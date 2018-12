Chinesisches Pharmaunternehmen Changzhou Qianhong Bio-pharma beginnt mit dem Bau einer Anlage im Wert von 1 Mrd. RMB zur Erweiterung der Produktion von Polysacchariden und Enzymen

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Changzhou Qianhong Bio-pharma Co., Ltd. hat am 28. November mit der zweiten Bauphase der pharmazeutischen Produktionsanlage im Changzhou National Hi-Tech District begonnen. Mit einer Investition in Höhe von 1 Mrd. Yuan erweitert die zweite Phase das Produktionsvolumen um 200 Millionen Tabletten und 60 Millionen Injektionen und stellt Reagenzien zur molekularen Diagnose für 20 Millionen Menschen zur Verfügung. Regierungsvertreter aus Changzhou, darunter Liang Yibo und Yan Jun nahmen an der Grundsteinlegung teil.

Changzhou Qianhong Bio-pharma, ein führender biochemischer Hersteller von Polysaccharid- und Enzym-Arzneimitteln, erhält seit Jahren zahlreiche Auszeichnungen für seine hohe Qualität und Integrität. Changzhou Qianhong Bio-pharma ist seit dem 18. Februar 2011 an der Börse Shenzhen notiert (Changzhou Qianhong Bio-pharma; Börsenkürzel: 002550). Das Unternehmen ist ein bedeutender Hersteller von Pankreasenzym (Kininogenase), Heparin-Natrium und niedermolekularem Heparin sowie von zusammengesetzten Verdauungsenzympräparaten und Asparaginase, die alle vor der Umsetzung der Phase 1 der Anlage noch nie in China produziert wurden. Das gesamte Arzneimittelportfolio erfüllt internationale Standards in Bezug auf Produktionstechnologie und Qualität. Mehrere Produkte wurden von leitenden Instanzen in den USA, der EU und Japan mit Qualitätszertifikaten ausgezeichnet. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes internationales Vertriebsnetz, über das die Produkte in mehr als 20 Provinzen und Städten in ganz China verkauft und in ausländische Märkte exportiert werden.

Das bereits in Betrieb befindliche Phase-I-Projekt, bei dem 1,2 Mrd. Yuan investiert wurden, generierte 2017 einen Umsatz von 1.070 Mio. Yuan. Die zweite Phase konzentriert sich in Übereinstimmung mit internationalen Standards auf die Erforschung und Entwicklung innovativer biologischer Arzneimittel der ersten Klasse in China mit eigenen Rechten an geistigem Eigentum, mit dem Ziel, Patienten mit kritischen Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen zu behandeln.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/791427/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpg

