Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der ntv iOS App bringt ntv ein neues Feature an den Start. Ab sofort haben die Nutzer die Möglichkeit, zusätzlich zum klassischen Design, eine neue Optik der Startseite auszuwählen. Das alternative Design ist ruhiger und setzt auf visuelle Kraft: größere Bilder, prominenter platzierte Videos und eine aus sozialen Netzwerken gewohnte Story-Optik, die ausgewählte Inhalte in verschiedenen Rubriken bündelt.

Mit der bildstarken Darstellung will ntv neue Nutzer begeistern und bestehenden App-Usern einen neuen Anreiz bieten: "Unsere Nutzer können nun zwischen gewohntem und neuem Design hin- und herspringen und erhalten so ein individuelles App-Erlebnis", so Julia Bell, Leiterin Digital Products bei ntv. "Die alternative Startseite ist mit ihrem modernen Design bewusst an einer Social Media Optik orientiert", erklärt sie und ergänzt: "Scrollen, swipen, nach rechts wischen, inzwischen ist das für viele ganz natürlich. So ist die Entwicklung auch durch intensives Nutzer-Feedback entstanden. Wir haben das aufgegriffen und an unsere Bedürfnisse angepasst." Zunächst ist die neue Funktion - deren Idee bei einem Hackathon der RTL-Journalistenschule entstand - für iOS-Nutzer verfügbar. Im nächsten Schritt folgt der Launch für das Android-Betriebssystem.

Aktuelle News, Push-Benachrichtigungen, Videos oder Podcasts: die ntv Apps liefern seit zehn Jahren verlässliche Nachrichten auf allen Plattformen. Ob Smartphone, Tablet, Smartwatch oder Kühlschrank, die Inhalte werden für jedes Device passgenau aufbereitet. Das wird von den Nutzern honoriert. ntv erreicht mit seinem digitalen Gesamtangebot monatlich bis zu 16,56 Millionen Unique User (UU). Die ntv iPhone App zählt seit dem Start 2009 mit monatlich bis zu 2,17 Millionen UU zu den beliebtesten Nachrichten-Apps auf dem iOS-Betriebssystem.*

