Essen (ots) - Willst du mit mir Chrysanthemen pflücken gehen?

Ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch, nicht-abwarten-könnende Blicke und ein Paar, welches gerade nur Augen für sich selbst hat. Am Hochzeitstisch Platz genommen sind meist die wichtigen Worte "Ja, ich will" schon gesprochen - und es darf gefeiert werden. Wir haben das große Fest der Liebe gemeinsam mit der Chrysantheme zelebriert. Die lebendige Vielfalt dieser Blume ist das perfekte Symbol für eine vielschichtige Liebesgeschichte. Mit sanften rosa-roten Pastelltönen, in tief-dunklem Violett oder strahlendem Weiß versprüht die Chrysantheme beschwingte Fröhlichkeit - in guten wie in schlechten Zeiten.

Die Hochzeitsfeier ist gleich nach der feierlichen Zeremonie der Höhepunkt einer jeden Eheschließung. Freunde und Familie versammeln sich am Tisch, um einen ganzen Abend, eine ganze Nacht lang das glückliche Paar zu feiern. Eine florale Tischdekoration mit einer individuellen Auswahl an Chrysanthemen untermalt die stimmungsvolle Atmosphäre und ist der Schlüssel für ein fröhliches Fest.

Blumige Hochzeitsgefühle mit der Chrysantheme

Eine Auswahl an Chrysanthemen in unterschiedlichen Nuancen und verschiedenen Blütenformen kreiert ein inspirierendes Setting. Eine elegante Mischung aus sanften Farben mit voluminösen Blütenblättern und in den verschiedensten Formen komplementiert individuelle Hochzeitsthemen mit einem schönen floralen Touch. In kleinen Porzellanvasen oder matt-goldenen Kelchen angeordnet, wird das feierliche Dekor mit passenden Kerzenständern und Besteck herrlich abgerundet.

Ein blumiger Hochzeitsbogen im Festsaal hebt auf elegante Art den Platz der wichtigsten Menschen des Festes hervor und schafft ein lebendig-blühendes Kunstwerk als Glanzpunkt der floralen Dekoration. Große Muscheln, die zwischen die einzelnen Blumen gesteckt werden und als individuelle Platzkarten fungieren runden das Bild perfekt ab.

Zum Schluss bleibt uns nur eines zu tun: Wir erheben die Gläser und stoßen an - auf eine schöne Feier und ein glückliches Brautpaar.

