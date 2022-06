Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Bilanz: Ein rundum gelungenes HanseKulturFestival 2022 in Lübeck

Rund 280.000 Besucher:innen erlebten entspannt das HanseKulturFestival im Domviertel

"Wir machen es uns schön" war des Motto des HanseKulturFestivals, das vom 10. bis 12. Juni 2022 im Domviertel der Lübecker Altstadt gefeiert wurde. Und so war es dann auch - einfach schön! Es war ein gelungenes, fröhliches und gelassenes Fest VON Lübecker:innen FÜR Lübecker:innen mit einem geschätzten Rekordergebnis von rund 280.00 Besucher:innen. Es wurde unter der Federführung der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) drei Tage ein buntes Programm mit über 300 Einzelveranstaltungen von rund 450 Anwohner:innen und Akteur:innen sowie 68 Künstler:innen bzw. Gruppen mit Musik, Straßenkunst und Walk Acts geboten. Das historische Domviertel wurde lebendig in Szene gesetzt und in eine farbenfrohe Kulisse für Kunst und Kultur verwandelt. Straßen und Gruben wurden zur Bühne, Gärten und Höfe luden zum Kennenlernen lübscher Gastfreundschaft ein und das Traveufer im Malerwinkel verführte zum Bummeln, Verweilen, Tanzen, Lachen, Mitmachen und Genießen.

"Das HanseKulturFestival hat meine Erwartungen weit übertroffen, nicht nur mit der fröhlichen Stimmung überall, den sommerlichen Temperaturen und der hohen Besucherzahl, sondern auch mit dem großen und freudigen Miteinander von Bürger:innen und Gästen aus nah und fern," zieht Lübecks Stadtpräsident und LTM-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Puschaddel positive Bilanz. "Wir haben drei erlebnisreiche Tage im Domviertel mit großem Ideenreichtum und weltoffener Gastfreundschaft erlebt und ich freue mich, dass wir alle gemeinsam ein so schönes und friedliches Fest feiern durften."

"Das HanseKulturFestival ist viel mehr als nur ein Event. Es verbindet Menschen und zeigt Lübeck in den schönsten Farben. Gemeinsames Feiern und Gestalten stärken unsere Stadtgesellschaft und das Zusammentun ist gerade jetzt wichtig für uns alle," freut sich Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau über das gelungene Fest. "Ich bedanke mich bei allen Anwohner:innen des Domviertels, den teilnehmenden Vereinen und Verbänden, den Kunstschaffenden, Kirchengemeinden und allen Akteur:innen vor Ort für das großartige Programm und bei der Possehl-Stiftung für die großzügige Unterstützung. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste HanseKulturFestival in 2024!"

LTM Geschäftsführer Christian Martin Lukas zieht ebenfalls zufrieden und glücklich Bilanz: "Die Lust, gemeinsam wieder ein Fest zu feiern, war riesig und das HKF ist Lebensfreude pur. Die Vorfreude erfasst zunächst das Planungsteam, dann die ganze LTM und die zahlreichen Partner:innen und Mitveranstalter:innen. Die Begeisterung zieht hinaus in die Gassen und Häuser und mündet am Ende in einem Feuerwerk von Ideen, Aktionen, Lachen, Freude, Tanzen, Glücklich sein, kurz: Gemeinschaft im besten Sinn des Wortes. Es ist ein großes Geschenk und eine tolle Aufgabe für uns als LTM, so viel Schönes gestalten zu dürfen, vielen Dank!"

"Besonderes Augenmerk liegt beim HanseKulturFestival neben den zahlreichen kreativen Aktivitäten der Anwohner:innen auf der Inszenierung des Altstadtquartiers als Festivalgelände," erläutert die HKF-Projektleiterin der LTM, Wibke Borns. "Die Dekoration der Straßen, Plätze und Häuser ist ein wichtiges Gestaltungselement und hat auch in diesem Jahr wieder für große Zustimmung und Bewunderung gesorgt." Inke Möller, Leiterin des LTM Eventbüros, ergänzt: "Über die letzten Jahre haben wir einen großen Fundus an Dekorationen aufgebaut, den wir ganz im Sinne der Nachhaltigkeit immer wieder verwenden. Wir schenken ganz oft auch schon gebrauchten Gegenständen ein neues und langes Leben als Upcycling-Element unserer Dekoration. Vieles - wie die Regenschirme oder Wimpel - findet man immer wieder auf unseren Veranstaltungen. Unsere Pflanzen und Blumen sind Leihpflanzen, die nach ihrem Einsatz bei uns auf den Festivals wieder liebevoll in der Gärtnerei weitergepflegt werden. Anfassen ist bei uns ausdrücklich erlaubt - aber hier ein kleiner Appell an unsere Festivalbesucher:innen: Lasst die Dinge bitte an Ort und Stelle. So können wir uns alle noch viele Jahre daran erfreuen und die Stadt bunter machen."

Hier ein paar wissenswerte Zahlen zur Deko: 300 T-Shirts an 400m Wäscheleine an der Obertrave, 1.500m Stahlseile mit 200 Schirmen in der Dankwartsgrube und 250 Lampions in der Lichten und Düsteren Querstraße, 6 Herzen an der Liebesbrücke, 1.200m Wimpelkette in der Harten- und Marlesgrube, 400 Lampions an 50 Laternen auf dem Festivalgelände und ein 600 x 400 cm großer und rund 309 kg schwerer goldener Rahmen auf der Dankwartsbrücke. Und hier noch ein paar weitere interessante Zahlen: Es gab insgesamt 140 Stände auf der Fläche, 90 Hochbeete plus 90 Großpflanzen, 50 zusätzliche Mülltonnen und sehr viele Müllsäcke, 70 "Parken verboten"-Schilder, 30 Heißluftballone an 2 Tagen, 7 Modellballone, 6.000 Luftballone aus Naturkautschuk, hochgerechnete 1.800.000 Schritte der LTM-Mitarbeiter:innen inkl Aufbautage und unzählig viele glückliche Gesichter.

Und noch ein Tipp für alle Fans des HanseKulturFestivals, die sich das HKF-Gefühl gerne hautnah bewahren möchten: Die Herz-T-Shirts in HKF-Farben, die während des Festivals auf den Wäscheleinen im Malerwinkel hingen und sich so großer Beliebtheit erfreuten, dass beim Festivalende alle verschwunden waren, sind in den nächsten Wochen in der Tourist-Information am Holstentorplatz käuflich zu erwerben. Info folgt. +++

