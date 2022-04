Koelnmesse GmbH

polisMOBILITY: Das Konferenzprogramm ist online!

Vom 18. bis 21. Mai 2022 fragt die Koelnmesse: "Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen und leben?" Rund 150 Expertinnen und Experten diskutieren über Fragen und Lösungen zur Mobilität von morgen und einer lebenswerten Zukunft in Städten und Regionen

Die polisMOBILITY bringt auf dem Areal der Koelnmesse in einer umfangreichen Fachkonferenz Akteurinnen und Akteure aus Politik, Stadt- und Verkehrsplanung sowie Forschung und Wirtschaft in den Dialog für die gemeinsame Lösungssuche zu den zentralen Fragen einer nachhaltigen, erfolgreichen Mobilitätswende in Städten und Regionen.

Die polisMOBILITY hat es sich zum Ziel gesetzt, die drängenden vielschichtigen Aufgaben von Städten und Regionen im Kontext der Mobilitätswende gemeinschaftlich zu entwickeln und voranzutreiben.

Das Konferenzprogramm der spannt dabei einen inhaltlichen Bogen von technologischen Entwicklungen wie autonome und vernetzte Mobilität und neue Antriebstechnologien über die Transformation des Automobil- und Automotive-Sektors und Themen der Stadt- und Verkehrsplanung bis hin zu Aspekten von zivilgesellschaftlicher Beteiligung.

Das Programm (Stand 11.04.22; vorbehaltlich Änderungen) sowie weitere Informationen zur Konferenz und Teilnahme finden sich unter: https://www.polis-mobility.de/events/polismobility-konferenz/

150 internationale Speaker

Der Einladung zu einem aktiven und konstruktiven Austausch folgen rund 150 national und international renommierte Speakerinnen und Speaker. Gemeinsam erörtern sie auf der polisMOBILITY-Konferenz Fragen, Bedarfe, Herausforderungen und Lösungen, die mit der Transformation von Städten und Regionen im Zuge von Urbanisierung, Klimawandel und Digitalisierung entlang der Vision einer menschengerechten Mobilitätsentwicklung einhergehen. Mit dabei sind unter anderem:

Katja Schechtner, Visiting Scholar am Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Prof. Jan Gehl, Architekt sowie praktizierender Stadtplanungsberater und Professor für Stadtplanung an der School of Architecture in Kopenhagen

Stephan Willinger, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR

Ferry M. M. Franz, Director Hydrogen Affairs Europe & Group Representative Office Berlin bei TOYOTA MOTOR EUROPE

Prof. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal

Lars Zimmermann, Architekt CITIES FOR FUTURE

Prof. Marco te Brömmelstroet, Professor für Urban Mobility Futures an der University of Amsterdam

Hilmar von Lojewski, Beigeordneter des Deutschen Städtetages und des Städtetages Nordrhein-Westfalen für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr

Frauke Burgdorff, Beigeordnete der Stadt Aachen im Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Mobilität

Dr. Uwe Lauber, Vorsitzender des Vorstands und Technologievorstand bei MAN Energy Solutions SE.

Der kommunale Fokus bei der Betrachtung technologischer Themen ist Leitthema der polisMOBILITY. So stellen die Beiträge der privatwirtschaftlichen Akteure einen Blick in Marktdynamiken und technologische Entwicklungen als Grundlage für Prognosen und Planungen für kommunale Vertreterinnen und Vertreter dar. Die Diskussionsrunden, Keynotes, Panels und Workshops geben Aufschluss über Einsatzmöglichkeiten und Potenziale von Mobilitätstechnologien und -Lösungen im urbanen Kontext und sollen zu einem gemeinsamen Verständnis zukunftsweisender Entwicklung führen.

Themenfelder der polisMOBILITY-Konferenz

Stadt- und Quartiersentwicklung

Multi-/Intermodalität | Verkehrsinfrastruktur | Verkehrsraum | Digitale Mobilität in Kommunen | Mobilstationen/Mobility Hubs | Digitale Planungstools | Mobilitäts- Verkehrsmanagement

Autonom und vernetzt

Data-/Cyber-Security | AV-Systeme und Plattformen | Connectivity V2X | System Development | Sensorik | Smart City | Mobilitätsdaten | Datenplattformen

Mobility Services

MaaS | Shared Mobility | Micro Mobility | Betriebliches Mobilitätsmanagement / Mobilitätsbudget

Antriebstechnologien

Elektrische Antriebe | Brennstoffzelle

Elektrifizierung & Sektorkopplung

Wasserstoffwirtschaft-/-logistik | Wirtschaftsschutz / Versorgungssicherheit

Active Mobility

Fahrradmobilität | Infrastruktur/Planung | Nahmobilität | Lastenräder

Public Mobility

ÖPNV | On-Demand-Services | Seilbahnen | Shuttles | Verkehrsbetriebe

City-Logistik

Letzte-Meile-Konzepte | e-Commerce | Logistik-Hubs | Mikro-Depots

Charging (gestaltet von Hubject)

Ladestationen/Infrastruktur | Kundenerfahrung | Städte und Gemeinden | EV-Ladeökosystem

Darüber hinaus beleuchten interdisziplinäre Sessions Fragen zu

Strukturentwicklung | Transformation der Automobilindustrie | (regionale / kommunale) Entwicklungsstrategien | Internationale Partnerschaften

