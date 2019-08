Cint

Cint erwirbt P2Sample, um seine Reichweite zu erweitern und leistungsstarke programmgesteuerte Fähigkeiten zu verbessern

Cint, die Technologieplattform, die die Sammlung von Erkenntnissen in der Marktforschung beschleunigt, gab heute bekannt, dass sie 100 % der Anteile an P2Probe übernehmen, einem US-amerikanisches Unternehmen mit einer der leistungsfähigsten programmgesteuerten Sampling-Plattformen in der Consumer Insights-Branche.

Diese Übernahme ist für Cint ein Fortschritt bei der Verwirklichung ihrer ultimativen Vision, das technologische Rückgrat der innovativsten Insight-Unternehmen der Welt zu sein. Für Cint bringt diese Übernahme drei entscheidende strategische Vorteile.

Erstens werden sie von der Integration in die über 200 Lieferantenbeziehungen von P2Sample profitieren, zu denen Partnernetzwerke, Publisher-Netzwerke, Google, Facebook, eBay, Werbeagenturen und Blogs gehören. Dies ermöglicht es Cint-Kunden nun, über 100 Millionen Panelisten in über 150 Ländern in ihrer Insight Exchange anzusprechen.

Zweitens wird Cint durch die Integration mit P2Sample Vorteile beim leistungsstarken programmgesteuerten Zugriff auf Angebot und Nachfrage, mehr als 100 API-Integrationen und erweiterte, auf künstlicher Intelligenz basierende Betrugserkennungsfunktionen erhalten, die als die besten auf dem Markt gelten.

Drittens wird Cint die Mitarbeiter von P2Sample dazugewinnen, die gemeinsam mit ihren eigenen Mitarbeitern dazu beitragen werden, einen unglaublichen Mehrwert für Kunden und Partner beider Unternehmen zu schaffen.

Nach der Übernahme bleiben die P2Sample-Mitbegründer Mathijs de Jong (CEO) und Janna de Bruijne (COO) in leitenden Führungspositionen im Unternehmen. Sie werden auch der globalen Managementgruppe beitreten und helfen, wichtige strategische Initiativen in der gesamten Organisation zu leiten.

Tom Bühlmann, der CEO von Cint: "Das sind gute Nachrichten für unsere Kunden und Partner. Cint und P2Sample haben eine starke gemeinsame Kultur und sind zwei sich wunderbar ergänzende Unternehmen. Wir sind beeindruckt von der Technologie, dem Know-how, der Lieferkette und den Mitarbeitern von P2Sample. Diese Akquisition schafft ein globales Sampling-Kraftpaket mit einer enormen Reichweite, das den Kunden Daten liefert, denen sie vertrauen können, und solide Zuverlässigkeit sowie die Sicherheit eines Partners bietet, der ständig innovativ ist. Gemeinsam sind wir bestens gerüstet, um den Herausforderungen des digitalen Zeitalters im Marktforschungsraum zu begegnen."

Mathijs de Jong, der derzeitige CEO von P2Sample, sagte: "Wir teilen Cints Vision über die Entwicklung der Branche und sehen in der Kombination ein enormes Potenzial. Cint ist eine Organisation, deren Prinzipien und Kultur praktisch identisch mit unseren sind. Wir freuen uns, in diesem entscheidenden Moment dem Cint-Team beizutreten, und wir sind zuversichtlich, dass es der richtige Schritt ist."

Aufgrund des Lieferanten-agnostischen Markteinführungsmodells von Cint plant das Unternehmen nach der Übernahme von P2Sample die Veräußerung der beiden proprietären Panel-Assets Points2Shop und SurveyRewardz.

Die beiden Organisationen sollen als eigenständige Einheiten agieren und bis Ende 2019 unter dem Dach der Cint Group zusammengefasst werden.

Informationen zu Cint

Cint ist das technologische Rückgrat der weltweit erfolgreichsten Insight-Unternehmen. Die Cint-Plattform beschleunigt die Effizienz bei der Erhebung von Umfragedaten, so dass Unternehmen schneller, kostengünstig und skalierbar Einblicke in die Entwicklung besserer Produkte und Dienstleistungen erhalten. Mehr als 1.500 Forscher, Agenturen und Marken wie Zappi, GfK und SurveyMonkey nutzen Cint, um zu verändern, wie sie Erkenntnisse gewinnen und auf dem Markt wettbewerbsfähig sein können. Cint verfügt über ein schnell wachsendes Team in 15 globalen Niederlassungen, darunter London, New York, Stockholm, Los Angeles, Barcelona, Japan und Sydney. www.cint.com

Informationen zu P2Sample

P2Sample betreibt die anspruchsvollste Sample- und Panelplattform der Marktforschungsbranche für Kunden, die zielgerichtete Befragte für Consumer Insights suchen. Die vollautomatische Plattform von P2Sample kann programmgesteuert mit Hunderten von Musterlieferanten integriert werden und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von proprietären Panels. Dazu gehören die größten Panelunternehmen der Branche, Börsen und Marktplätze. Darüber hinaus bietet die Plattform Zugang zu mehr als 60 Millionen umfassend profilierten und engagierten Verbrauchern in über 150 Ländern. Die Technologie von P2Sample verfügt über die branchenweit einzigen KI-gesteuerten Systeme zur Betrugserkennung und -bekämpfung und arbeitet mit einer Vielzahl von Methoden, darunter traditionelle Umfragen, die neuesten neurowissenschaftlichen und verhaltensorientierten Ansätze sowie qualitative Online- und Videostudien. Marlin & Associates war der ausschließliche strategische und finanzielle Berater von P2Sample. Weitere Informationen finden Sie unter p2sample.com oder folgen Sie @P2Sample.

