobei der Distrikt hier insbesondere solche Unternehmen im Fokus hat, die aus neuen und aufstrebenden Branchen kommen. Für dieses Jahr hat sich der Distrikt zum Ziel gesetzt, insgesamt 120 qualitativ hochwertige Projekte neu zu gewinnen. Darüber hinaus sollen staatliche Dienstleistungen, für die das Internet ein integraler Bestandteil ihrer Arbeitsabläufe darstellt, etwa für die Art und Weise, wie sie mit ihren Nutzern kommunizieren, umfangreich eingeführt werden. Damit sollen die Verwaltung weiter vereinheitlicht, behördliche Kompetenzen besser verteilt, Abläufe optimiert, Mechanismen zur Gewinnung neuer Kunden verbessert, die Profitabilität unzureichend genutzter Anlagen gesteigert, die Effizienz und Investitionen gefördert sowie die Verfügbarkeit von Flächen und Ressourcen verbessert werden. Dabei steht die Aufgabe im Mittelpunkt, die Kapitalrendite sowohl für den Distrikt als auch für viele der Unternehmen, die sich für diesen Standort entschieden haben, umfassend zu erhöhen.

Der Changzhou National Hi-tech District (CND) liegt im Herzen des Jangtse-Deltas. Im CND gibt es derzeit 1.641 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung. In jüngster Zeit hat der CND sein Entwicklungstempo beschleunigt und seine Bestrebungen für den Aufbau einer industriellen Basis intensiviert. Dabei sollen zwei tragenden Geschäftsbereiche ausgebaut und gestärkt werden: Maschinenbau (Präzisionsmaschinen) und neue Materialien. Die aufstrebenden Branchen bestehen aus einer neuen Generation von Firmen aus den Bereichen Informationstechnologie, Biomedizin, alternativ angetriebene Fahrzeuge, Photovoltaik und Luftfahrt.

