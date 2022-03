A. & T. Schmid GbR Messe-Süd

Berufseinsteigende und Jobsuchende - Messe Bildung & Karriere Bodensee-Oberschwaben-Allgäu am 25. und 26. März 2022 in der Messe Friedrichshafen

Bild-Infos

Download

Ravensburg/Friedrichshafen (ots)

Am 25. und 26. März 2022 bietet die Bildung & Karriere Bodensee-Oberschwaben-Allgäu die optimale Plattform sich über die Zukunft zu informieren. Sowohl Schüler:innen, Schulabgänger:innen sowie Berufseinsteigende und -umsteigende haben an diesen beiden Tagen die Möglichkeit sich mit rund 70 Aussteller:innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auszutauschen. Auch Institutionen, Kammern und Hochschulen präsentieren im persönlichen Gespräch ihre Ausbildungs- und Studienangebote sowie Karrierechancen.

Die persönlichen Gespräche stehen hierbei im Fokus der Messe. Gerade in Zeiten des digitalen Wandels und der aktuellen Situation ist der lang ersehnte persönliche Kontakt von besonders großer Bedeutung. Durch den gemeinsamen Besuch der Messe haben Eltern und Lehrer die Möglichkeit die Schüler bei der Berufsorientierung und der Informationsfindung über ihre Karrierechancen zu unterstützen.

Unternehmen aus allen Bereichen bietet die Bildung & Karriere Bodensee-Oberschwaben-Allgäu optimale Voraussetzungen in einem persönlichen Rahmen potenzielle Bewerber kennen zu lernen. Unternehmen erreichen zielorientiert eine Auswahl qualifizierter Fach-, Nachwuchs- und Führungskräfte sowie Ein- und Umsteiger in direktem Kontakt.

Auf der Suche nach einem (neuen) Job?

Besucher:innen können sich an der Job-Wall, einem Aushang zahlreicher Stellenangebote auf der Messe, über offene Stellen in der Region informieren. Ein Mehrwert für alle Beteiligten, da Unternehmen diese Möglichkeit nutzen können sich einem breiten Publikum vorzustellen. Um dies auch im Vorfeld der Messe, währenddessen aber auch danach anbieten zu können wurde die Website www.buk-jobwall.de entwickelt, auf welcher ebenfalls eine Vielzahl an Stellenangeboten zu finden sind.

Veranstaltet wird die Bildung & Karriere Bodensee-Oberschwaben-Allgäu von der A. & T. Schmid GbR Messe-Süd mit Sitz in Ravensburg.

INFO: Die Bildung & Karriere findet am Freitag und Samstag, 25. und 26. März, statt. Sie ist am Freitag von 8:30 bis 14:30 Uhr sowie am Samstag von 9:00 bis 14:30 Uhr geöffnet. Parken auf P1 und der Eintritt sind frei.

Weitere Informationen zur Bildung & Karriere, der Anmeldung und dem angebotenen Programm finden Sie unter www.buk-messen.de oder auf unseren Socialmediakanälen unter www.instagram.com/bildungkarriere_boa oder auf www.facebook.com/BildungKarriereBOA.

Original-Content von: A. & T. Schmid GbR Messe-Süd, übermittelt durch news aktuell