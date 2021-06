Veeva Systems

Veeva Commercial Summit: Digitale Innovation in führenden Life-Sciences-Unternehmen

Experten von Argenx, Boehringer Ingelheim, GSK, Regeneron, Sobi und UCB diskutieren über Strategien zur Förderung der wirtschaftlichen Flexibilität

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass Führungskräfte von Boehringer Ingelheim, GSK und UCB zu den Hauptrednern auf dem 2021 Veeva Commercial & Medical North America Summit Connectam 10. Juni 2021 gehören werden. Sie werden über die innovativen digitalen Ansätze und bewährten Verfahren sprechen, die es ihren Unternehmen ermöglichen, die kommerzielle Wirkung zu maximieren.

In einem Kamingespräch zur Eröffnung des Live-Online-Events diskutieren Dr. Cecil T. Holbert, M.D., Familienmediziner, und Amanda Romano, Diabetes-Fachkraft bei Boehringer Ingelheim, wie das Digital-First-Engagement neue Arbeitsweisen und ein besseres Kundenerlebnis ermöglicht und wie sich der Zugang zu Gesundheitsdienstleistern (HCP) verändert.

Zudem bietet die Veranstaltung Diskussionen zu folgenden Themen:

- Förderung des Digital-First-Engagements - Raakhi Khera Sippy, Vice President des globalen Pharma-Marketings bei GSK, wird eine Keynote zum Thema Förderung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse mit neuen Strategien zu digitalem Content halten. Die Sessions mit Argenx, Merck, Novo Nordisk, Regeneron, Sanofi und Sobi werden Aufschluss darüber geben, wie digitale Arbeitsweisen die Funktionsweise von Unternehmen in der Pandemie ganz neu geprägt haben. - Dateninnovation für die Zukunft - In einer weiteren Keynote wird Mamta Chhabra, die weltweit führende Marketing-Leiterin für seltene Krankheiten bei UCB, aufzeigen, wie sich ihr Unternehmen an Veränderungen im Medienkonsum und in der Gesundheitsversorgung anpasst, indem es Daten nutzt, um Patienten und ihre Ärzte besser zu erreichen. Zusätzlich werden Chiasma, G1 Therapeutics, Oncopeptides und Takeda darüber diskutieren, wie datengestützte Erkenntnisse aussagekräftigere Verbindungen zu Gesundheitsdienstleistern schaffen und wissenschaftlichen Austausch fördern.

"Im vergangenen Jahr haben sich die Erwartungen an Gesundheitsdienstleister komplett geändert. Die zunehmende Digitalisierung hat die Messlatte für die Kundenbindung höher gelegt", erklärte Paul Shawah, Executive Vice President of Strategy bei Veeva. "Der diesjährige Summit Connect macht deutlich, wie innovative neue Digital-First-Modelle die Kundenbeziehungen verändern."

Der Veeva Summit Connect ist eines der größten Treffen für Führungskräfte aus dem Bereich Life Sciences, bei dem Ideen ausgetauscht und Kontakte zu Kollegen aus der Branche geknüpft werden. Die diesjährige Veranstaltung ist darauf ausgelegt, den Wissensaustausch durch interaktive Sitzungen und Rundtischgespräche zu maximieren. Sie umfasst mehr als 100 Sitzungen mit Führungskräften, die den Handel im Bereich der Biowissenschaften prägen.

