Vermögensverwalter im Capital-Test: B&K Vermögen, BV&P Vermögen, Kidron Vermögensverwaltung, Liqid Asset Management, SX-Capital und Vermögenskultur AG erzielen Bestwertungen

Auswertung von 16.033 Depot-Daten von 90 unabhängigen Vermögensverwaltern zeigt, welche Anbieter ihre Kunden besonders gut und krisensicher aufgestellt haben

Den kontinuierlich wachsenden Markt der bei der BaFin registrierten unabhängigen Vermögensverwalter zu durchblicken, ist für die meisten Privatanleger kaum machbar. Deshalb hat das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 9/2020) zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) 16.033 anonymisierte Depot-Daten von insgesamt 90 Vermögensverwaltern in drei Depot-Klassen (konservativ, ausgewogen, chancenorientiert) analysiert, die die führenden Depot-Banken V-Bank und DAB BNP Paribas zur Verfügung stellten.

Bewertet wurden in dem von 'Capital' durchgeführten Test jeweils die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosteneffizienz und erstmals auch die Performance für das Jahr 2019. Am besten haben demnach die sechs Anbieter B&K Vermögen in Köln, BV&P Vermögen in Kempten, Kidron Vermögensverwaltung, die Berliner Liqid Asset Management, SX-Capital Münster sowie die Münchner Vermögenskultur in allen Kategorien abgeschnitten und erhielten dafür eine Gesamtbewertung von fünf Sternen.

Gute Nachrichten für Anleger: Das Gros der getesteten Anbieter leistet sehr gut Arbeit, auch in Corona-Zeiten. Die Daten der Corona-Krise fließen zwar erst in die nächstjährige Auswertung ein, dennoch lassen sich schon anhand der diesjährigen Analysen verlässliche Aussagen darüber treffen, welche Verwalter ihre Kunden besonders gut und krisensicher aufgestellt haben. Neben den sechs Top-Platzierten lieferten 34 Anbieter über alle Depot-Klassen hinweg im 'Capital'-Test auffallend gute Ergebnisse ab und erreichten eine Gesamtbewertung von vier Sternen. Darüber hinaus konnten 22 Anbieter in einzelnen Depotkategorien mit fünf Sternen punkten.

