Chick Chick Hurra! Domino's Pizza Deutschland launcht ofenfrische Domino's Golden Chicken - auch in vegan!

Hamburg

Domino's hat gute Neuigkeiten für alle Hähnchenliebhaber:innen! Ab sofort erweitert der Marktführer im Pizza Home Delivery das Chicken-Sortiment in mehr als 300 Stores deutschlandweit mit dem Launch der Domino's Golden Chicken nach Southern Style gewürzt. Die ofenfrischen Leckerbissen gibt es auch vegan! Guten Goldhunger!

Chicken-, Veggie- und Vegan-Fans aufgepasst! Domino's Pizza Deutschland nimmt ab sofort gleich zwei neue Produkte im Sortiment auf und erweitert damit nicht nur die beliebte Chicken-Range, sondern startet parallel dazu auch gleich die passende vegane Alternative.

Die im Ofen gebackenen Domino's Golden Chicken nach Southern Style sind ideal für jeden Hunger, ob als Hauptgericht oder als schmackhaften Snack zwischendurch. Für den großen Genuss kommt das neue Chicken-Highlight im cool designten 8er-Bucket, als Snack in der handlichen 4er-Box. Ofenfrische Hähnchenfilets goldbraun gebacken, mit der speziell für Domino's entwickelten "Southern Style"-Gewürzmischung.

Your taste. Your choice. Die größte Pizza Delivery Kette Deutschlands setzt mit der Produkteinführung auch die Erfolgswelle des Veganuary fort und launcht, parallel zu den zarten Hähnchenfilets, eine vegane Variante, auf Basis pflanzlicher Proteine, in der 6er-Box. Mit den Golden Vegan Chicken setzt Domino's auf ein umfangreiches Geschmackserlebnis für alle.

"Mit der Einführung der Domino's Golden Chicken nach Southern Style und der Golden Vegan Chicken besetzen wir sehr bewusst alle Vorlieben unserer Kund:innen. Unsere Hühnchenprodukte sind äußerst beliebt bei unseren Kund:innen, es war klar, hier die Produktpalette auch in die Richtung eines Hauptgerichts zu erweitern. Gleichzeitig ein pflanzliches Gegenstück auf den Markt zu bringen, war für uns ebenfalls ein logischer Schritt. Unser fleischloses Sortiment wird begeistert von den Kund:innen angenommen. Darüber hinaus haben wir uns 2020 durch die Unterzeichnung der Vier Pfoten Atlas Challenge dazu verpflichtet, die Entwicklung innovativer, pflanzlicher Produkte stetig voranzutreiben", so Domino's Pizza Deutschland CEO Stoffel Thijs.

Neben den immer wieder neuen Geschmackserlebnissen, setzt Domino's auch auf eine konstante Weiterentwicklung der Rezepturen und Verbesserung der Zutaten mit Hähnchenfleisch aus Europa und der Berücksichtigung von Clean Label, also dem Verzicht auf Geschmacksverstärker und Zusatzstoffen.

Über Domino's Pizza Deutschland GmbH:

Domino's Pizza Deutschland ist mit über 380 Stores, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.000 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten Gastro-Franchise-Gebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern.

Über Domino's Pizza Enterprises Ltd:

Domino's Pizza Enterprises Ltd ist das größte Pizza-Unternehmen in Australien. Es ist der weltweit führende Franchisenehmer der amerikanischen Erfolgsmarke Domino's Pizza und hält Exklusivrechte an Marke und Netzwerk in folgenden Märkten: Australien, Neuseeland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Japan, Dänemark, Taiwan und Deutschland. Domino's Pizza Enterprises Ltd betreibt aktuell fast 3.000 Stores mit fast 88.000 Beschäftigten.

