Dachser baut in Kassel

Der Logistikdienstleister Dachser hat mit den Bauarbeiten für eine neue Niederlassung in der nordhessischen Wirtschaftsregion Kassel begonnen. Im Gewerbegebiet Lohfelden entsteht bis Sommer 2021 ein Umschlagslager für Industriegüter mit angrenzendem Bürogebäude. Mittelfristig werden rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Im Beisein von Dr. Alexander Friedrich Wachter, Vize-Regierungspräsident des Präsidiums Kassel und Norbert Thielen, stellvertretendem Bürgermeister von Lohfelden, Michael Schilling, COO Road Logistics bei Dachser sowie Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany, der bei Dachser das Deutschlandgeschäft mit dem Transport und der Lagerung von Industriegütern verantwortet, fand heute der symbolische erste Spatenstich statt.

"Von der neuen Niederlassung in Kassel aus lassen sich über das engmaschige Dachser Netzwerk alle europäischen Wirtschaftszentren innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden erreichen. Dachser Kunden in ganz Europa profitieren von schnellen Laufzeiten und unserer durchgängig hohen Service-Qualität", erläutert Andreas Fritsch, General Manager des Dachser Logistikzentrums Ostwestfalen-Lippe in Bad Salzuflen, die strategische Relevanz des neuen Standortes. Andreas Fritsch wird die Verantwortung für den neuen Standort in Kassel Lohfelden als Teil der Gruppe Bad Salzuflen übernehmen, lokal geleitet wird die Niederlassung künftig von Mathias Oetter. Die in der Region starke Industrieproduktion werde für die neue Dachser-Niederlassung einen Großteil der Kunden ausmachen, so Fritsch weiter.

Der neue Standort im Zentrum Deutschlands ist verkehrsgünstig am Autobahndreieck der Autobahnen A7, A44 und A49 gelegen. Die Bauarbeiten auf dem rund 78.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Lohfelden haben bereits im April begonnen.

Die Grundfläche der Umschlagshalle beträgt rund 6.400 Quadratmeter. An insgesamt 78 Toren können LKW be- und entladen werden. Ergänzt wird die Halle durch ein 2.500 Quadratmeter großes Bürogebäude.

Mit dem Neubau in Kassel komplettiert Dachser sein eigenes Stückgutnetz für Industriegüter in Deutschland und löst seinen langjährigen regionalen Partner Schmelz Transport und Logistik ab. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit läuft bis zur Fertigstellung der neu entstehenden Dachser-Niederlassung im kommenden Jahr weiter.

