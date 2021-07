Capital, G+J Wirtschaftsmedien

Neuer CAPITAL-Test: Elf Robo-Advisor erreichen Höchstnote

Berlin (ots)

Anbieter Solidvest holt 2021 den ersten Rang // Studie über insgesamt 40 Robo-Advisor

Der Robo-Advisor Solidvest des Vermögensverwalters und Fondsmanagers Dr. Jens Erhardt hat beim großen Robo-Advisor-Test 2021 des Wirtschaftsmagazins CAPITAL den ersten Platz erreicht (Ausgabe 8/2021, EVT 15. Juli). Mit einer Gesamtpunktzahl von 83,1 Punkten verwies Solidvest die Anbieter Minveo (81,5) und Liqid (79,4) auf die Ränge zwei und drei. Insgesamt erreichten elf von 40 Anbietern die Höchstnote von fünf Sternen.

Es war der fünfte Test der noch relativ jungen Branche an Vermögensverwaltern, die ihre Dienste weitgehend automatisiert und digital über das Netz anbieten. Wie jedes Jahr führte Capital die Untersuchung mit dem Münchner Analysehaus Tetralog durch, die Kriterien blieben im Vergleich zu den Vorjahren unverändert: Dabei ermittelten die Tetralog-Experten zunächst, wie gut die Robo-Advisor ihre Kunden und deren Anlagewünsche erfassen (Kategorie Profilierung). Außerdem ging in die Untersuchung ein, wie gewinnbringend und verlustgeschützt die Verwalter das Geld investieren (Kategorie Investment). In der dritten Kategorie Service ermittelten die Analysten schließlich, wie transparenten die Robos ihres Anlagestrategie erklären und welche Kosten sie dafür in Rechnung stellen.

Auffällig war in der diesjährigen Untersuchung, die den Zeitraum von Juni 2019 bis Juni 2021 umfasste, wie die unterschiedlichen Robos die extreme Bandbreite der beiden Börsenjahre meisterten. So schafften die besten Anbieter über den gesamten Zeitraum trotz eines dramatischen Crashs im Frühjahr 2020 und der anschließenden rasanten Erholung eine durchschnittliche jährliche Rendite von knapp 5 bis in der Spitze 11 Prozent - nach Abzug der Kosten. Einzig und ausgerechnet beim Branchenführer Scalable, der im dramatischen Börsenjahr 2020 mit Problemen zu kämpfen hatte, stand ein Rendite-Minus über den Zeitraum von 4,9 Prozent.

Alle Ergebnisse im Detail, die Methodik und Kriterien sowie die Bewertungen der Tetralog-Experten und die Erklärungen der Anbieter finden sich auf C+ (www.capital.de/plus).

