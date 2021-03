Tata Consultancy Services

TCS nimmt eine neue Markenrichtung in Angriff, um seinen nächsten Horizont des transformationsgeführten Wachstums zu stärken

Tata Consultancy Services mit neuer Markenerklärung 'Building on Belief' setzt seine langjährige Erfahrung in der zielgerichteten Transformation in den Mittelpunkt seiner Markengeschichte

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), ein führendes globales IT-Service-, Beratungs- und Business-Solutions-Unternehmen, hat heute sein neues Markenstatement 'Building on Belief' veröffentlicht, um seine Mission und Beziehung zu seinen Kunden zu artikulieren, während es sein nächstes Jahrzehnt des von Transformation geführten Wachstums startet.

Die neue Markenvision umfasst die aktive und kooperative Rolle, die TCS bei der langfristigen Partnerschaft mit Kunden spielt, indem es sein kontextbezogenes Wissen, Investitionen in Forschung und Innovation und sein Technologieknow nutzt, um ihnen zu helfen, zu wachsen und ihren Zweck zu erreichen:leiteten Transformationsziele. Es spiegelt auch die eigene Überzeugung von TCS wider, dass es gemeinsam mit seinen Kunden kollektives Wissen nutzen kann, um auf eine Weise zu innovieren, die zu einer besseren Zukunft für Einzelpersonen, Gemeinschaften und den Planeten führt.

"Jede Innovation und jede Transformationsreise beginnt mit der Überzeugung, dass sie die Welt besser machen wird", sagte Rajesh Gopinathan, MD & CEO von TCS. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um diesen Glauben und ihren Zweck zu verwirklichen. Es ist das, was wir als Organisation sind und spiegelt unseren kühnen Ehrgeiz wider, unser nächstes Wachstumsjahrzehnt zu beginnen."

'Building On Belief', stellt ein Markenversprechen dar, das auf einigen Kernkompetenzen basiert, für die TCS bekannt geworden ist. ein langfristiger Ansatz, der auf einem gemeinsamen Zweck basiert, der den Kunden durch die Breite der Reichweite und die Allgegenwart der Beteiligung zugute kommt; Innovation und die verantwortungsvolle, nachhaltige und strategische Sicht, die sie bietet, und die Fähigkeit, kollektives Wissen zu nutzen, um Technologie zu schaffenführte Lösungen für transformative, messbare Auswirkungen.

"Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit unseren Kunden mit einem gemeinsamen Zweck zusammen. Wir nutzen die Kraft von Innovation, Wissen und Technologie, um Unternehmen zu transformieren", sagte Rajashree R, CMO, TCS. Unsere neue Markenartikulation und Zweckbestimmung ebnet den Weg, um mit unseren Kunden als ihren Wachstums- und Transformationspartnern in Kontakt zu treten und die Kraft unseres kontextbezogenen Wissens und unserer Expertise zusammenzubringen, um ihnen zu helfen, ihre Reise zu meistern. Wir freuen uns, diese neue Artikulation unserer Marke zu unseren Kunden, Mitarbeitern und allen anderen Stakeholdern zu bringen."

Im Januar wurde in einem Bericht von Brand Finance festgestellt, dass der Markenwert von TCS im Jahr 2020 um 1,4 Mrd. US-Dollar wuchs; der höchste Markenwert in IT-Dienstleistungen. TCS wurde auch zu den Top-3-IT-Service-Marken der Welt gezählt und war die am schnellsten wachsende Marke in der Branche in den letzten zehn Jahren (2010-2020). Im gleichen Zeitraum wurde TCS aufgrund seiner Markenreputation als Superbrand in den USA und als Superbrand in Großbritannien ausgewählt.

Für weitere Details zur neuen Markenartikulation und -zweck klicken Sie hier: https://www.tcs.com/buildingonbelief

Informationen zu Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

Tata Consultancy Services ist ein Unternehmen für IT-Services, Beratung und Geschäftslösungen, das seit über 50 Jahren viele der weltweit größten Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen begleitet. TCS bietet ein beratungsgestütztes, kognitiv getriebenes, integriertes Portfolio von Geschäfts-, Technologie- und Ingenieurdienstleistungen und -lösungen. Dies wird durch das einzigartige Location Independent AgileTM Liefermodell erreicht, das als Maßstab für Exzellenz in der Softwareentwicklung anerkannt ist.

Als Teil der Tata-Gruppe, Indiens größter multinationaler Unternehmensgruppe, verfügt TCS über 469.000 der weltweit bestausgebildeten Berater in 46 Ländern. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr zum 31. März 2020 einen konsolidierten Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar und ist an der BSE (ehemals Bombay Stock Exchange) und der NSE (National Stock Exchange) in Indien notiert. Die proaktive Haltung von TCS zum Klimawandel und die preisgekrönte Arbeit mit Gemeinden auf der ganzen Welt haben dem Unternehmen einen Platz in führenden Nachhaltigkeitsindizes wie dem Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index und dem FTSE4Good Emerging Index eingebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.tcs.com.

