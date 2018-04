Das Meer im Flakon: mare-Verleger Nikolaus Gelpke kreiert Mittelmeerduft mit Parfümeur Geza Schön

Hamburg (ots) - Wie riecht das Meer? Frisch-zitronig, salzig, nach Algen oder doch eher wie ein Zusammenspiel aus Sonnencreme und Urlaubsgefühl?

Diese Frage stellte sich Nikolaus Gelpke mit der mare-Redaktion, als die Recherchen zum aktuellen Aprilheft "Der Duft des Meeres" begannen. Um sich dem Thema zu nähern, besuchten Nikolaus Gelpke und mare-Redakteur Dimitri Ladischensky den Starparfümeur Geza Schön in seiner Duftwerkstatt in Berlin-Kreuzberg. Vor Ort entstand die Idee, gemeinsam ein mare-Parfüm zu entwickeln, einen Mittelmeerduft.

"Bei mare beschäftigen wir uns seit über 20 Jahren mit dem Meer als Kulturraum. Insofern ging es uns nicht um das Hervorbringen eines maritimen Dufts, sondern mehr um die Frage, welche Gerüche wir wahrnehmen, wenn wir auf einer Insel am Mittelmeer stehen, die Sonne aufgeht und das Meer und die Küstenlandschaft erwärmt. Was sind das für Aromen, die sich in diesem Moment zu einem überwältigenden Ganzen zusammenfinden?", fragte sich Nikolaus Gelpke.

Ein Jahr und 40 Probeversionen später ist das Mittelmeerparfüm "Eau du Levant" nun erhältlich. "Levant" bezeichnet auf Französisch den Sonnenaufgang und zugleich die Levante, den mythischen Osten des Mittelmeerraums. Noten von Mandarine, Iris und Zitrone lassen sich ebenso darin finden wie zahlreiche Aromen, die zur Duftfamilie "Chypre" gehören.

"Der Name 'Chypre' geht zurück auf das französische Wort für Zypern, und viele der dort heimischen Pflanzen fanden ihren Weg in diese Duftkategorie, nämlich Basilikum, Bergamotte, später auch das Harz Labdanum", erklärt Geza Schön.

Vorerst ist der Unisex-Duft "Eau du Levant" in ausgewählten Parfümerien in Hamburg und Hannover zu erwerben (z.B. Parfümerie Harald Lubner, Parfümerie Meister, Parfümerie Liebe) sowie über den mare-Onlineshop.

Weitere Informationen zum Parfüm und zu den Verkaufsstandorten finden Sie unter: http://eaudulevant.de/

Pressekontakt:

mareverlag

Bettina Wittich

Presse und Öffentlichkeit

Pickhuben 2

20457 Hamburg

Tel.: 040-368076-22

E-Mail: wittich@mare.de

Original-Content von: mareverlag GmbH & Co. oHG, übermittelt durch news aktuell