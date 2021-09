Veeva Systems

Emmes standardisiert auf Veeva Development Cloud, um die Produktentwicklung zu optimieren

Rockville, Maryland und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Globales CRO baut technologische Grundlage für mehr Skalierbarkeit, Effizienz und Compliance auf

Emmes und Veeva Systems (NYSE: VEEV) gaben heute bekannt, dass Emmes die Veeva Development Cloud-Anwendungen in allen Funktionsbereichen standardisiert, um eine höhere Geschwindigkeit und Konformität zu erreichen. Das Unternehmen wird die Anwendungen der Suiten Vault Clinical, Vault Quality, und Vault Safety nutzen, um eine technologische Grundlage für die Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen klinische Forschung und Pharmakovigilanz für seine weltweiten Kunden zu schaffen.

"Unsere strategische Partnerschaft mit Veeva ermöglicht es uns, unsere Arbeitsweise zu rationalisieren, die Transparenz und den Überblick zu verbessern und Forschungsprogramme schneller und kosteneffizienter durchzuführen", sagte Dr. Christine Dingivan, CEO von Emmes. "Der Einsatz agiler und skalierbarer Cloud-Lösungen ist eine strategische Priorität für Emmes, da wir schnell wachsen und in neue Märkte expandieren. Veeva Development Cloud wird die Zusammenarbeit mit Sponsoren und Standorten verbessern und uns helfen, mit den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten."

Emmes baut auf seiner Erfahrung aus mehr als 2.000 klinischen Studien auf und investiert erheblich in Mitarbeiter und Technologie, um gezielte Angebote für Kunden aus der Biopharmazie und dem öffentlichen Sektor bereitzustellen. Durch die Einführung von Veeva Development Cloud-Anwendungen erhalten sie Echtzeit-Informationen auf einer einzigen, vernetzten Plattform, die eine bessere teamübergreifende Transparenz und Ausführung ermöglicht.

"Emmes teilt unsere Vision einer vernetzten Arzneimittelentwicklung und gemeinsam helfen wir der Branche, die Zusammenarbeit und Geschwindigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu verbessern", sagte Jim Reilly, Vizepräsident von Veeva Vault R&D. "Veeva Development Cloud beseitigt System- und Prozesssilos, so dass sich Unternehmen auf Innovationen konzentrieren und die Bereitstellung von Produkten für Patienten beschleunigen können."

Emmes standardisiert die klinischen Anwendungen Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Start-up, und Vault Payments, die Qualitätsanwendungen Vault QMS und Vault QualityDocs, sowie die Sicherheitsanwendung Vault Safety. Für die Zukunft plant das Unternehmen Vault Training, Vault SafetyDocs, und die regulatorischen Anwendungen Vault Submissions, Vault Submissions Publishing, und Vault Submissions Archive hinzuzufügen.

Erfahren Sie mehr über Veeva Development Cloud auf dem kommenden Veeva R&D and Quality Summit Connect, am 14. Oktober 2021. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Life-Science-Branche. Melden Sie sich an und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Summit.

Weitere Informationen Weitere Informationen zu Veeva Vault Development Cloud finden Sie unter: veeva.com/DevelopmentCloud Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.100 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in dem vom Unternehmen auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2021 eingereichten Bericht aufgeführt. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich "Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

