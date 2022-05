Domino's Pizza Deutschland GmbH

Domino's führt als erste QSR-Kette in Deutschland den Nutri-Score ein und launcht eine A-Pizza

Hamburg (ots)

Domino's Pizza Deutschland integriert ab dieser Woche auf dominos.de als erste nationale Quick-Service-Restaurant (QSR) Kette den Nutri-Score auf den Produktbildern. Passend dazu launcht der Marktführer im Pizza-Delivery Business die erste Nutri-Score A-Pizza "Fitness Fan".

Dass bewusste Ernährung auch im Quick-Service Bereich funktioniert, beweist Domino's Pizza Deutschland: Ab dieser Woche führt der Pizza-Lieferexperte offiziell die Anzeige des Nutri-Score auf der Bestellwebsite dominos.de ein. Der Nutri-Score ist ein fünfstufiges Ampelsystem von A bis E, welches es den Kund:innen erleichtern soll, sich bewusster für bestimmte Produkte zu entscheiden. Damit setzt Domino's seinen Weg in Richtung Transparenz und Qualitätsverpflichtung fort.

Der Nutri-Score. Die Kombination von 5 Farben und Buchstaben macht es möglich, den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt damit für mehr Orientierung am Markt. Dabei steht das dunkelgrüne A für eine eher günstige, das rote E für eine ungünstigere Nährstoffzusammensetzung. Je mehr Grünanteil, desto besser ist das Produkt im Hinblick auf seinen Nährwert zu bewerten. Kundenbefragungen vorab haben ergeben, dass sich rund 95 Prozent der Domino's Kund:innen die Einführung des Nutri-Score auf der Website wünschen würden.

Domino's launcht erste A-Pizza. Mit der Darstellung des Nutri-Score auf dominos.de setzt die Marke weiterhin auf mehr Transparenz gegenüber ihren Kund:innen. Mehr als 80 Prozent der Medium Pizzen bei Domino's zeichnen sich aktuell mit einem B oder C aus. Die Einführung des Nutri-Scores hat Domino's auch zum Anlass genommen, parallel die erste A-Pizza deutschlandweit in das Sortiment aufzunehmen. Die mit einem dunkelgrünen A ausgewiesene Pizza "Fitness Fan" überzeugt nicht nur mit der höchsten Nährwertkennzeichnung, sondern auch im Geschmack! Fruchtige Tomatensauce, knackige Paprikastreifen, rote Zwiebeln, Champignons, frische Tomaten, saftiges Hähnchenfilet und zartschmelzender Mozzarella sorgen für echten Pizza-Genuss ohne schlechtes Gewissen.

"Die Entscheidung, den Nutri-Score auf unserer Website darzustellen steht voll und ganz im Einklang mit unserer Verpflichtung zur Transparenz gegenüber unseren Kund:innen. Wir sind stolz auf die große Vielfalt unseres Sortiments und scheuen uns nicht davor, alle Inhaltsstoffe unserer Produkte offen darzulegen, um unseren Kund:innen so die Möglichkeit zu geben, eine bewusstere Kaufentscheidung zu treffen", so Silke Krüger, Head of Brand bei Domino's Pizza Deutschland.

BILDMATERIAL finden Sie hier: 220509_Nutri-Score ©Domino's Pizza Deutschland

Über Domino's Pizza Deutschland GmbH: Domino's Pizza Deutschland ist mit über 390 Betrieben, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.000 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten Gastro-Franchise-Gebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern.

Über Domino's Pizza Enterprises Ltd: Domino's Pizza Enterprises Ltd ist das größte Pizza-Unternehmen in Australien. Es ist der weltweit führende Franchisenehmer der amerikanischen Erfolgsmarke Domino's Pizza und hält Exklusivrechte an Marke und Netzwerk in folgenden Märkten: Australien, Neuseeland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Japan, Dänemark, Taiwan und Deutschland. Domino's Pizza Enterprises Ltd betreibt aktuell 3.000 Stores mit fast 88.000 Beschäftigten.

Original-Content von: Domino's Pizza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell