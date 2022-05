Capital, G+J Wirtschaftsmedien

Hommage an eine große Wirtschaftsmarke: Vintage-Edition zum 60. Jubiläum von CAPITAL

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im Mai 1962 erschien die erste Ausgabe des Wirtschaftsmagazins CAPITAL. Heute - 60 Jahre später - kommt eine Vintage-Edition des ersten Magazins als Sonderheft auf den Markt.

Schrift, Design, Formate und Fotos: Die CAPITAL-Redaktion begab sich für dieses besondere Jubiläumsheft auf die Spuren ihrer Anfänge. Das Magazin orientiert sich an der Optik der ersten CAPITAL-Ausgabe. Die Ideen von damals werden aufgegriffen, zitiert, neu interpretiert und ins Heute übersetzt. Die 116 Seiten starke Vintage-Edition erscheint im größeren Format und ist eine Symbiose aus alten Stilelementen, legendären Designs und Formaten. Herausgekommen ist eine Hommage an eine große Wirtschaftsmarke, die Geburtstag hat.

In dem Sonderheft finden sich zahlreiche Bilder und Texte der Erstausgabe, die in die heutige Zeit übersetzt werden. 1962 etwa begleitet erstmals ein Fotograf den ganzen Tag eines Chefs einer Armaturenfabrik - Fotografien waren damals neu im Wirtschaftsjournalismus. Der Bürotag startete mit Kalender, Zigarre und Postbesprechung. Diese Geschichte übersetzte die CAPITAL-Redaktion für das Jubiläumsheft in die heutige Zeit und begleitete dafür Belén Garijo, CEO von Merck, die erste Frau, die allein an der Spitze eines Dax-Konzerns steht. Solche 'Damals - Heute'-Vergleiche finden sich immer wieder im Heft. Neben einem großen Gespräch mit Roland Berger und einem Interview mit drei Generationen eines Bremer Hidden Champions kommen ehemalige Chefredakteure und Abonnenten zu Wort. Darunter die jüngste Abonnentin und ein Leser, der CAPITAL seit 50 Jahren liest und erzählt, wie ein CAPITAL-Artikel 1970 zu einer lebensverändernden Entscheidung verhalf.

Langjährige Leserinnen und Leser von CAPITAL, wie beispielsweise Carsten Maschmeyer (Gründer und Inverstor), Tina Müller (Vorsitzende der Geschäftsführung von Douglas), Tijen Onoran (Gründerin und CEO von Global Digital Women) und Philipp Westermeyer (OMR-Gründer), gratulieren CAPITAL in kurzen Videos zum Jubiläum und erzählen, was das Magazin für sie bedeutet und was sie damit verbinden. So erzählt Philipp Westermeyer, dass CAPITAL für ihn - unternehmerisch gesehen - "der Anfang von allem" sei und für Tina Müller steht CAPITAL für die "Kompetenz im deutschen Wirtschaftsjournalismus". Auf der Seite www.capital.de/gratulation sind alle Videos abrufbar.

Horst von Buttlar, Chefredakteur CAPITAL: "Die Erstausgabe von CAPITAL hat vor 60 Jahren Maßstäbe im Wirtschaftsjournalismus und im Design gesetzt. Vieles, was CAPITAL ausprobiert hat, war neu, anders und sogar radikal. Die besondere Perspektive auf die Wirtschaft haben wir bis heute erhalten. Im Kern bleibt sich CAPITAL treu: Wir sind eine Marke, mit der unsere Leser:innen und User:innen weiterkommen, die das Leben begleitet. Das gilt in erster Linie für die persönlichen Finanzen, für Vermögensaufbau und Steuern, aber es gilt auch, wenn sie ein Haus kaufen und eine Familie gründen, wenn sie Karriere machen und Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen."

Original-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell