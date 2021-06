QPS

QPS erhält fünf CRO Leadership Awards 2021

Newark, Delaware (ots/PRNewswire)

QPS, ein GLP/GCP-konformes und CLIA-zertifiziertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das seit 1995 Dienstleistungen für die Entdeckung, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung anbietet, wurde mit fünf 2021 CRO Leadership Awards ausgezeichnet, die von Clinical Leader und Life Science Leader verliehen wurden.

QPS wurde von seinen Kunden für das Übertreffen ihrer Erwartungen anerkannt und erhielt Auszeichnungen in fünf Kernkategorien: Fähigkeiten (Small Pharma), Kompatibilität (Overall & Small Pharma), Expertise (Overall & Small Pharma), Zuverlässigkeit (Overall & Small Pharma), und Qualität (Small Pharma).

Im Jahr 2020 erhielt QPS zwei CRO Leadership Awards, die QPS für hervorragende Leistungen in den Bereichen Expertise (Big Pharma) und Zuverlässigkeit (Big Pharma) auszeichneten. Im Jahr 2019 erhielt QPS außerdem zwei CRO Leadership Awards, die QPS für hervorragende Leistungen in den Bereichen Zuverlässigkeit (Big Pharma) und Qualität (Big Pharma) auszeichneten.

Um die Empfänger dieser jährlichen Auszeichnungen zu bestimmen, arbeiten Life Science Leader und Clinical Leader mit Industry Standard Research (ISR) zusammen, um 60 CROs anhand von über 20 Leistungsmetriken zu bewerten. Die Umfrageteilnehmer rekrutierten sich aus pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen unterschiedlicher Größe und bewerteten nur solche Unternehmen, mit denen sie innerhalb der letzten 18 Monate an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet hatten. "Die strengen Screening-Prozesse von Industry Industry Standard Research [gewährleisten], dass nur hochqualifizierte Entscheidungsträger aus der Industrie an unserer CRO-Benchmarking-Marktforschung teilnehmen. Dies ist von größter Bedeutung, da wir die Studienteilnehmer bitten, Erfahrungswerte und nicht Wahrnehmungen über ihre Zusammenarbeit mit Vertragslieferanten in den letzten 18 Monaten zu geben", sagt Kevin Olson, CEO von ISR.

"Die Auswahl des richtigen CROs kann über Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheiden", sagt Ed Miseta, Chefredakteur von Clinical Leader. Diese Preisträger haben bewiesen, dass sie in jeder Kategorie zu den besten Dienstleistern gehören. Ich gratuliere ihnen allen [für die Arbeitsmoral], die sie an den Tag legen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse ihrer Kunden in der Arzneimittelentwicklung konsequent zu erfüllen."

"QPS fühlt sich geehrt, diese Anerkennung in fünf der sechs Kategorien zu erhalten - Fähigkeiten, Kompatibilität, Expertise, Zuverlässigkeit und Qualität", sagte Benjamin Chien, CEO von QPS. "Diese Auszeichnung spiegelt unseren Ruf, unsere Erfahrung und unsere Erfolgsbilanz wider, wenn es darum geht, Studien termingerecht abzuschließen und die erwarteten Ergebnisse mit Daten zu liefern, die den Übergang der Studie in die nächste Forschungsphase unterstützen. Darüber hinaus wissen unsere Partner, dass sie sich auf die Expertise der Wissenschaftler in unseren GLP/GCP-konformen und CLIA-zertifizierten Bioanalyselaboren verlassen können, um zuverlässige, erstklassige Daten zu erhalten. Wir freuen uns, dass unsere Teammitglieder für ihre harte Arbeit anerkannt werden", sagte Chien.

INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein GLP/GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für die Entdeckung, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. QPS bietet erweiterte pharmazeutische Auftrags- und F&E-Dienstleistungen mit spezieller Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit und schlüsselfertige Labore und Einrichtungen.logie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten und Ressourcen steht QPS in seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden überlegene Qualität, qualifizierte Leistung und zuverlässigen Service zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter, www.qps.com oder per E-Mail an infopr@qps.com.

QPS-KONTAKT:

Name: Gabrielle Pastore Tel.: 1-302-369-5274 E-Mail: Gabrielle.Pastore@qps.com

Original-Content von: QPS, übermittelt durch news aktuell