The smarter E Europe

Intersolar Europe 2022: Bereits 80 Prozent gebucht

München/Pforzheim (ots)

Intersolar Europe

München, 11. - 13. Mai 2022

Nach dem fulminanten Neustart der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, die im kompakten Restart-Format im Oktober 2021 durchgeführt wurde, findet die nächste reguläre Veranstaltung vom 11. bis 13. Mai 2022 in München statt. Nicht nur darüber kann sich die Branche freuen. Der vorgestellte Koalitionsvertrag strebt für Deutschland in den kommenden 9 Jahren eine durchschnittliche jährliche Installation von rund 15 Gigawatt (GW) Photovoltaik (PV) an, um bis 2030 eine installierte PV-Leistung von 200 GW zu erreichen. Nach einer Ersteinschätzung des Bundesverbands für Solarwirtschaft e. V. (BSW) stellt dies einen soliden Beitrag dar, um mit der Solarenergie die Klimaziele zu erreichen. Die internationale Solarbranche trifft sich im Mai 2022 auf der Intersolar Europe - 80 Prozent der Ausstellungsflächen sind bereits gebucht.

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Solarwirtschaft, sagt dazu: "Der Koalitionsvertrag bietet die Voraussetzung, die Solarenergie in Deutschland zu entfesseln. Bis 2030 sollen rund 140 Gigawatt Photovoltaik neu installiert und alle geeigneten Dachflächen für die Solarenergie genutzt werden. Das ist ausdrücklich erklärtes Regierungsziel. Um die dafür notwendige Verdrei- bis Vervierfachung der jährlichen PV-Nachfrage zu erreichen, will die neue Regierung zeitnah alle Hürden und Hemmnisse für den weiteren Ausbau aus dem Weg räumen. Der BSW und seine Mitglieder werden sie dabei tatkräftig unterstützen. Auf geht's."

PV-Markt boomt - die internationale PV-Branche trifft sich im Mai 2022 in München

Als zentrale Säule zur Erreichung der Klimaziele ist die Solarenergie europaweit essenziell. Laut Prognose des "EU Market Outlook 2020-2024 for Solar Power" von SolarPower Europe sind die Top 5 Länder hinsichtlich der Solarentwicklung in Europa: Deutschland, Spanien, Niederlande, Frankreich und Polen. Aus diesen Ländern (unter den Top 10 Besucherländer) kamen auch die meisten Besucher zur The smarter E Europe Restart 2021. Insgesamt waren rund 26.000 Besucher aus 93 Ländern in München. Walburga Hemetsberger, CEO von SolarPower Europe, erläutert die Entwicklung: "Die Intersolar Europe 2022 kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Solarenergie in Europa boomt und wird Prognosen zufolge bis 2025 die größte installierte Stromerzeugungs-Kapazität in Europa erreichen. Mit der Veröffentlichung der ersten Solarstrategie der Europäischen Union im zweiten Quartal 2022 wird der Europäische Green Deal die Solarenergie noch weiter vorantreiben. Die Intersolar Europe 2022 wird der Ort sein, an dem man sich treffen, Wissen vertiefen und Geschäfte machen kann - in einem entscheidenden Jahr für die europäische Solarbranche."

Intersolar Europe 2022: Bewerbungsstart AWARDs & "Call for Abstracts" Konferenz

Die neue Energiewelt erfordert innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, die von den Veranstaltern der Intersolar Europe honoriert werden. Marktführer, KMUs, Start-ups und Projekteigentümer - sie alle können sich seit dem 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022 mit ihren zukunftsweisenden Lösungen und Projekten für die bedeutendsten Innovationspreise der Energiebranche bewerben: The smarter E, Intersolar und ees AWARD. Als Flagship-Award der Solarindustrie zeichnet der Intersolar AWARD in der Kategorie Photovoltaics all jene Unternehmen aus, die mit Innovationen bei Zelltechnologien, Solarmodulen, Wechselrichtern oder Unterkonstruktionen die zukünftigen Trends der Branche setzen. Bewerbungen unter: www.thesmartere-award.com

Akteure der neuen Energiewelt, die das Programm der Intersolar Europe Conference im Rahmen der vier The smarter E Europe Conferences (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) mitgestalten möchten, können bis zum 28. Januar 2022 Präsentationsvorschläge einreichen. Informationen zu Themen und Einreichungsbedingungen gibt es im Call for Abstracts Center der Intersolar Europe Conference.

Bildquelle: © Solar Promotion GmbH

Die Intersolar Europe findet vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München im Rahmen von The smarter E Europe 2022 statt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.intersolar.de

www.TheSmarterE.de

Intersolar Europe

Die Intersolar Europe ist die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft. Sie findet im Rahmen von Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, The smarter E Europe, statt und konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke. Unter dem Motto "Connecting Solar Business" treffen sich jährlich Hersteller, Zulieferer, Händler, Dienstleister, Projektentwickler und -planer sowie Start-ups aus aller Welt in München, um sich über neueste Entwicklungen und Trends auszutauschen, Innovationen hautnah zu erleben und Geschäftspotentiale zu nutzen. Die Intersolar Europe findet vom 11.-13. Mai 2022 auf der Messe München statt.

Parallel zur Intersolar Europe finden auf der Innovationsplattform für die neue Energiewelt drei weitere Energiefachmessen statt: Die ees Europe, Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme; die Power2Drive Europe, die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität; und die EM-Power Europe, die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen.

In der parallel stattfindenden Intersolar Europe Conference beleuchten darüber hinaus namhafte Experten die aktuellen Themen der internationalen Solarbranche.

Die Intersolar engagiert sich seit drei Jahrzehnten für eine zukunftsfähige Energieversorgung und feierte 2021 ihr 30. Jubiläum. Gestartet als lokale Ausstellung "Solar ´91" hat sich die Intersolar zur wichtigsten Branchenplattform der Solarwirtschaft entwickelt. Die Fachmesse bringt die Vordenker und Innovatoren der Solarbranche zusammen und ist seit 2018 Teil der Innovationspattform The smarter E Europe.

Weitere Informationen über die Intersolar Europe finden Sie unter: www.intersolar.de

Veranstalter der Intersolar Europe sind die Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Original-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell