Booking.com gibt Meilenstein über fünf Millionen gelistete Übernachtungsmöglichkeiten in alternativen Unterkünften bekannt

Berlin (ots/PRNewswire) - Booking.com setzt 2018 seinen Wachstumstrend im Bereich alternative Unterkünfte fort und wird damit dem Wunsch von 30 Prozent internationalen Reisenden gerecht, die nach Ferienhäusern, Ferienwohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften suchen

Booking.com verkündet heute, dass es den Meilenstein von fünf Millionen Listungen an Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Übernachtungsmöglichkeiten in anderen einzigartigen Unterkünften erreicht hat. Damit bleibt Booking.com führend im Angebot verschiedenster Unterkünfte - von traditionellen Hotels und Ferienhäusern bis hin zu Villen, Appartements und Ryokans, mehr als jede andere Online-Reiseplattform. Die Anzahl der gelisteten alternativen Unterkünfte auf Booking.com ist somit seit dem vergangenen Jahr um 27 Prozent gestiegen und wächst als Kategorie schneller als traditionelle Optionen der Übernachtung, wie Hotels, Motels und Resorts.

In einer Umfrage von Booking.com aus dem Jahr 2017 gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie 2018 in einer Ferienwohnung, einem Aparthotel oder einem Ferienhaus übernachten wollen.* Ein weiterer Beleg dafür, dass Unterkünfte über Hotels hinaus gefragt bleiben. Gleichzeitig kann sich eine von fünf Personen (21 Prozent) vorstellen, im kommenden Jahr ihr eigenes Heim auf einer Online-Buchungsplattform anzubieten.**

"Wir wissen, dass es Reisenden besonders wichtig ist, eine große Auswahl an verschiedenen Unterkunftsarten, von Ferienwohnungen zu Hausbooten zu haben", so Olivier Grémillon, Vizepräsident von Booking.com, leitend in der Strategieentwicklung für Ferienunterkünfte. "Wir haben hart daran gearbeitet, so viele fantastische Ferienhäuser und -wohnungen wie möglich auf unsere Plattform zu bringen, damit wir die Vielfalt und Auswahl anbieten können, die sich unsere Kunden wünschen. Wir sind stolz auf diese Leistung und werden unsere Führungsposition in diesem Bereich weiter ausbauen. Denn egal welche Art von Erfahrung unsere Nutzer wünschen - wir wollen ihnen genau die einzigartige Unterkunft bieten, die sie suchen."

Alle der eingetragenen Übernachtungsmöglichkeiten sind sofort ohne Buchungsgebühren für Gäste buchbar - von der Ferienwohnung in Chicago, einem Bed & Breakfast in der Toskana bis zur Villa auf Bali.

* Umfrage an der mehr als 57.000 Reisende in über 30 Märkten teilgenommen haben.

** Befragung von Booking.com an über 19.000 Reisenden aus 26 Ländern.

Über Booking.com:

Booking.com B.V. wurde 1996 in Amsterdam gegründet und entwickelte sich von einem kleinen niederländischen Start-up zu einem der größten E-Commerce-Unternehmen der Welt. Booking.com ist Teil der Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) und beschäftigt mehr als 17.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländern weltweit.

Booking.com hat sich zum Ziel gesetzt, Reisenden dabei zu helfen, die Welt zu entdecken und investiert aus diesem Grund in digitale Technologien, die das Reisen stressfreier machen. Bei Booking.com haben Reisende die weltweit größte Auswahl an unglaublichen Unterkünften, von Apartments, Ferienhäusern, familiengeführten Bed & Breakfasts bis zu Fünf-Sterne-Luxusresorts, Baumhäusern oder Iglus. Die Booking.com-Webseite und die Apps sind in über 43 Sprachen verfügbar, bieten 27 Millionen gemeldeten Übernachtungsmöglichkeiten und das in mehr als 130.000 Reisezielen in 227 Ländern und Regionen weltweit.

Jeden Tag werden mehr als 1,5 Millionen Übernachtungen über diese Plattform gebucht. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen - Gäste können ihre ideale Unterkunft schnell und einfach buchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unseren Kundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tage die Woche erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf Facebook, Twitter, Google+ und Pinterest oder in unserem Newsroom.

Pressekontakt:

Ketchum Pleon GmbH | Friedrichstrasse 200 | 10117 Berlin Germany |

E-Mail: Booking.com-presse@ketchumpleon.com



Original-Content von: Booking.com B.V., übermittelt durch news aktuell