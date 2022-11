Veeva Systems

Top-Biopharmaunternehmen steigern medizinisches Engagement mit Veva Link Scientific Awareness

Führende Unternehmen nutzen Echtzeit-Einblicke in die wissenschaftliche Resonanz und Produktstimmung, um ihre medizinische Kommunikation relevanter zu gestalten

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass drei der zehn größten Biopharmaunternehmen das kürzlich veröffentlichte Veeva Link Scientific Awareness nutzen, um in Echtzeit Informationen über die Produktbekanntheit und die Produktstimmung zu erhalten. Veeva Link Scientific Awareness liefert wichtige Erfolgskennzahlen für wissenschaftliche, digitale und soziale Kanäle, um Fachleuten aus der Medizin dabei zu helfen, ihre Produktstrategie zu optimieren und die wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft effektiv über verschiedene Behandlungen aufzuklären.

„Medizin-Teams wechseln von volumenbasierten Aktivitätsmetriken zu wertorientierten Standards, die die externe Wirkung medizinischer Aktivitäten in der wissenschaftlichen und klinischen Gemeinschaft aufzeigen", erklärte Zijian Zhao, weltweiter Strategie-Leiter für das Medizinportfolio bei Novartis. „Mit Veeva Link Scientific Awareness können wir die Produktbekanntheit über alle Kanäle hinweg schnell einschätzen, um Beziehungen zu stärken und die Patienten besser zu betreuen."

Veeva Link Scientific Awareness ist Teil der Veeva Link-Produktfamilie, einer modernen Datenplattform, die intelligente Software-Automatisierung mit menschlicher Kuration kombiniert, um Genauigkeit und Vollständigkeit zu gewährleisten. So kann Veeva Link in einer wachsenden Zahl von Bereichen, darunter Vertrieb, Medizin, Marketing und Klinik, Echtzeitinformationen liefern. Die in 87 Ländern verfügbare Anwendung analysiert Daten von über 300.000 medizinischen Kongressen und 100 Millionen Beiträgen in sozialen Netzwerken, die von mehr als 1.000 Spezialisten kuratiert und von über 100 Ärzten validiert wurden.

„Echtzeitinformationen sind entscheidend, um das sich entwickelnde Ökosystem im Gesundheitswesen zu verstehen und die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Experten auf ihre spezifischen Bedürfnisse in allen Therapiebereichen zuzuschneiden", erklärte Kilian Weiss, Geschäftsführer von Veeva Link. „Veeva Link Scientific Awareness hilft medizinischen Teams, eine effektivere Kommunikation zu führen, die das Verständnis für Produkte vertieft, damit Patienten und Ärzte in der heutigen digitalen Welt besser informiert sind."

Auf dem Veeva Commercial Summit Europe, der vom 28. bis zum 30. November 2022 in Madrid stattfindet, werden Novartis und andere Unternehmen berichten, wie sie Link Scientific Awareness in ihren Unternehmen einsetzen, um die Experten besser einzubinden. Fachleute aus der Life Sciences-Branche können sich unter veeva.com/eu/registration/ registrieren.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Juli 2022, das Sie hier abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.

