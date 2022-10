Veeva Systems

Schnellerer Zugriff auf Patientendaten: Veeva stellt neue ePRO-Anwendung vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Veeva ePRO vereinfacht Erfassung und Austausch von Patientenberichten in digitalen klinischen Studien

BARCELONA, Spanien, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute die Verfügbarkeit von Veeva ePRO bekannt gegeben, einem wichtigen Fortschritt im Bereich der patientenzentrierten digitalen Studien. Die Anwendung erleichtert den Patienten das Ausfüllen der Bewertungen über ein Mobilgerät oder einen Webbrowser und ermöglicht den Sponsoren und klinischen Studienzentren den Datenzugriff in Echtzeit. Als Teil einer vernetzten Plattform für klinische Studien können die Studienteams ePRO nutzen, um qualitativ hochwertige Daten innerhalb des gesamten klinischen Umfelds auszutauschen und so die Transparenz und Zusammenarbeit zu verbessern.

Den Studienzentren zufolge umfassen die größten Herausforderungen bei der Patientenbindung die Zeit, die benötigt wird, um an einer Studie teilzunehmen, wiederholte Informationsanfragen und die Zeit, die mit der Eingabe von Daten verbracht wird.1 Veeva ePRO verbessert die Patientenerfahrung durch eine moderne, benutzerfreundliche Anwendung zum Ausfüllen von Patientenberichten (Patient-Reported Outcomes, PRO).

Die Anwendung trägt auch zur Rationalisierung der Studienaktivitäten für Auftraggeber und Studienzentren bei. Die Auftraggeber können ihre Studien mit Hilfe von Umfrage- und Instrumentenbibliotheken konfigurieren und ePRO- und Zeitplandefinitionen an die Studienzentren weiterleiten. Die Studienzentren können dann problemlos Aktivitäten zuweisen, erhalten automatisch Aktualisierungen und können den Fortschritt der Patienten verfolgen, ohne dass andere Systeme oder Anwendungen benötigt werden.

„Veeva ePRO wurde entwickelt, um den Anforderungen von Patienten, Standorten und Auftraggebern gerecht zu werden, und ist für eine durchgängige Ausführung miteinander verbunden", so Tim Davis, Vizepräsident für Strategie, MyVeeva for Patients bei Veeva. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden moderne digitale Anwendungen zu entwickeln, die der Life-Science-Branche dabei helfen, patientenorientierte digitale Studien durchzuführen."

Veeva ePRO ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite, der branchenweit ersten Cloud-Plattform, die die Verwaltung und den Betrieb klinischer Daten vereinheitlicht. Die Vault Clinical Suite umfasst Vault EDC, Veeva RTSM, Veeva ePRO, Veeva CDB, Vault eTMF, Vault CTMS, Veeva Site Connect, Vault Payments, Vault Study Start-up und Vault Study Training. Erfahren Sie mehr über Veeva ePRO auf veeva.com/eu/ePRO.

Zusätzliche Informationen

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, darunter bestimmte neue Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Verfügbarkeit und künftige Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Produkten und Dienstleistungen können erheblich von den Angaben in dieser Mitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Juli 2022, das Sie hier abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.

