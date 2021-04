Neuzugang bei ntv / Annika de Buhr verstärkt Moderatorenteam

n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH

Annika de Buhr verstärkt Moderatorenteam

Ein neues Gesicht bei ntv: Ab sofort verstärkt Annika de Buhr das Moderatorenteam des Nachrichtensenders. Ihren ersten Einsatz on air hat sie am 3. Mai ab 19 Uhr.

Annika de Buhr begann ihre berufliche Laufbahn bei der Neuen Presse in Hannover. 2001 wechselte die Journalistin als Redakteurin und Moderatorin zum Fernsehen und moderierte fortan unter anderem für SPIEGEL TV und VOX sowie die Sendungenheute und heute Nacht beim ZDF und bei 3sat. Seit 2016 ist die Politikwissenschaftlerin als Nachrichtenmoderatorin für das Nordmagazin beim NDR im Einsatz. Sie wird auch weiterhin für das NDR Fernsehen tätig sein.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Annika de Buhr eine souveräne und zugleich sehr sympathische neue Kollegin für unser Team gewinnen konnten. Sie ist nicht nur vor der Kamera sehr versiert, sondern bringt auch jede Menge redaktionelles Know-how mit, was für uns als Nachrichtensender, gerade auch in Breaking News Situationen, extrem wichtig ist", so ntv Chefredakteurin Sonja Schwetje.

Annika de Buhr: "Verlässliches, schnelles Nachrichtenfernsehen mit lauter tollen, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen - das ist ntv. Und weil das so ist, freue ich mich enorm, jetzt mit an Bord zu sein."

