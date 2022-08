QPS

QPS BAUT SEIN GLOBALES ANGEBOT AN MEDIZINISCHEN, REGULATORISCHEN UND BIOTECHNOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN WEITER AUS

QPS, ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), erweitert seine präklinischen, bioanalytischen und klinischen Dienstleistungen um ein verbessertes Angeboten in den Bereichen Medizin, Regulierung und Biotechnologie. Mit diesen verbesserten globalen Fähigkeiten erfüllt QPS den Bedarf an Agilität, Flexibilität und Geschwindigkeit in der globalen Arzneimittelentwicklung, wobei QPS den Schwerpunkt auf die kundenspezifischen Anforderungen in der Biotechnologie legt.

QPS hat drei neue Führungskräfte ausgewählt, die diesen Wandel leiten sollen: Heather Messenger, Sr. Vice President, Head of Global Biotech Services, Sarah Cross, Executive Director, Head of Global Medical Affairs und Kimberley Buytaert-Hoefen, Executive Director, Head of Global Regulatory Affairs. Gemeinsam werden sie die globale Zusammenarbeit weiter stärken und so einen agilen und flexiblen klinischen Betrieb, stärkere Kundenbeziehungen und erweiterte strategische Partnerschaften ermöglichen.

Frau Messenger, die mit über 26 Jahren Erfahrung im Biotech-, BioPharma- und CRO-Sektor zu QPS kommt, wird die Führung bei der Erweiterung der klinischen Ausführungsdienstleistungen von QPS übernehmen, wobei der Schwerpunkt auf Biotech-Kunden liegt. Sie hat in mehr als sieben Startup-Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Biopharma gearbeitet und verfügt über ein tiefes Verständnis der Branche und der Mittel, die ein CRO-Partner benötigt, um die klinische Entwicklung zu beschleunigen.

Dr. Cross verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in Medical Affairs in den Bereichen Immunologie, Onkologie und Frauengesundheit mit Schwerpunkt auf klinischer Forschung, Produktentwicklung, Produkteinführung, Diagnostik und Technologietransfer in der Pharma-, Biotech- und CRO-Branche. Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich Medical Affairs über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg wird sie das Wachstum und die Entwicklung des Global Medical Affairs Teams bei QPS unterstützen und zu erstklassigen strategischen Partnerschaften, Unterstützung bei klinischen Studien, medizinischer Kommunikation, medizinischer Ausbildung und der Evidenzgenerierung für Pharma- und Biotech-Kunden beitragen.

Dr. Buytaert-Hoefen verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der präklinischen und klinischen Zulassung von Arzneimitteln in den Bereichen Pharmazeutik und Biotechnologie, Gen- und Zelltherapie sowie Medizintechnik. Als ehemalige FDA-Prüferin führte sie Inspektionen zur Ursachenforschung, zum Pre-Approval-Prozess und zur Meldung von unerwünschten Nebenwirkungen nach dem Inverkehrbringen von Arzneimitteln durch. Buytaert-Hoefen wird QPS mit ihrem Fachwissen im Bereich Regulierung für globale Arzneimittelentwicklungsprogramme unterstützen.

Laut John Musante, QPS Executive VP, Global Head of Clinical Research Services, „werden diese neu besetzten Führungspositionen unseren Pharma- und Biotech-Kunden bei der agilen und flexiblen Entwicklung von Medikamenten helfen, indem diese Dienstleistungen vollständig in die maßgeschneiderten QPS-Pakete zur Medikamentenentwicklung integriert werden."

QPS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Partnerschaften mit der Biotechnologie- und Pharmaindustrie einzugehen, um die globale Arzneimittelentwicklung von der präklinischen Phase bis hin zu den Anforderungen nach der Markteinführung zu unterstützen. Die neuen Führungskräfte werden sicherstellen, dass QPS über die Kompetenzen und Fähigkeiten verfügt, um globale Pharma- und Biotech-Arzneimittelentwicklungsprojekte vollständig umzusetzen.

INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für Drug Discovery sowie, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Bioanalyselabor zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische F&E-Auftragsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit sowie gebrauchsfertige Labore und Einrichtungen. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten und Ressourcen steht QPS in seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden überlegene Qualität, qualifizierte Leistungen und zuverlässigen Service zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.qps.com oder per E-Mail an info@qps.com.

