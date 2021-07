The smarter E AWARD 2021: Das sind die Gewinner

Zukunftsweisende Projekte für eine nachhaltige Energiewirtschaft wurden jetzt mit dem The smarter E AWARD 2021 ausgezeichnet. BayWa r.e. Solar Projects, Boreal Light und Siemens Gamesa Renewable Energy sind die Gewinner der Kategorie "Outstanding Projects". In der Kategorie "Smart Renewable Energy" ging die Auszeichnung an HPS Home Power Solutions. Die Preise wurden während der The smarter E Industry Days vom 21. bis 23. Juli 2021 auf virtueller Bühne verliehen - zusammen mit den Innovationspreisen Intersolar AWARD und ees AWARD. Viele Gewinner und Finalisten stellen ihre Innovationen auf der The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München vor.

Auch in diesem Jahr wurden Unternehmen für zukunftsweisende Lösungen mit dem bedeutenden Innovationspreis der Energiebranche, dem The smarter E AWARD, ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Kategorie "Outstanding Projects" standen bereits realisierte Projekte in den Bereichen Solar, Speicher und Energiemanagement. In der Kategorie "Smart Renewable Energy" überzeugte in diesem Jahr ein Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für den Privathaushalt. Die Gewinner des The smarter E AWARD wurden am 21. Juli 2021 per Livestream auf einer virtuellen Bühne vor internationalem Publikum gewürdigt. Wer einen Eindruck von den ausgezeichneten Projekten gewinnen und mit Preisträgern und Finalisten persönlich ins Gespräch kommen will, hat dazu auf der The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München Gelegenheit.

Die Gewinner der Kategorie "Outstanding Projects"

BayWa r.e. Solar Projects (Deutschland): Agri-PV-Anlage schützt die Beerenproduktion

Die BayWa r.e. aus München bietet ganzheitliche, nachhaltige Energielösungen und Managementsysteme für Gewerbe- und Industriekunden. Ihr Agrivoltaic-Projekt "Fruitvoltaic" ist eine 2,7-Megawatt-PV-Anlage auf einer drei Hektar großen Himbeerfarm in den Niederlanden. Die speziellen semitransparenten PV-Module sind lichtdurchlässig und schützen die Früchte vor direkter Sonne, Regen und Hagel. Das gesamte Subsystem für die landwirtschaftliche Nutzung ist in das erhöhte PV-Montagesystem integriert. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Universität Wageningen dokumentiert.

Die internationale Fachjury votierte einstimmig für dieses beispielhafte Projekt und betont dessen globales Potenzial. Nachgewiesenermaßen lassen sich der Beeren-Ertrag um 6,5 Prozent steigern und gleichzeitig PV-Einnahmen generieren. Außerdem ersetzt die Agri-PV-Anlage die herkömmlichen Folienabdeckungen im Beeren-Anbau, minimiert den Einsatz von Pestiziden und erhöht die Effizienz der Wassernutzung. Das Projekt von BayWa r.e. könne dazu beitragen, Landnutzungskonflikte zwischen dem Energie- und dem Agrarsektor zu entschärfen, so die Jury.

Boreal Light (Deutschland): WaterKiosk liefert sauberes Wasser für Covid-19-Stationen in Krankenhäusern

Boreal Light, 2015 in Berlin gegründet, hat sich auf erneuerbare Energielösungen für Wasseraufbereitungsanlagen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und produziert solare Wasserentsalzungs- und Wasserreinigungssysteme für netzferne Gebiete auf der ganzen Welt. WaterKiosk ist ein Wasserversorgungsprojekt, das im vergangenen Jahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie gelindert hat, indem es täglich mehr als eine Million Liter sauberes Wasser für 28 Krankenhäuser und Kliniken in Kenia und Tansania lieferte. Dieses herausragende Projekt, das vollständig mit Solarstrom aus zehn bis 70 Kilowatt starken PV-Dachanlagen mit einer Gesamtleistung von 266 Kilowatt betrieben wird, liefert Trinkwasser für Patienten sowie für sanitäre Einrichtungen und sorgt für die Abwasserbehandlung von Covid-19-Stationen.

Die Fachjury würdigt die enorme soziale und ökologische Wirkung von WaterKiosk, einschließlich der Möglichkeit, es sofort auf weitere Gemeinden auszuweiten. Diese humanitäre Lösung, die nicht nur im Falle einer Pandemie lebensrettend ist, kompensiert 18.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Sie hat großes Potenzial, da die globale Wasserknappheit zunimmt.

Siemens Gamesa Renewable Energy (Spanien): Riesiger elektrothermischer Energiespeicher mit Vulkangestein

Die 2017 gegründete Siemens Gamesa Renewable Energy verfügt über ein Produktportfolio von Offshore- und Onshore-Technologien sowie Servicelösungen. "Future Energy Solution", ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in Hamburg, ist das weltweit erste elektrothermische Energiespeichersystem (ETES) dieser Größe. Gefüllt mit 1.000 Tonnen Vulkangestein kann der ETES-Demonstrator bis zu 130 Megawattstunden Wärme für mehrere Wochen speichern. Die Wärme wird entweder sofort genutzt oder mit einer konventionellen Dampfturbine wieder in Strom umgewandelt. Die Jury lobt das Potenzial des Systems, konventionelle Kraftwerke in emissionsfreie Langzeitspeicherkraftwerke für erneuerbare Energien umzuwandeln.

80 Prozent der Komponenten des Projekts sind Standardelemente und leicht verfügbar. Das System ist eine relativ einfach zu implementierende, skalierbare Technologie mit einer bemerkenswert hohen Wirkung. Die Jury hebt hervor: "Das ist genau die Art von Lösung, die für den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien benötigt wird."

Der Gewinner der Kategorie "Smart Renewable Energy"

In der Kategorie "Smart Renewable Energy" liegt der Fokus auf dem Lade- und Energiemanagement sowie auf der Sektorkopplung, um den Nutzen von PV-Anlagen zu optimieren. Der diesjährige Gewinner überzeugt mit einem Solar-Wasserstoff-Kraftwerk fürs Eigenheim.

HPS Home Power Solutions (Deutschland): Solarenergie in grünem Wasserstoff speichern

Das 2014 in Berlin gegründete Unternehmen HPS entwickelt und produziert Systeme zur Speicherung und Nutzung von Solarenergie in Ein- und Zweifamilienhäusern. Picea ist ein Heim-Energiespeichersystem mit einer 25-Kilowattstunden-Batterie zur Kurzzeitspeicherung und einer alkalischen Elektrolyse zur saisonalen chemischen Energiespeicherung in Form von grünem Wasserstoff. Mit einer Brennstoffzelle wird aus dem gespeicherten Wasserstoff Strom erzeugt, wenn der Bedarf das Angebot aus der PV-Anlage oder dem Batterie-Subsystem übersteigt, und eine Wärmepumpe betrieben. Das System nutzt die Abwärme der Elektrolyse und der Brennstoffzelle - und erreicht so einen Gesamtnutzungsgrad von 90 Prozent. Picea liefert rund 6.000 Kilowattstunden elektrische Energie sowie 3.000 Kilowattstunden an thermischer Energie und spart so pro Jahr und Haus knapp drei Tonnen Kohlendioxid-Emissionen.

Die Fachjury würdigt die bahnbrechende Entwicklung dieses Produkts, einschließlich seines Potenzials zur Skalierbarkeit und Nutzung erneuerbarer Energien auch in größeren Wohneinheiten oder Quartieren. Diese intelligente Lösung zur saisonalen Energiespeicherung macht eine dezentrale, unabhängige und kohlenstofffreie Energieversorgung von Eigenheimen über das ganze Jahr möglich. Die Jury: "Dieses Produkt könnte den Weg für eine breitere Akzeptanz der saisonalen Speicherung ebnen und so zu einem sicheren Übergang zu erneuerbaren Energien beitragen."

______________________________

INTERSOLAR AWARD 2021: GEWINNER PRÄSENTIEREN ZUKUNFTSWEISENDE SOLARTECHNIK

Pforzheim, 21. Juli 2021: Die Photovoltaik (PV)-Rückseitenfolie "Mylar UVHPET" aus Recyclingmaterial, das modulare PV-Konstruktionssystem "MarcS" und das leistungsstarke bifaziale Modul Hi-MO5 für große Solarparks zählen zu den zukunftsweisenden Produkten der Solarindustrie. Ihre Entwickler - DuPont Teijin Films, Goldbeck Solar und LONGi Solar Technology - sind die Gewinner des Intersolar AWARD 2021. Der Flagship Award der Solarindustrie wurde während der The smarter E Industry Days vom 21. bis 23. Juli 2021 auf virtueller Bühne verliehen - zusammen mit den Innovationspreisen The smarter E und ees AWARD. Viele Gewinner und Finalisten stellen ihre Innovationen auf The smarter E Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München vor.

Eine internationale Fachjury hat die Einreichungen für den Intersolar AWARD begutachtet und drei Unternehmen für ihre zukunftsweisende Solartechnik mit dem bedeutenden Innovationspreis der Branche, dem Intersolar AWARD, ausgezeichnet. Die Gewinner wurden am 21. Juli 2021 per Livestream vor internationalem Publikum gewürdigt. Wer sich selbst ein Bild von den ausgezeichneten Produkten machen sowie mit Preisträgern und Finalisten ins Gespräch kommen will, hat dazu auf der Intersolar Europe Restart 2021 im Rahmen der The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München Gelegenheit.

Gewinner des Intersolar AWARD 2021

DuPont Teijin Films: PV-Rückseitenfolien aus Recyclingmaterial

Der Hersteller von Folien aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylennaphthalat (PEN) hat sich auf Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Branchen spezialisiert und verfügt weltweit über Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorte. Das Unternehmen hat Rückseitenfolien für Solarmodule entwickelt, die zu 33 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Dafür werden PET-Materialien durch Glykolyse in das Monomer BHET umgewandelt. Die "Mylar UVHPET"-Rückseitenfolien haben eine bessere CO2-Bilanz als herkömmliche Rückseitenfolien, sind im Gegensatz zu einigen anderen Produkten fluorfrei und können wesentlich zum Recycling von Kunststoffabfällen beitragen. Eine Ein-Megawatt-Anlage verwertet über 16.000 PET-Flaschen wieder. Das System hat das Potenzial, zu einem geschlossenen Recyclingkreislauf für Solarmodule beizutragen, bei dem das Material gebrauchter Rückseitenfolien aufbereitet und wiederverwendet wird.

Die internationale Fachjury war beeindruckt von der bahnbrechenden Idee und der Botschaft, eine Kreislaufwirtschaft für die Photovoltaik zu schaffen, mehr Nachhaltigkeit zu fördern und die Ökobilanz in der Solarenergie zu verbessern. Im gleichen Preis- und Leistungsbereich wie konventionell hergestellte Rückseitenfolien biete dieses Produkt positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

Goldbeck Solar: PV-Konstruktionssystem MarcS für Landwirtschaft und Co

Gegründet im Jahr 2001 mit der Mission, saubere Energielösungen anzubieten, realisiert Goldbeck Solar kommerzielle PV-Systeme in Deutschland und weltweit. MarcS steht für Modular Arc System und ist eine modulare, bogenförmig ausgeführte Konstruktion für Solaranlagen. Sie ermöglicht eine Nutzung der darunterliegenden Flächen beispielsweise durch Landwirtschaft oder andere Zwecke. Die Module werden mit der Unterkonstruktion zu statischen, bogenförmigen Neun-Meter-Stücken verbunden. Diese Segmente können auf Schienen der Unterkonstruktion verschoben und durch die unterschiedlichen Neigungen der Module nach Osten und Westen ausgerichtet werden. Dank der geringen Kosten ist diese Technologie vielfältig für die Energieerzeugung, Landwirtschaft und Viehzucht einsetzbar und verfügt über enormes Skalierungspotenzial.

Die internationale Fachjury prämiert dieses revolutionäre Konzept für den Bau von Mehrzweck-Solarstromanlagen mit Erträgen, die mit denen konventioneller Systeme vergleichbar sind. Die Kosteneffizienz aufgrund des geringen Materialeinsatzes, die minimalinvasive Bauweise, die schnelle Installation und der flexible Einsatz des Systems als wasserdichte Überdachung, die auch Wasser sammeln und speichern kann, seien weitere preiswürdige Aspekte des Produkts.

LONGi Solar Technology: Nennleistung und Wirkungsgrad von Hi-MO5 überzeugen

Der weltweit größte Hersteller von monokristallinen Siliziumwafern und -modulen aus China bietet Produktlösungen für dezentrale und freiflächenmontierte PV-Anlagen. Hi-MO5 ist ein leistungsstarkes bifaziales Modul für große Solarparks. Es wird aus Gallium-dotierten Wafern im 182-Millimeter-Format mit PERC-Technologie aufgebaut. Die Module mit halbgeschnittenen Zellen, Doppelglas und Rahmen haben eine Leistungsgarantie von 30 Jahren.

Die Fachjury ist von der Nennleistung von 540 Watt und von dem Wirkungsgrad von 21,1 Prozent beeindruckt. Dieses Produkt folge dem Trend zu größeren Wafern und überzeuge mit weiteren Merkmalen, wie zum Beispiel mit intelligenter Logistik und Handhabung. Die Verschaltungstechnik und das Potenzial zur Kostenminimierung zusammen mit einer intelligenten, ressourcenschonenden Löttechnik stellen nach Jury-Ansicht einen wichtigen Entwicklungsschritt in der PV-Industrie dar.

______________________________

EES AWARD 2021: INNOVATIVE BATTERIEN UND ENERGIESPEICHERSYSTEME AUSGEZEICHNETPforzheim,

21.07.2021: Eine AC-Batterie mit integriertem DC/AC-Wandler und Batteriemanagementsystem, Energiespeicherlösungen für 48 Volt und Hochspannungsanwendungen sowie die Batteriespeicherlösung "Encharge" zählen zu den innovativsten Produkten im Bereich Batterien und Energiespeicher - und sind die Gewinner des ees AWARD 2021. Die Hersteller SAX Power, Commeo und Enphase Energy überzeugten mit diesen Lösungen und nehmen den Innovationspreis mit nach Hause. Der Award wurde während der The smarter E Industry Days vom 21. bis 23. Juli 2021 auf virtueller Bühne zusammen mit den Innovationspreisen The smarter E AWARD und Intersolar AWARD verliehen. Viele Gewinner und Finalisten stellen ihre Innovationen auf der The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München vor.

Eine internationale Fachjury hat die Einreichungen zum ees AWARD 2021 begutachtet und besonders zukunftsweisende Lösungen und Produkte mit dem Innovationspreis der Speicherbranche, dem ees AWARD, ausgezeichnet. Die Gewinner wurden am 21. Juli 2021 auf einer virtuellen Bühne per Livestream vor internationalem Publikum bekanntgegeben und gefeiert. Wer AWARD-Gewinner und -Finalisten persönlich treffen möchte, hat dazu auf der ees Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München die Möglichkeit.

Gewinner des ees AWARD 2021

SAX Power: Digitale AC-Batterie für Energiespeicher und E-Mobilität

Nachdem SAX, ein langjähriger Zulieferer der Deutschen Bahn, eine Technologie für Lithium-Ionen-Batteriespeicher entwickelt hatte, wurde 2019 SAX Power gegründet. Die digitale AC-Batterie von SAX Power verfügt über neuartige elektronische Schaltungen, die die Batteriezellen durch kaskadenförmige H-Brücken verbinden. Diese Schaltungen dienen sowohl als Batteriemanagementsystem (BMS) als auch als DC/AC-Wandler. Das innovative BMS ermöglicht eine höhere nutzbare Kapazität und Lebensdauer dank optimiertem Zellausgleich, der Auswahl einzelner zu ladenden oder zu entladenden Zellen und der Fähigkeit, defekte Zellen auszuschließen. Hervorzuheben ist, dass durch die patentierte, integrierte Leistungselektronik auf einen Wechselrichter verzichtet werden kann. Die Solarspeicher bestehen aus 120 Batteriezellen mit einer Nennkapazität von je 15 Amperestunden und einer Nennspannung von 3,2 Volt bei einer Gesamtkapazität von 5,8 Kilowattstunden.

Die internationale Fachjury war sich über den revolutionären Aspekt des integrierten DC/AC-Wandler- und BMS einig: Das System weise eine sehr hohe Umwandlungseffizienz auf und habe das Potenzial, das Design von Batteriespeichersystemen für den Hausgebrauch signifikant zu verändern. Die Jury war außerdem von dem Potenzial für die Automobilindustrie beeindruckt: Da kein Wechselrichter mehr nötig ist, wird die Sicherheit in der E-Mobilität erhöht und Kosten werden reduziert.

Commeo: Energiespeicherlösungen für 48 Volt und Hochspannungsanwendungen

Das Unternehmen mit Sitz in Wallenhorst bei Osnabrück entwickelt und produziert seit 2016 Energiespeicher- und Energiemanagementlösungen. Seine Energiespeicherlösungen für 48-Volt- und Hochspannungsanwendungen bis 800 Volt sind von 1,1 Kilowattstunden bis zu mehreren Megawattstunden skalierbar. Die hochgradig modulare Lösung ist konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Die Lösung kombiniert verschiedene Basiskomponenten: zwei Zellenformate mit Pouch- und Zylinderzellen, vier unterschiedliche Zelltypen, eine Steuereinheit und Gehäuse.

Die Jury lobt die Modularität und die Konfigurationsmöglichkeiten des Systems: Bis zu 400 Variationen einschließlich Hochspannungsanwendungen sind möglich. Auch die Standardisierung, die Flexibilität und die Fähigkeit, die Bedürfnisse verschiedener Anwender zu erfüllen, wurden mit guten Noten bedacht, ebenso wie der Einsatz für kleine oder große kommerzielle Anwendungen. Weitere Pluspunkte: Das System erfüllt alle Sicherheitsstandards und ist in übliche Schaltschranksysteme und damit in bestehende Energieinfrastrukturen integrierbar. Bei der Produktion wird bei Commeo erneuerbare Energie genutzt.

Enphase Energy: Robuste modulare Speicherlösung "Encharge"

Enphase Energy mit Hauptsitz in Kalifornien entwickelt und fertigt Solarstromspeicherlösungen für Privathaushalte und Unternehmen. "Encharge" ist eine vollständig skalierbare, modulare Batteriespeicherlösung, die auf einer Mikro-Wechselrichter-Architektur basiert und sowohl netzgekoppelt als auch als Backup- oder Off-Grid-System arbeiten kann. Die Basiseinheit Encharge 3T hat eine nutzbare Batteriekapazität von 3,5 Kilowattstunden und eine Lade-/Entladeleistung von 1,28 Kilowatt. Eine 3T-Einheit enthält vier einzelne Mikro-Wechselrichter. Drei Basiseinheiten bilden zusammen ein Encharge 10T Speichersystem mit einer Gesamtenergiekapazität von 10,5 Kilowattstunden.

Die Jury war von dem einzigartigen, sicheren und robusten Ansatz beeindruckt, der weltweit insbesondere für Regionen mit instabiler Stromversorgung und rauem Klima relevant ist. Der Ansatz mit mehreren Mikro-Wechselrichtern ermöglicht eine modulare Bauweise, schafft Redundanz und führt zu höherer Zuverlässigkeit. Die Installation wird durch einzelne Einheiten mit geringerem Gewicht, AC-Verkabelung und entweder einem ein- oder dreiphasigem System vereinfacht. Die drahtlose Kommunikation mit der Steuereinheit und vielfältige Kommunikationsschnittstellen einschließlich des PV-Wechselrichters sind ein Fortschritt, insbesondere für die Elektrifizierung im ländlichen Raum.