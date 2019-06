Vortrag über Medizinstudium der MSH / Beim Offenen Campustag der Medical School Hamburg am 15. Juni 2019 spricht Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff über Bewerbung und Studiengangsaufbau

MSH Medical School Hamburg

Die Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University - lädt für Samstag, 15. Juni 2019, zum Offenen Campustag ein. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich umfassend über alle Studiengänge und das Leistungsangebot zu informieren. Unter anderem hält Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff ab 13:00 Uhr auf dem Campus in der Hamburger Hafencity, Am Kaiserkai 1, den Vortrag »Ab Wintersemester 2019/20: NC-frei Humanmedizin studieren«.

"Wer sich bei uns auf den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin bewirbt, muss keinen Numerus Clausus vorweisen. In meinem Vortrag erkläre ich, worauf wir in unserem dreistufigen Auswahlverfahren Wert legen und wie der Staatsexamensstudiengang an der MSH aufgebaut ist", sagt Ilona Renken-Olthoff. Auch den Kooperationspartner, die Helios Kliniken Schwerin, will die Geschäftsführerin vorstellen. "Wir sind stolz darauf, ein Studium auf Universitätsniveau anbieten zu können, das praxisorientiert ist und nach dem Staatsexamen zur Approbation berechtigt", sagt Ilona Renken-Olthoff.

Beim Offenen Campustag können sich die Gäste auch über andere Studiengänge der MSH informieren. Dafür stellt die MSH ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Mitmachaktionen, Experimenten und Workshops auf die Beine. Sowohl der Standort Hafencity als auch der Campus in Hamburg - Harburg, Schellerdamm 22-24, öffnen für die Besucher ihre Türen. In der Hafencity referiert Prof. Dr. habil. Bernd Six ab 10:15 Uhr beispielsweise über "Was erwartet mich im Psychologie-Studium?". Um 11:30 Uhr startet in Hamburg - Harburg der Workshop "Die Rolle der Kunst in individuellen, sozialen und organisationalen Veränderungsprozessen".

An beiden Standorten stehen die Mitarbeiter nach vorheriger Anmeldung für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Das vollständige Veranstaltungsprogramm mit Infos zu Anmeldung und Anfahrt befindet sich auf der Website der MSH unter https://www.medicalschool-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/.

