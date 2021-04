Dachser SE

Dachser baut neues Warehouse in Memmingen

Kempten/Memmingen (ots)

Dachser erweitert sein Logistikzentrum Allgäu mit einem voll automatisierten Hochregallager für ungekühlte Lebensmittel und Lebensmittelverpackungen. Das Familienunternehmen investiert rund 25 Millionen Euro in den Neubau, der klimafreundlich betrieben werden soll. Das neue Warehouse wird im Sommer 2022 in Betrieb gehen.

Das neue Hochregallager mit einer Bauhöhe von 32 Metern bietet auf lediglich 7.500 Quadratmetern Fläche Platz für 52.000 Paletten. Das Warehouse ist voll automatisiert und auf die Lagerung von schnelldrehenden Produkten unterschiedlicher Kunden mit hohem Vollpallettenanteil ausgelegt. Über 22 Be- und Entladetore für Lkw sowie eine Umschlagfläche von rund 2.600 Quadratmetern werden pro Tag rund 5.000 Paletten ein- oder ausgelagert. Der Prozess läuft über die installierte Fördertechnik weitgehend automatisiert ab. Im Obergeschoss, d.h. über der Verladefläche, steht eine Fläche von 2.300 Quadratmetern für manuelle Kommissionier- und Konfektionierarbeiten zur Verfügung.

40 Mitarbeiter der Niederlassung Memmingen werden in dem neuen Hochregallager ihren Arbeitsplatz haben. Die für den Betrieb des Hochregallagers benötigte Energie erzeugt Dachser überwiegend selbst über eine Photovoltaikanlage mit ca. einem Megawatt Leistung. In Zeiten, in denen die Photovoltaikanlage nicht genug Strom liefert, bezieht das Warehouse CO2-neutralen Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Ein unterstützendes Blockheizkraftwerk (BHKW) ist ebenso noch in Abwägung. Ebenso wie das Logistikzentrum Allgäu seit 2010 wird das neue Warehouse an das Fernwärmenetz eines regionalen Heizkraftwerks angeschlossen und kann von dort Wärme beziehen, aber auch überschüssige Energie einspeisen.

"Mit dem neuen Warehouse in Memmingen realisieren wir ein Leuchtturmprojekt an einem der führenden Kontraktlogistikstandorte im Netz von Dachser", sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. "Der Standort Memmingen steht für umfassendes Know-how in Sachen Warehousing und Value-Added-Services sowie für die perfekte Anbindung an unser leistungsstarkes europäisches Transportnetzwerk. Vor allem aber gelingt es dem Logistikzentrum Allgäu, die Logistikbilanz seiner Kunden im Rahmen einer langfristigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit stetig zu verbessern. Insbesondere dazu wird das neue Warehouse künftig seinen Beitrag leisten."

Original-Content von: Dachser SE, übermittelt durch news aktuell