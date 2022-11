The Pew Charitable Trusts

Neuerer Forschung zufolge sterben jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen im globalen Fischereisektor

Washington (ots/PRNewswire)

Illegale Fischerei, Überfischung und Klimawandel tragen zu hohen Todesraten in einem der gefährlichsten Berufe der Welt bei

Mehr als 100.000 Menschen sterben jedes Jahr im Fischereibetrieb. Dies geht aus einer neue Studie hervor. Jeden Tag sterben fast 300 Fischer – eine sehr viel höhere Zahl als alle früheren Schätzungen – laut Foschung der FISH Safety Foundation (FSF), die von The Pew Charitable Trusts in Auftrag gegeben wurde.

Die hohe Zahl von Todesopfern betrifft Fischer mit niedrigem Einkommen – einschließlich Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden – und wird hauptsächlich durch gefährliche Arbeitsbedingungen und unsichere Boote begünstigt.

Die FSF identifizierte mehrere Faktoren, die für die Sterblichkeit von Fischern verantwortlich sind, darunter Armut, geopolitische Konflikte, Überfischung, illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (illegal, unreported and unregulated, IUU) und Klimawandel. IUU-Fischerei ist ein bedeutender Faktor, insbesondere da die Nachfrage nach Fischprotein weltweit steigt. Illegale industrielle Betreiber sparen, wo sie nur können, ignorieren Sicherheitsvorschriften und tragen gleichzeitig zur Überfischung von hochprofitablen Fängen bei. Dies wiederum treibt das voran, was als „notgedrungene IUU-Fischerei" bezeichnet wird, bei dem kleine, handwerkliche Fischer dazu getrieben werden, Regeln zu brechen oder an unregulierten, gefährlichen Aktivitäten teilzunehmen, da es immer schwieriger wird, Fische zu finden. Diese Bedingungen werden durch den Klimawandel und die veränderte Verteilung der Fischbestände verschärft.

„Auch wenn die Fischerei von Natur aus riskant sein kann, ist die harte Realität, dass viele dieser Todesfälle vermeidbar waren und sind. Angesichts der Tatsache, dass drei Milliarden Menschen auf Fisch und Meeresfrüchte angewiesen sind und die Nachfrage voraussichtlich steigen wird, sind stärkere Maßnahmen dringend erforderlich, um die Sicherheit der Fischer zu gewährleisten, einschließlich Maßnahmen, die an den tatsächlichen Gründen für diese Todesfälle angreifen", sagte Peter Horn, ein Projektleiter des internationalen Fischereiprojekts von Pew, das sich darauf konzentriert, illegale Fischerei zu beenden und zu verhindern.

Eric Holliday, Chief Executive der FSF, sagte: „Man hat weithin spekuliert, dass die Schätzungen zur Sterblichkeit von Fischern die Gefahr des Fischfangs unterschätzt und verdeckt hätten. Unsere Analyse ist die erste ihrer Art und zeigt eindeutig, dass mangelnde Transparenz im Fischereibetrieb Leben gefährdet, indem das Gesamtbild dessen, was auf Booten oder in Fanggründen geschieht, verschleiert wird. Dies erschwert es den Regierungen, wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu ergreifen. Auch wenn wir vielleicht nie in der Lage sein werden, eine genaue Anzahl von Fischereitoten zu ermitteln, sollte dies als Weckruf an die Regierungen dienen, indem es ihnen mitteilt, dass zur Rettung von Leben dringende Maßnahmen erforderlich sind – unterstützt durch bessere Meldeverfahren und die Weitergabe von Sterblichkeitsdaten."

Durch die Überprüfung öffentlich verfügbarer Daten und ihren Abgleich mit investigativem Journalismus und Nachrichtenmeldungen, sozialen Medien und Privatkommunikationen mit Regierungsbeamten und anderen konnten die Verfasser der Studie das bisher vollständigste Bild von der Anzahl der weltweiten Toten in der Fischerei erstellen.

Aber selbst bei all diesen Instrumenten, die zur Verfügung stehen, besteht weiterhin eine Datenlücke, und es ist so gut wie unmöglich, die Gesamtzahl zu quantifizieren. Unzureichende und ungenaue Daten haben es den Entscheidungsträgern erschwert, die notwendigen politischen Änderungen vorzunehmen, die die Sicherheit von gewerblichen Fischern und Subsistenzfischern auf internationaler, staatlicher und lokaler Ebene gewährleisten.

Auf der Grundlage der Studienergebnisse drängt Pew auf Maßnahmen an mehreren Fronten. Im Inland muss mehr getan werden, um Sicherheitsmaßnahmen für Fischer umzusetzen und die wichtigsten Faktoren anzugehen. Angesichts der unverhältnismäßig hohen Zahl von Todesfällen in Gemeinden mit niedrigem Einkommen sind finanzielle Unterstützung und Kapazitätsaufbau dringend erforderlich. Auf internationaler Ebene werden verbesserte Maßnahmen zur Datenerfassung, Transparenz und zum Informationsaustausch den Regierungsstellen helfen, die Probleme, mit denen die Fischer konfrontiert sind, besser zu verstehen, zusätzliche Risiken, die durch die IUU-Fischerei entstehen, genauer zu quantifizieren und Maßnahmen für strengere Maßnahmen zur Bootssicherheit zu ergreifen.

Es sind außerdem Regelungsrahmen verfügbar, die darauf abzielen, die illegale Fischerei zu unterbinden und Fischer zu schützen. Insbesondere sollten Länder: das Kapstadt-Abkommen ratifizieren und umsetzen, das 2012 von der von der Internationalen Schifffahrts-Organisation verabschiedet wurde und welches Sicherheitsstandards für den Bau und die Konstruktion von Fischerbooten vorgibt; das FAO-Abkommen über Hafenstaatmaßnahmen umsetzen, mit dem verhindert werden soll, dass illegal gefangener Fisch in die Lieferkette von Meeresprodukten gelangt; und weiterhin das IAO-Übereinkommen C188 über die Arbeit im Fischereisektor von 2007 umsetzen, das Standards für die Lebensbedingungen an Bord von Schiffen auf See setzt. Die Mitgliedstaaten der regionalen Fischereiorganisationen sollten außerdem klare Richtlinien vorgeben, um Anstrengungen zur Bekämpfung von IUU-Fischerei und Überfischung zu verstärken.

„Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Instrumenten, die dazu beitragen können, industrielle IUU-Fischerei und Überfischung zu stoppen und die Sicherheit in einem der gefährlichsten Berufe der Welt zu verbessern", fügte Horn hinzu. „Auch wenn damit nicht alle Probleme angegangen werden, bringen sie klar die Absicht zum Ausdruck, diese Problem anzugehen. Internationale Behörden müssen außerdem die Zählung dieser Todesfälle priorisieren. Nur mit einem klareren Bild davon, was auf dem Wasser geschieht, können die Beamten wissen, wann und wo stärkere Maßnahmen erforderlich sind. Diese Studie sollte als ein Aufbruchssignal für die internationalen Behörden, die nationalen Regierungen und die Fischereimanager auf der ganzen Welt verstanden werden, ihren Teil der Verantwortung für die Lösung des Problems zu übernehmen. Fischer sollten nicht länger in Dunkelheit sterben, und die Regierungen können die schweren menschlichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die sich aus unzureichenden Maßnahmen gegen IUU-Fischerei, Überfischung und Klimawandel ergeben, nicht länger ignorieren."

Original-Content von: The Pew Charitable Trusts, übermittelt durch news aktuell