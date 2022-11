Veeva Systems

Veeva Pulse: Durchschnittlicher HCP-Zugriff in Europa bei 52 %, weltweit größtes Wachstum bei inhaltsgesteuertem digitalen Engagement

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Der Zugriff ist selektiv, da die meisten HCP mit drei oder weniger Unternehmen Gespräche führen

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute den ersten Überblick über den Zugang von Fachkräften des Gesundheitswesens (HCP, Health Care Professionals) in den wichtigsten europäischen Märkten aus dem Veeva Pulse Field Trends Report, dem größten weltweiten Branchen-Benchmark seiner Art zur Einbindung von HCP, veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass der Zugang zu Fachkräften des Gesundheitswesens in Europa im Durchschnitt der Länder 52 % beträgt, was auf die zunehmende Nutzung von Videositzungen und -inhalten als Ergänzung zu persönlichen Terminen zurückzuführen ist.

Diese neuen Ergebnisse verdeutlichen den Einfluss der Digitalisierung, da ein Drittel der HCP mit Zugang nun neben persönlichen Gesprächen auch per Video kommunizieren. Es hat sich gezeigt, dass die Hinzunahme von Videokonferenzen die Dauer und Häufigkeit der Termine erhöht, was zu einem sinnvolleren Dialog führt. Diese Kombination aus Reichweite, bevorzugtem Kanal und Effektivität ist umso wichtiger, als 65 % der HCP mit Zugang ihr Engagement auf drei Unternehmen oder weniger beschränken.

Die neuesten Daten von Veeva Pulse zeigen, dass die Kombination von Videokonferenzen und persönlichen Meetings den Zugriff der Außendienstmitarbeiter maximiert:

Der HCP-Zugang nach der Pandemie ist besser als erwartet: Die HCP-Gesamtzugangsrate liegt jetzt bei 52 %. Von diesen HCP nutzt etwa ein Drittel Videokonferenzen, um mit Vertretern in Kontakt zu treten.

Die HCP-Gesamtzugangsrate liegt jetzt bei 52 %. Von diesen HCP nutzt etwa ein Drittel Videokonferenzen, um mit Vertretern in Kontakt zu treten. Die Nutzung von Inhalten steigt mit der Zunahme von Videokonferenzen : Europa verzeichnet weltweit den stärksten Anstieg bei der Nutzung von Inhalten. Die Nutzung von Inhalten bei Videokonferenzen ist um 10 % gestiegen, während die Nutzung von Inhalten in persönlichen Meetings um 7 % zugenommen hat.

: Europa verzeichnet weltweit den stärksten Anstieg bei der Nutzung von Inhalten. Die Nutzung von Inhalten bei Videokonferenzen ist um 10 % gestiegen, während die Nutzung von Inhalten in persönlichen Meetings um 7 % zugenommen hat. Die HCP sind wählerischer: 65 % der HCP mit Zugang beschränken ihre Meetings auf drei oder weniger Unternehmen. Im Vereinigten Königreich beschränken sogar fast alle HCP mit Zugang (94 %) ihre Termine auf weniger als drei Unternehmen.

65 % der HCP mit Zugang beschränken ihre Meetings auf drei oder weniger Unternehmen. Im Vereinigten Königreich beschränken sogar fast alle HCP mit Zugang (94 %) ihre Termine auf weniger als drei Unternehmen. Das Interesse ist von Land zu Land sehr unterschiedlich: Obwohl die wöchentliche Gesamtaktivität in Frankreich und im Vereinigten Königreich nahezu identisch ist, war der Anteil der persönlichen Kontakte in Frankreich mehr als doppelt so hoch wie im Vereinigten Königreich, wo es Beschränkungen für persönliche Kontakte gibt. Das Vereinigte Königreich füllte diese Lücke durch eine verstärkte Kombination von E-Mail- und Videoangeboten.

„Der Veeva Pulse Field Trends Report bietet den bisher umfassendsten Überblick über den HCP-Zugriff und die Effektivität der Vertriebskanäle in der gesamten Branche, so dass die Teams eindeutig beurteilen können, welche Maßnahmen sie ergreifen können, um das Interesse zu erhöhen und bessere Ergebnisse zu erzielen", erklärte Aaron Bean, Vice President von Veeva Business Consulting in Europa. „Da sich der Zugriff verändert hat und die Fachkräfte des Gesundheitswesens sehr selektiv bei der Auswahl von Meetings vorgehen, optimieren die erfolgreichsten Unternehmen die digitalen Kanäle, um sowohl die Reichweite zu erhöhen als auch relevante, wirkungsvolle Inhalte zu liefern und die Qualität jedes Kontakts zu maximieren."

Informationen zum Veeva Pulse Field Trends Report

Der Veeva Pulse Field Trends Report analysiert jährlich über 600 Millionen HCP-Interaktionen und -Aktivitäten von mehr als 80 % der kommerziellen Biopharma-Außendienstteams weltweit und ist damit der größte Branchen-Benchmark seiner Art zum HCP-Engagement. Die Analyse stellt Echtzeit-Transaktionsdaten zusammen, die in Veeva CRM weltweit und in europäischen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien erfasst wurden. Die von Veeva quartalsweise erhobenen Daten helfen den Unternehmen, ihre Leistung effektiv und genau zu bewerten und sich die richtigen, umsetzbaren Ziele für kontinuierliches Wachstum und mehr Wirkung zu setzen.

Zusätzliche Informationen

Um ein Exemplar des Veeva Pulse Field Trends Report herunterzuladen, klicken Sie bitte hier: veeva.com/eu/FieldTrends

Erfahren Sie mehr über Veeva Business Consulting: veeva.com/eu/BusinessConsulting

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Kontakt: Jeremy Whittaker Veeva Systems +49 6950955486 jeremy.whittaker@veeva.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1956750/Europe_Field_Activity_by_Country.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/veeva-pulse-durchschnittlicher-hcp-zugriff-in-europa-bei-52--weltweit-groWtes-wachstum-bei-inhaltsgesteuertem-digitalen-engagement-301689164.html

Original-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuell